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所以，到底难在哪里？——《宅男腐女恋爱真难》

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2020-9-26 22:13:27

所以，到底难在哪里？——《宅男腐女恋爱真难》

今天聊聊电影《宅男腐女恋爱真难》。

片名ヲタクに恋は難しい / Wotakoi: Love Is Hard forOtaku (2020)，别名阿宅的恋爱真难 / 宅男腐女恋爱真难真人版 / 阿宅的恋爱真难 / 阿宅的恋爱太难。

 

《宅男腐女恋爱真难》是福田雄一的另一部漫改电影，根据同名漫画改编而来。

观众们看到佛祖佐藤二朗、日本沈腾室毅等诸多角色，就会感受到似曾相识的感觉，这还是福田雄一的熟悉味道，喜欢的人会爆笑捶地，不感冒的人会略感尴尬。

 

桃瀨成海是一个资深腐女，沉溺于宅腐的世界里不能自拔，甚至自己还是一名BL漫画作者。

桃瀨成海宅腐属性太过于强烈，她的前一段恋情就是因为自己的宅腐身份被前男友知道后分手的。

分手后，她从单位离职，前往新单位，深度隐藏自己的宅腐属性，没想到却遇到小时候的游戏玩伴男主。

 

二藤宏嵩也是一名资深宅男，但他从不掩饰自己的宅男属性，而是大大方方向外界表明自己对游戏的热爱。

或许这个社会对男性比对女性更加宽容，或许二藤宏嵩就是喜欢这样，并不在意外界看法。

 

日本社会很拧巴的点就是动漫市场极度发达，消费者却不被待见。

谁要是被贴上宅基腐的标签，似乎是一件十分见不得人的事情。桃瀨成海一方面极为喜爱宅腐内容，一方面又害怕被人知道自己的喜好。

其实一个人的成熟标志就是可以活得十分自在，不需要依靠别人的评价来评判自己。相比桃瀨成海，二藤宏嵩显然更加成熟。

 

为了掩盖桃瀨成海的腐女属性，二藤宏嵩主动提出两人交往，用自己的宅男属性掩饰桃瀨成海的腐女属性。这颇有一种牺牲小我拯救苍生的感觉。

在片中，二藤宏嵩的“深情”告白更是深得二次元受众的心。虽然没有什么海誓山盟，却字字说在宅腐爱好者的心坎上。

 

《宅男腐女恋爱真难》在影片一开场就完成了表白，接下来的时间都是二藤宏嵩、桃瀨成海之间的恋爱日常，也就是撒糖环节。

如果非要说宅男腐女的恋爱和普通情侣有什么不同的话，大概就是他们会多一些共同语言吧。一方抛出一个梗，对方可以立马接住，两人还能乐不可支。

 

看到这里问题也就来了，片名所说的宅男腐女恋爱很难，但是观众们完全感受不到有任何难度。就看两位主角高畑充希、山崎贤人的颜值，扮相十分符合漫画二次元的形象，女主角元气满满，男主角酷劲十足，这样颜值的人想要谈恋爱，真的一点都不难。

我不仅想到网上的一个段子，克里斯·埃文斯说：“看到喜欢的人就大胆表白，我就这么做的，从来没有失败过。”并不是所有人都能拥有美国队长的颜值、身材和美国美臀的。相比之下，正常人的恋爱才是真的难。感觉就像常人根本无法达到演员们的颜值，挫败感会更加强烈，毕竟这还是一个看脸的社会。

 

再说了，只要遇到对的人，哪里会有什么难度。两个人只要看对眼了，什么问题都不是问题。

影片颇有挂羊头卖狗肉的意思，演员颜值太高让恋爱难度完全变味，如果长成这样还说恋爱太难，其他芸芸众生只能孤独终老了。说白了，《阿宅的恋爱真难》就是一部披着宅男腐女外壳的恋爱喜剧。

 

本片还有一个重要属性就是歌舞片。影片中动不动就来一段唱歌跳舞，不喜欢这一口的观众估计不会喜欢。

《阿宅的恋爱真难》的歌舞编排与《爱乐之城》极为相似，甚至有一段伴舞的人员服饰都如出一辙。做个简单的类比，《阿宅的恋爱真难》就是宅腐版的《爱乐之城》，结局是全员开心的喜剧，而不是《爱乐之城》的遗憾收场。

 

无法按捺的恋爱味道，

所以，到底难在哪里？

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宅男腐女恋爱真难 (2020)

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宅男腐女恋爱真难/Wotaku ni Koi wa Muzukashii(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8219150/
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