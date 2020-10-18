《湮灭》：自毁，重生，以及两种趋势





2018年的《湮灭》与早先的《降临》有着许多相似的地方。譬如，都由「星云奖」的获奖小说改编而来，《降临》改编自美籍华裔作家姜峯楠笔下的《你一生的故事》，而《湮灭》则改编自《遗落的南境》，作者杰夫·范德米尔凭借该三部曲拿下了2014年的星云奖，被他击败的正是刘慈欣的《三体》；又如，两部影片都偏向于细腻舒缓、哀婉阴恻的节奏与气质，几乎没有出现血腥激烈的打斗场面；再如，两者都带有明显的克苏鲁元素，也许正是这一点更能博得了西方评审的好感，才让《遗落的南境》胜过《三体》一筹。

先说说什么是「克苏鲁」。简言之就是由被称为「克苏鲁之父」的洛夫克拉夫特通过一系列小说创造的一个架空的神话体系。随着时间的推移，以及之后众多作家的完善，「克苏鲁」从其中的某一个邪神逐渐演变为整个古神体系的代言人。这个神话的核心便是：它们曾经以绝对力量统治着宇宙，因为某些原因而陷入了长久沉睡，但终将归来，重新统治一切。这里充满了邪恶、恐怖、疯狂和不可名状的真相，人类在庞大的物种和广袤的宇宙面前是微不足道的。不仅在文学范畴，许多科幻影片也借鉴了克苏鲁的元素，大凡出现巨大不明生物或者章鱼般触手的造型都可以说是洛夫克拉夫特的门徒。当然了，其中最完美的继承者便是「异形」系列。





洛夫克拉夫特在《克苏鲁的呼唤》中说过这么一句：「人类居住在幽暗海洋中一个名为无知的小岛上，这海洋浩淼无垠，蕴藏着无穷的秘密，但我们并不应该航行过远，探究太深。」归根结底就是，人类最好不要去招惹未知，容易好奇害死猫。在《降临》和《湮灭》中，人类恰恰扮演了「猫」的角色，无论是前者中从天而降的宇宙飞船，还是后者中因陨石坠落而形成的秘境空间，人类都派遣探险队前往解密。所不同的是，《降临》里的外星人是来寻求帮助的，而《湮灭》里的外星人没有明确的目的，也许是有意识的入侵，也许只是本能使然，更合洛夫克拉夫特「天地不仁，以万物为刍狗」的宇宙观。

事实上，本片和原著的差异是相当大的。导演亚历克斯·嘉兰刚看完小说的第一部就张罗着要拍成电影，作者范德米尔劝他等后面的书写完再拍，没想到嘉兰霸气回应，有你这开头就够了，剩下的我自己编。因此，在剧情和角色上，影片对小说的删改比较大，尤其主角夫妇的个性、职业都与小说不同。另外，电影打破了原著的时间线，采用了非线性的叙事结构，多条时间线交替往复、彼此呼应，而倒叙的开头则增加了悬疑性和神秘感。从审问莉娜伊始，让观众带着疑问进入故事，且之后发生的所有情节皆出自莉娜一人的表述，别无佐证，令人愈觉扑朔迷离。





与在故事上所做的大量减法相比，导演在视觉表现上最大限度地呈现了小说中描述的「闪光」世界，以至于《湮灭》大概是我见过的最有想象力的电影之一。影片对「闪光」世界的外观设计结合了彩虹的颜色以及威廉·特纳风景画的特质，表现出一种类似肥皂泡或者汽油浮于水面的样貌。而其内部的场景更是绮丽诡异，那是一个从光线到无线电信号、再到所有生物的DNA都会发生折射的世界。于是便有了色彩缤纷的花朵、挂满水晶的树木、长成人型的植物、角上开花的白鹿、牙齿鲨化的鳄鱼、口吐人言的骷髅熊，无一不是DNA经过折射、交融、变异的结果。

而这亦正是外星生命「入侵」地球的方式。为什么要加个引号？影片中的外星人没有具象化的生命体（当然也可以把那个逐渐蚕食地球的「闪光」世界看作是某种生物武器），它们以能量体的方式，改变界限内生物的DNA，再到最后复制甚或取代人类实体，如上文所说也许只是一种生命的本能而已，这种无形的「入侵」方式与《天外魔花》、《怪形》以及《寄生兽》中的设定有着异曲同工之处。到影片的最后，男主可以确定是复制体无疑，而女主究竟是本体还是复制体则相对开放。不过种种暗示表明，女主就算不是复制体，也正在走向复制体的路上。至此，不管入侵基地（灯塔）有没有被烧毁，外星生命已然成功取得了人类夫妇的生理与精神联结，一场对地球的湮灭正式拉开帷幕。





这里说「精神」也许比较玄乎，因为看起来即使单纯在生理上的DNA折射就不是人类能抵御的。但与《降临》一样，《湮灭》的主题中也有哲学和人文倾向。前者的探讨的是思维方式的多样性以及「非零和博弈」，而后者深入的则是生命方式的多样性以及「毁灭与重生」。在影片中多次出现了源自古希腊的「衔尾蛇」纹身，在宗教、神话、炼金术中十分常见，代表了「无穷」和「循环」。《湮灭》里的衔尾蛇符号，正是一种宇宙循环观念的体现，是构建与破坏、毁灭与重生的轮回。在这个「闪光」世界中，死亡只是表象，也许本体已经和动物、植物、乃至时空交融在了一起，成为另外一种生命形式。

再看影片塑造的五位女性角色，都有过或者正在经历自我「湮灭」的人生。主角莉娜因为与丈夫凯恩聚少离多，与同事发生了婚外情，凯恩心知肚明，莉娜也明白丈夫知道了此事，更感万分歉疚。两人虽然维持着婚姻的表面稳定，但感情正在走向毁灭（凯恩作为前一批探险队的一员在灯塔中自杀，情感上的绝望便是主因）。莉娜加入探险队，不仅为了寻找导致丈夫垂危的原因（她并不知道丈夫已经变成了复制人），更是为了内心的救赎。而另外四位女性，一个罹患癌症、一个有过丧女之痛、一个曾沉迷毒品、一个有着心理问题。因而，对这五位存在自毁倾向的女性来说，这一次勘探之旅也是一次毁灭和重生的旅程。影片的结尾以男女主角的对视和拥抱告终，喻示着这对重生后的恋人又紧紧地联结在了一起。





最后，提两点科幻类型片的趋势。一是女性角色在科幻电影中的形象变化。在最初的科幻片中，女性往往是邪恶的造物（比如二三十年代的《大都会》、《科学怪人的新娘》）或者男性保护的对象（比如《金刚》）；到了六七十年代，女性意识崛起，科幻片中出现了不少女科学家、女战士，其中最有代表性角色的当属「异形」系列里的「太空英雌」蕾普莉，以一种偏中性化的形象充当了救世主；而到了新世纪之后，女性形象进入了又一个崭新的阶段，变得更加独立、抑或呈现出一种去性别化的模糊性，比如在《她》、《超体》、《机械姬》等影片中，不再仅仅表现性别问题，而是人与人工智能的矛盾，甚至在《湮灭》中是人与非人的界限问题。可以预见，这种趋势在将来的科幻作品里会越来越明显。

另一种趋势是外星文明对地球的态度以及入侵模式上的变化。在后冷战时期直到世纪之交的那些年，人类对自身和领土安全普遍存在着一种危机意识，反映到电影叙事中便是勇敢顽强地反抗外星入侵者，其中最具代表性的作品就是《独立日》。而到了如今全球一体化，在讲究沟通、交流、合作、共赢的国际关系下，外星文明的入侵模式也更多地被《降临》、《湮灭》中表现出的情形取代。《降临》中的外星人表达了友好和互助的愿望，并成功达成了非零和博弈（影评参见《降临》：请给我来一份七肢桶）。而《湮灭》中的外星人也并未采用毁天灭地、血腥屠杀的手段，而是通过折射DNA达到和平演变的目的，没有硝烟却润物无声。

由此可见，即使科幻电影在一定程度上脱离实际生活，但在内核中仍然是探讨人类自身的生存、发展、价值体系等根本问题，通过对生命、时空等哲学范畴上的反思来指向永恒的生存母题。那么，从高科技的武力入侵，逐步演变为基因改造或者求助示好，我们应该如何去看待呢？单就《湮灭》中的外星入侵模式而论，究竟是外星人改造了我们，还是我们同化了外星人，抑或是共赢的局面？不由得引发我们去进一步思考。无论如何，人类自省的脚步是绝对不能停止的。

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