苦命的人抱团取暖——《第一头牛》 今天聊聊电影《第一头牛》。 《第一头牛》改编自乔纳森·雷蒙德的小说《半条命》,故事发生在十九世纪二十年代的美国俄勒冈州。 在淘金热即将开始的时候,一个白人和一个中国移民在蛮荒之地碰运气,试图找到咸鱼翻身的机会。 白人名叫菲戈维茨Cookie Figowitz,他的工作是给一群猎人做饭的随行厨师。一天他无意见搭救了一名中国移民鲁金King Lu。 鲁金早在9岁就来到广州,跟随别人来到伦敦,而后来到美国俄勒冈州。鲁金的同伴被另一群俄罗斯移民杀害,鲁金替同伴报仇,杀死了一名俄罗斯人,而后被剩余的俄罗斯人追杀。情急之下,鲁金得到菲戈维茨的救助。 本来菲戈维茨跟着猎人做饭就过得不开心,正巧遇到鲁金后,两人一见如故,准备自己单干,碰碰运气,说不定能够小赚一笔。 巧的是,他们所在的小镇代理人喜欢喝牛奶,不远千里买来一头奶牛,准备留给自己挤奶喝。菲戈维茨和鲁金看上了这头奶牛,准备偷取奶牛的牛奶,制作奶油蛋糕去贩卖。 于是两人合作,一个放风一个挤奶,一个烘焙一个挑担。他们制作的香嫩可口的奶油蛋糕,成了这个偏远地区难得一见的美食。 菲戈维茨和鲁金的友谊有点儿类似一起扛过枪,一起同过窗,他们在人生低谷的时候相遇,一起做着违法犯罪的事情,一起幻想着有朝一日能够赚到本钱离开这里。 影片开宗明义,一开始就在荧幕上打出威廉·布莱克《地狱的箴言》中的一句格言:“The bird a nest, the spider a web, man friendship.”鸟需要巢,蜘蛛需要网,人需要友谊。这就想说的是菲戈维茨和鲁金。 两个苦命的倒霉蛋抱团取暖。 他们在身无长物的时候依旧没有放弃翻身的可能,反正没有什么可以失去的,不如放手一搏。 如果事情成了,他们就会从打工厨子和盲流变成面包师和商人,身份地位也将随之改变。 《第一头牛》很直白地揭示资本主义萌芽阶段的血腥残酷性,成功者除了需要自身勤奋努力,还需要一些冒险劲头。 菲戈维茨和鲁金也明白富贵险中求的道理,想通过一些火中取栗的方法完成人生第一桶金。可是无产阶级想要完成原始积累太难了,本金一千万赚十万,和本金一百块赚十万,难度不可同日而语。 他们想通过自己的手艺,加上一点盗窃,再加上一点运气,完成自己的原始积累。毕竟资本家一开始的原始积累更加血腥残暴,他们的小偷小摸相比也不算什么。 可是运气总有用完的一天,蛮荒之地一点失误就可能付出生命的代价。 如果菲戈维茨和鲁金运气不错,他们或许可以成功赚到人生第一桶金,开启人生财富密码,他们的面包店也可能做大做强,成为百年老店,或许会叫做“F& K 面包店”。 现在看来留到最后的老店们都是万里挑一的幸存者,死在创业路上的人不计其数。菲戈维茨和鲁金就是其中一种可能。 影片最后用十分温情的画面将两人安放在泥土地上,并没有表现出他们的最终残酷结局。 他们能够像常见的励志电影那样躲过追杀,逃出生天,甚至成为人生赢家吗?其实影片把他们的最终结局放在了最开始。 不论他们下场如何,至少在那一刻,他们享受到了片刻安宁。就像小鸟栖息在自己的巢穴,蜘蛛依偎在自己的蛛网。 第一头牛第一桶金, 苦命的人抱团取暖。 点击这里: 近期影视推荐

