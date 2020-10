虚无缥缈的思想实验——《明日赴死》 今天聊聊电影《明日赴死》。 片名She Dies Tomorrow (2020),别名她明天就死了 / 明天她死。 事实证明,译名会直接影响观众对影片的第一印象。 看到《明日赴死》这个译名时,估计很多人会和我一样,以为这是一部类似《007:无暇赴死》式的动作电影。可是实际上,这部电影是一部标准的印象流文艺片。 如果译名老老实实按照原名《She Dies Tomorrow》翻译成《她明天就死了》,或许大家就会在脑海中形成一部文艺片的印象了。 这部美国电影讲述女主角艾米忽然就十分笃定地认为自己明天一定会死。艾米所指的“明天”并不是广义上的未来,而是十分明天的第二天。 艾米瞬间变得特别迷恋这个世界,希望能给这个世界最后留下点什么。思来想去,艾米决定把自己做成一件夹克。 在艾米为自己的死亡做准备的时候,她还不断向身边人传播自己的死讯。一开始大家都对她的荒唐想法感到可笑,可很快大家就有了和艾米一样的感觉,都觉得自己明天就要死了,瞬间都变得十分沮丧压抑。 在imdb上可以看到,这部影片的标签是 Comedy、 Drama 和 Mystery。但就影片表现来看,你并不会感受到有任何喜剧情节,近乎荒诞的设定也不会带给人喜剧感觉。 而剧情和神秘两个标签同样如此,影片拍摄了一个极为简单荒诞的设定下,不同人群的反应,其实并没有什么剧情可言。而神秘惊悚元素,大概都是依靠灯光效果表现。 每个人都会对死亡产生恐惧,当这种恐惧变为会传染的真实情况时,人们会如何反应。影片仿佛是一场大型新潮思想试验场。 总体来说,这部电影形式大于内容。 没由来的设定一直到最后也没有得到一个完整交代。你无法知道这里的预知死亡是真是假,也不知道明天这些人会不会真的死去,你只能感受到他们对于必将到来又未知死亡的恐惧。 明知会死却不知道怎么死,这点到很像新冠疫情下的西方人。他们强调自由呼吸的同时,实际上更加害怕死亡威胁。无奈他们自由的空气只能保证自由呼吸,却无法保证他们健康。 他们感染人数轻松突破七百万例,冠绝全球。疫情下的政府,满脑子想的是甩锅给大洋彼岸和选票,懂王和睡王还可以睁着眼说瞎话,关键还有一大群簇拥。 全片充斥着虚无缥缈的无力感。 片中介绍的制皮夹过程,艾米听得心里一紧,你都猜不到她会不会去做个夹克。 活着已然十分艰难,明知即将离开这个世界,想要留下点证明自己来过、死后能对世界有用的东西,到头来还是没有一个合适方式。 思想实验噱头很足, 虚无缥缈内容很空。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(4824) 小成本(1059) 闷(91)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.