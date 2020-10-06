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超能版飓风营救——《超能计划》

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2020-10-6 21:48:45

超能版飓风营救——《超能计划》

今天聊聊电影《超能计划》。

片名Project Power (2020)，别名超能计画()

 

这是一部Netflix出品的动作科幻电影，影片亮点就是各种炫酷超能力。

影片核心设定是部分人类可以通过口服神秘药丸，获得五分钟的超能力，围绕这一点两方人马展开争斗。

 

老美新奥尔良地下黑市，突然出现一种神秘药丸，据说人们只要服下药丸就可以立即获得一种超能力。除了部分人会产生异常反应外，大部分人都能够获得一种仿生动物的超能力。

嗑药后，运气不好的人立马原地爆炸，运气好的人会激发自身潜能，将自然界一种动物的能力放大无数倍，成为类似X战警或者异人族一般超能力者。

好人获得超能力可以行侠仗义救助弱者，坏人获得超能力就会为非作歹祸害一方。不同的服用者会产生不同的后果，矛盾线索就此产生。

 

嗑药之前，大家都不清楚自己会出现哪样动物超能力。运气好的力大无穷刀枪不入，甚至成为称霸一方的大杀器，运气差的化身没有遥控器的空调。

可以看出，神秘药丸很不稳定，药效也很短。出现在街头地下黑市，也是幕后大公司进行的免费人体药物实验。

 

神秘药丸对人民健康和生产生活产生极大负面影响。而神秘药丸的研制过程就要往上追溯，顺理成章地引导退伍士兵男主角阿特身上。

孔武有力的杰米·福克斯担任男主角。他在服役时，曾接受过基因工程实验，退出实验后结婚生子。没想到孩子翠西成了天生超能力携带者。坏人知道翠西的小秘密后，强行掳走翠西，开始研发神秘药丸。

阿特的任务就是拯救女儿，上演一场超能版《飓风营救》，这成了影片超能力外衣下的核心线索。

 

男配角约瑟夫·高登-莱维特扮演一名热心警察，心系百姓，全力顶住来自上级和坏蛋公司的威逼利诱，誓要将坏人绳之以法，还新奥尔良人民一片安宁。

囧瑟夫还是挺喜欢这种孤胆英雄类型的角色，总是想一个人干翻整个邪恶势力。这条道路充满光环，依靠无私奉献，可一路艰辛无比。

另外影片中，囧瑟夫的几个动作镜头还致敬了《盗梦空间》。前段时间重温过《盗梦空间》的观众肯定会一眼看出。

 

片中还是有着明显的刻板印象，白人负责高大上的管理研究工作，躺着把钱赚了，黑人就安心地混迹街头贩毒嗑药寻衅滋事，乖乖地做白人的小白鼠。

当然也给黑人提供了反抗武器，那就是极具感染力的“说唱”。《超能计划》煞有其事地表示，黑人们可以用说唱干翻这个体制。黑人要是信了这些鬼扯，那就真是遂了白人的愿了。

 

《超能计划》的核心设定很有趣，非常具有拍成爽剧的潜质。地球上动物千千万万，各自的能力也是千奇百怪，只要编剧愿意，肯定可以拍出很多花样来。

像X战警、异族人都能换着花样拍上几十年，只要Netflix肯开发IP，《超能计划》也能成为一个潜力股。

 

不过市面上同质化题材作品太多，想要在超能力方面闯出一片天地还是很有难度的。

就《超能计划》表现来看，动作戏很炫酷，特效堆砌地也很足，但是过于摇晃的剪辑让影片观看效果大打折扣。如果强调动作戏的动作电影，在动作戏拍摄方面没能令观众眼前一亮的话，那么后面的路将会很难走。

 

超能版飓风营救，

简配版X战警。

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标签： 犯罪(1700) 美国(4824) 明星(1198) 科幻(1401) 动作片(1024) 娱乐片(758) Netflix(76)

5.9 

超能计划 (2020)

影评(3)

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超能计划/Project Power(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8219975/
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