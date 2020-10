美国政治正确派——《美国派9》 今天聊聊电影《美国派9》。 片名American Pie Presents: Girls' Rules (2020),别名美国派:少女规则。 今年10月6日才新鲜上映的《美国派:少女规则》顶着著名青春性喜剧《美国派》系列的名号,上映后还是可以吸引到不少观众的注意。 《美国派:少女规则》讲述四名美国高中毕业女孩的故事,她们为了在毕业舞会找到合适的伴侣,开始积极物色人员,化被动为主动,主动出击,寻找猎物…… 《美国派:少女规则》翻译时也翻译成了《美国派9》,对这个系列不熟悉的观众很容易就会以为这是一部正统续作。 而仔细观察片名就会发现,这部作品并不是正统的《美国派》系列续作,而是一部番外篇。 小科普一下,《美国派》系列目前也就是四部电影而已,分别是《美国派》(American Pie)(1999)、《美国派2》(American Pie 2‎)(2001)、《美国派3:美国婚礼》(American Wedding‎)(2003)和《美国派4:美国重逢》(American Reunion‎)(2012)。 同时还有四部番外篇,分别是《美国派(番外篇)4:集体露营》(AmericanPie Presents: Band Camp) (2005)、《美国派(番外篇)5:裸奔》(AmericanPie Presents: The Naked Mile‎) (2006)、《美国派(番外篇)6:兄弟会》(American Pie Presents: Beta House‎) (2007)和《美国派(番外篇)7:索爱天书》(AmericanPie Presents: Book of Love‎) (2009)。 按照顺序,本部片名完整翻译应该是《美国派(番外篇)5:少女规则》,而不是简单地把正片和番外篇合起来算,直接命名为第九部。 了解这个背景就可以放低对影片的预期了。番外篇只是借着正片系列的世界观,创造的类似作品,很少有出色出彩作品,大部分都是捞一笔走人的设定。 这部《少女规则》也不例外,在寻求性解放的大潮下,女高中生们不甘落后,一反被物化的常态,反客为主,开始将男性作为目标。 《美国派》作为一代人性启蒙的性喜剧,是众人抹不去的回忆。有点儿年纪的影迷,都会记得当年观看《美国派》时的喜悦感。 时过境迁,现在的美国讲究的是政治正确,《少女规则》也不甘示弱,一反常态,颠覆整个系列男性视角,从女性视角看待问题。 本片中的四位主角分别是安妮、凯拉、米歇尔和斯蒂芬妮,她们决定利用女孩力量,紧密团结,在高中毕业前得到想要的男孩子。 她们有的是假小子、有的是学霸、有的热衷性爱、有的还是处子之身。小团体内不同的价值观发生碰撞,在猎艳的过程中也是状况百出。喜剧元素也集中于男女相互试探追求的过程中,但影片过于强求女性视角,很多时候会让观众感到尴尬。 原本充满青春气息和荷尔蒙的喜剧,如今变成了美国政治正确派。 正经女权是依靠自身实力获取话语权,而不是靠着贬低打击男性抢夺话语权。权利和义务是对等的。很多女权电影都搞混了这一点,似乎只要把男性打倒在地,踩上几脚就是女权了。《少女规则》也是如此,男性统统成了抬高女性主角的垫脚石,不是精虫上脑的色情狂,就是面目可憎的怪胎。 要是真想拍摄女权,倒不如以女性视角另起炉灶,拍摄另一种感觉的青春性喜剧。很有可能下次《美国派》的番外篇就是拍摄LGBT群体了,否则太不政治正确了。 女性视角反客为主, 南辕北辙篡改系列。 点击这里: 近期影视推荐

