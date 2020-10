精致利己无往不利——《爆炸新闻》 今天聊聊电影《爆炸新闻》。 片名Bombshell / Fair and Balanced (2019),别名爆炸性丑闻(港) / 重磅腥闻(台) / 性感炸弹 / 重磅炸弹 / 公正与平衡。 这部电影根据真实事件改编,讲述美国福克斯新闻前CEO罗杰·艾尔斯(RogerAiles)因性骚扰案离职的一段故事。 故事以真实人物明星主持人梅根·凯利(Megyn Kelly)、格雷琴·卡尔森(Gretchen Carlson)为原型,加入一名其他被骚扰女性的集大成者凯拉·波皮西尔(Kayla Pospisil),通过三位女性视角,表现这段职场战斗。 真实的梅根·凯利vs演员查理兹·塞隆 真实的格雷琴·卡尔森vs演员妮可·基德曼 大家对传媒大亨默多克应该都比较熟悉,最熟悉的大概就是他和邓文迪的一段婚姻八卦。默多克打造的传媒帝国影响深远,而罗杰·艾尔斯正是帮助默多克打造传媒帝国的一名大将。 罗杰·艾尔斯在1996年成为福克斯新闻的CEO,一路掌舵,大幅提升福克斯新闻收视率,帮助福克斯新闻成为全美新闻王者。他还是美国多位共和党籍总统的顾问,选举帮助理查德·尼克松、罗纳德·里根和乔治·布什三个美国总统,政治关系很好,一手捧红梅根·凯利、格雷琴·卡尔森等当家花旦主持人。 在2016年帮助懂王竞选时,福克斯新闻发挥大本营作用,呼风唤雨好不风光。 不过好景不长,就在2016年的时候,被福克斯新闻解雇的格雷琴·卡尔森起诉罗杰·艾尔斯性骚扰。没几天罗杰·艾尔斯就被解雇,第二年病故。 其实从罗杰·艾尔斯拉动收视率的手段,观众们就可以看出他对女性的态度。物化女性还只是说得轻的,女性在他眼里根本就是个工具罢了。 罗杰·艾尔斯总是强调新闻台是视觉节目,将镜头聚焦在女性裸露的长腿上。白花花的大腿这点倒是在国内不少综艺台能看到,真是好的学不会,坏的一学就会。 罗杰·艾尔斯用手中的权力迫使被害女性屈从。他总是强调忠诚,愿意跪在他两腿之间的人就会被认为忠心耿耿,会得到提拔重用和更多的曝光机会,不愿意服从的人就会被打入冷宫,甚至解除劳动合同。 管理庞大集团的一个要点就是忠诚,有才华的人有的是,但只有忠诚的人才能为企业创造价值。不过罗杰·艾尔斯把忠诚完全用错了地方,庞大媒体集团成了寻芳猎艳的狩猎场。 不对等的权力与地位,让他日复一日地更加肆无忌惮。更何况潜规则也是规则,只要按规则办事,不知道有多少人愿意打破头挤进来。 《爆炸新闻》快速切换的镜头就像繁忙的媒体工作一样,整部影片十分精致考究。主演们查理兹·塞隆、妮可·基德曼、玛格特·罗比也都是女神级人物,各自奉献了精彩表演。 表演虽精彩,职场性骚扰实事件却并没有得到解决。女工不能将矛头指向福克斯新闻,只能指向具体员工,罗杰·艾尔斯性骚扰事件后愈演愈烈,又爆出了哈维·韦恩斯坦的性侵事件,促成席卷全球的“MeToo”运动。 《爆炸新闻》完全聚焦罗杰·艾尔斯被起诉曝光的人生最后一段经历,对罗杰·艾尔斯拉升福克斯新闻收视率的过往辉煌毫不在乎。在影片中,罗杰·艾尔斯也是被塑造成十恶不赦的淫魔恶棍,丝毫不会引人同情。 不过向反派发起进攻的人就一定是好人么。并不。 打响反抗职场性骚扰第一枪的格雷琴·卡尔森暗地收集了一年多录音资料,在职场遭受排挤后才发起反抗,作为领头人,她的获利也是最高的。梅根·凯利等一大票人更是采取观望态度,相互利益交换后,更加纵容了罗杰·艾尔斯。凯拉·波皮西尔所代表的的一群无权无势的职场新人,更是毫无话语权,在场外观望了很久很久。 灯塔国的制度缺陷导致整个事件中并没有伟光正的人,而是给人狗咬狗一嘴毛的感觉,每个人都是精致的利己主义者。 大型企业一把手长期潜规则女职工,被开除女职工拿出长年收集证据起诉好色领导,众多既得利益者纷纷加入其中痛打落水狗…… 资本家对自己的保护还真是全天候全方位的,更离奇的是,东窗事发后当事人也只是拿钱走人,连个刑事犯罪都构不成。闹得全球人都知道的丑闻最后只需要用钱就能封口,丝毫不介意灯塔国的光辉更加耀眼,还真的是刑不上P9,礼不下P6。 看起来好像是一群自由独立女性高举正义大旗,向黑心资本家发起清算,其实只不是又一种政治正确,大家开开心心地完成资本再分配。再遇到类似情况,资本家们的态度肯定是“我错了,下次还敢”。 有意思的是,《爆炸新闻》也只敢塑造一个特定的人物角色罗杰·艾尔斯作为全片反派,更大的人物默多克还是要保持着一点正面形象,毕竟大家还是要恰饭的。 纵使如此,还是有很多人对《爆炸新闻》感到不爽。《爆炸新闻》提名了最佳女主角、最佳女配角两项大奖,最终获奖的却是一个无足轻重的最佳化妆与发型设计。 精致利己无往不利, 政治正确大赚一笔。 点击这里: 近期影视推荐

