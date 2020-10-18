美国政治正确派——《美国派9》

今天聊聊电影《美国派9》。

片名American Pie Presents: Girls' Rules (2020)，别名美国派：少女规则。

今年10月6日才新鲜上映的《美国派：少女规则》顶着著名青春性喜剧《美国派》系列的名号，上映后还是可以吸引到不少观众的注意。

《美国派：少女规则》讲述四名美国高中毕业女孩的故事，她们为了在毕业舞会找到合适的伴侣，开始积极物色人员，化被动为主动，主动出击，寻找猎物……

《美国派：少女规则》翻译时也翻译成了《美国派9》，对这个系列不熟悉的观众很容易就会以为这是一部正统续作。

而仔细观察片名就会发现，这部作品并不是正统的《美国派》系列续作，而是一部番外篇。

小科普一下，《美国派》系列目前也就是四部电影而已，分别是《美国派》（American Pie）(1999)、《美国派2》（American Pie 2‎）(2001)、《美国派3：美国婚礼》（American Wedding‎）(2003)和《美国派4：美国重逢》（American Reunion‎）(2012)。

同时还有四部番外篇，分别是《美国派(番外篇)4：集体露营》（AmericanPie Presents: Band Camp） (2005)、《美国派(番外篇)5：裸奔》（AmericanPie Presents: The Naked Mile‎） (2006)、《美国派(番外篇)6：兄弟会》（American Pie Presents: Beta House‎） (2007)和《美国派(番外篇)7：索爱天书》（AmericanPie Presents: Book of Love‎） (2009)。

按照顺序，本部片名完整翻译应该是《美国派(番外篇)5：少女规则》，而不是简单地把正片和番外篇合起来算，直接命名为第九部。

了解这个背景就可以放低对影片的预期了。番外篇只是借着正片系列的世界观，创造的类似作品，很少有出色出彩作品，大部分都是捞一笔走人的设定。

这部《少女规则》也不例外，在寻求性解放的大潮下，女高中生们不甘落后，一反被物化的常态，反客为主，开始将男性作为目标。

《美国派》作为一代人性启蒙的性喜剧，是众人抹不去的回忆。有点儿年纪的影迷，都会记得当年观看《美国派》时的喜悦感。

时过境迁，现在的美国讲究的是政治正确，《少女规则》也不甘示弱，一反常态，颠覆整个系列男性视角，从女性视角看待问题。

本片中的四位主角分别是安妮、凯拉、米歇尔和斯蒂芬妮，她们决定利用女孩力量，紧密团结，在高中毕业前得到想要的男孩子。

她们有的是假小子、有的是学霸、有的热衷性爱、有的还是处子之身。小团体内不同的价值观发生碰撞，在猎艳的过程中也是状况百出。喜剧元素也集中于男女相互试探追求的过程中，但影片过于强求女性视角，很多时候会让观众感到尴尬。

原本充满青春气息和荷尔蒙的喜剧，如今变成了美国政治正确派。

正经女权是依靠自身实力获取话语权，而不是靠着贬低打击男性抢夺话语权。权利和义务是对等的。很多女权电影都搞混了这一点，似乎只要把男性打倒在地，踩上几脚就是女权了。《少女规则》也是如此，男性统统成了抬高女性主角的垫脚石，不是精虫上脑的色情狂，就是面目可憎的怪胎。

要是真想拍摄女权，倒不如以女性视角另起炉灶，拍摄另一种感觉的青春性喜剧。很有可能下次《美国派》的番外篇就是拍摄LGBT群体了，否则太不政治正确了。

女性视角反客为主，

南辕北辙篡改系列。

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