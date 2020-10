超能版飓风营救——《超能计划》 今天聊聊电影《超能计划》。 片名Project Power (2020),别名超能计画(台)。 这是一部Netflix出品的动作科幻电影,影片亮点就是各种炫酷超能力。 影片核心设定是部分人类可以通过口服神秘药丸,获得五分钟的超能力,围绕这一点两方人马展开争斗。 老美新奥尔良地下黑市,突然出现一种神秘药丸,据说人们只要服下药丸就可以立即获得一种超能力。除了部分人会产生异常反应外,大部分人都能够获得一种仿生动物的超能力。 嗑药后,运气不好的人立马原地爆炸,运气好的人会激发自身潜能,将自然界一种动物的能力放大无数倍,成为类似X战警或者异人族一般超能力者。 好人获得超能力可以行侠仗义救助弱者,坏人获得超能力就会为非作歹祸害一方。不同的服用者会产生不同的后果,矛盾线索就此产生。 嗑药之前,大家都不清楚自己会出现哪样动物超能力。运气好的力大无穷刀枪不入,甚至成为称霸一方的大杀器,运气差的化身没有遥控器的空调。 可以看出,神秘药丸很不稳定,药效也很短。出现在街头地下黑市,也是幕后大公司进行的免费人体药物实验。 神秘药丸对人民健康和生产生活产生极大负面影响。而神秘药丸的研制过程就要往上追溯,顺理成章地引导退伍士兵男主角阿特身上。 孔武有力的杰米·福克斯担任男主角。他在服役时,曾接受过基因工程实验,退出实验后结婚生子。没想到孩子翠西成了天生超能力携带者。坏人知道翠西的小秘密后,强行掳走翠西,开始研发神秘药丸。 阿特的任务就是拯救女儿,上演一场超能版《飓风营救》,这成了影片超能力外衣下的核心线索。 男配角约瑟夫·高登-莱维特扮演一名热心警察,心系百姓,全力顶住来自上级和坏蛋公司的威逼利诱,誓要将坏人绳之以法,还新奥尔良人民一片安宁。 囧瑟夫还是挺喜欢这种孤胆英雄类型的角色,总是想一个人干翻整个邪恶势力。这条道路充满光环,依靠无私奉献,可一路艰辛无比。 另外影片中,囧瑟夫的几个动作镜头还致敬了《盗梦空间》。前段时间重温过《盗梦空间》的观众肯定会一眼看出。 片中还是有着明显的刻板印象,白人负责高大上的管理研究工作,躺着把钱赚了,黑人就安心地混迹街头贩毒嗑药寻衅滋事,乖乖地做白人的小白鼠。 当然也给黑人提供了反抗武器,那就是极具感染力的“说唱”。《超能计划》煞有其事地表示,黑人们可以用说唱干翻这个体制。黑人要是信了这些鬼扯,那就真是遂了白人的愿了。 《超能计划》的核心设定很有趣,非常具有拍成爽剧的潜质。地球上动物千千万万,各自的能力也是千奇百怪,只要编剧愿意,肯定可以拍出很多花样来。 像X战警、异族人都能换着花样拍上几十年,只要Netflix肯开发IP,《超能计划》也能成为一个潜力股。 不过市面上同质化题材作品太多,想要在超能力方面闯出一片天地还是很有难度的。 就《超能计划》表现来看,动作戏很炫酷,特效堆砌地也很足,但是过于摇晃的剪辑让影片观看效果大打折扣。如果强调动作戏的动作电影,在动作戏拍摄方面没能令观众眼前一亮的话,那么后面的路将会很难走。 超能版飓风营救, 简配版X战警。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1700) 美国(4824) 明星(1198) 科幻(1401) 动作片(1024) 娱乐片(758) Netflix(76)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.