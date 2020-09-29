苦命的人抱团取暖——《第一头牛》

今天聊聊电影《第一头牛》。

《第一头牛》改编自乔纳森·雷蒙德的小说《半条命》，故事发生在十九世纪二十年代的美国俄勒冈州。

在淘金热即将开始的时候，一个白人和一个中国移民在蛮荒之地碰运气，试图找到咸鱼翻身的机会。

白人名叫菲戈维茨Cookie Figowitz，他的工作是给一群猎人做饭的随行厨师。一天他无意见搭救了一名中国移民鲁金King Lu。

鲁金早在9岁就来到广州，跟随别人来到伦敦，而后来到美国俄勒冈州。鲁金的同伴被另一群俄罗斯移民杀害，鲁金替同伴报仇，杀死了一名俄罗斯人，而后被剩余的俄罗斯人追杀。情急之下，鲁金得到菲戈维茨的救助。

本来菲戈维茨跟着猎人做饭就过得不开心，正巧遇到鲁金后，两人一见如故，准备自己单干，碰碰运气，说不定能够小赚一笔。

巧的是，他们所在的小镇代理人喜欢喝牛奶，不远千里买来一头奶牛，准备留给自己挤奶喝。菲戈维茨和鲁金看上了这头奶牛，准备偷取奶牛的牛奶，制作奶油蛋糕去贩卖。

于是两人合作，一个放风一个挤奶，一个烘焙一个挑担。他们制作的香嫩可口的奶油蛋糕，成了这个偏远地区难得一见的美食。

菲戈维茨和鲁金的友谊有点儿类似一起扛过枪，一起同过窗，他们在人生低谷的时候相遇，一起做着违法犯罪的事情，一起幻想着有朝一日能够赚到本钱离开这里。

影片开宗明义，一开始就在荧幕上打出威廉·布莱克《地狱的箴言》中的一句格言：“The bird a nest, the spider a web, man friendship.”鸟需要巢，蜘蛛需要网，人需要友谊。这就想说的是菲戈维茨和鲁金。

两个苦命的倒霉蛋抱团取暖。

他们在身无长物的时候依旧没有放弃翻身的可能，反正没有什么可以失去的，不如放手一搏。

如果事情成了，他们就会从打工厨子和盲流变成面包师和商人，身份地位也将随之改变。

《第一头牛》很直白地揭示资本主义萌芽阶段的血腥残酷性，成功者除了需要自身勤奋努力，还需要一些冒险劲头。

菲戈维茨和鲁金也明白富贵险中求的道理，想通过一些火中取栗的方法完成人生第一桶金。可是无产阶级想要完成原始积累太难了，本金一千万赚十万，和本金一百块赚十万，难度不可同日而语。

他们想通过自己的手艺，加上一点盗窃，再加上一点运气，完成自己的原始积累。毕竟资本家一开始的原始积累更加血腥残暴，他们的小偷小摸相比也不算什么。

可是运气总有用完的一天，蛮荒之地一点失误就可能付出生命的代价。

如果菲戈维茨和鲁金运气不错，他们或许可以成功赚到人生第一桶金，开启人生财富密码，他们的面包店也可能做大做强，成为百年老店，或许会叫做“F& K 面包店”。

现在看来留到最后的老店们都是万里挑一的幸存者，死在创业路上的人不计其数。菲戈维茨和鲁金就是其中一种可能。

影片最后用十分温情的画面将两人安放在泥土地上，并没有表现出他们的最终残酷结局。

他们能够像常见的励志电影那样躲过追杀，逃出生天，甚至成为人生赢家吗？其实影片把他们的最终结局放在了最开始。

不论他们下场如何，至少在那一刻，他们享受到了片刻安宁。就像小鸟栖息在自己的巢穴，蜘蛛依偎在自己的蛛网。

第一头牛第一桶金，

苦命的人抱团取暖。

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