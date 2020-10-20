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国际友人奉献纯正的文化垃圾——《花木兰》

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2020-10-20 20:36:45

国际友人奉献纯正的文化垃圾——《花木兰》

今天聊聊电影《花木兰》。

片名Mulan (2020)，别名木兰传说 / 花木兰真人版 / 迪士尼真人版花木兰。

 

早在2019年，迪斯尼斥巨资2亿美金打造的真人版《花木兰》的时候，就开始了大张旗鼓的宣传。全球范围的选角，吸引了上千人试镜，最终选定人气女演员刘亦菲后，更是让很多粉丝期待成片。

如果不是今年黑天鹅事件爆发，这部电影妥妥的会是档期大制作，至少会有很多人参加首映贡献票房。新冠疫情全球爆发，使得影片不得不推迟上映，很多影片扛不住疫情影响，转战线上，也有如《信条》一般的影片信心满满，就是要等到影院恢复。

好在疫情终究被控制住，《信条》一马当先开始上映，《花木兰》等一众影片紧随起来，也纷纷上映。

 

不过《花木兰》可不是单纯的在影院上映，还在线上上映，观众们需要额外付费，就可以看到这部电影。

线上线下都上映的操作也是颇为大胆诡异，当9月11日《花木兰》正式登录院线后，观众们总算知道了这种操作目的：能回本一张票钱算一张，线上线下一起收割，可能回本速度会快点儿。

 

真人版《花木兰》就是美国人眼中的女战士而已，贴上了美国人脑海中的中国元素，实际上还是一个会打仗的黄种女性角色而已。

影片中错乱的中国元素胡乱搭配，丝毫看不出迪斯尼当年制作《狮子王》等影片的严谨。朝代、服饰、妆容统统是槽点，不了解中国元素的人看了可能会觉得是那么股东方风味，但作为中国人一眼就能看出各种错误。

《花木兰》表明的态度就是，中国文化在好莱坞眼中就是一坨shit而已，什么朝代、时间统统不重要。只要符合老美刻板印象的就能够拿来使用。

 

你看演员表里，有几个是中国人？虽说看电影是不需要看演员国籍的，但不是拍给我们看的电影，我们也可以选择不看。

美国人眼中的花木兰早就被贴上了几个标签：女性、黄种人、会战斗。所以这个花木兰，只是迪斯尼想要表现的给美国人看的花木兰，为了更加符合美国人的刻板印象，又加上了大家族混居、重男轻女、男尊女卑、不伦不类的气等一系列标签。

 

在影片中，花木兰是一个女性的李小龙还是一个女性的成龙，都没有关系，只要能表现打斗动作就行，画上厚厚的粉底，谁也看不出本来面貌。

要说用心程度，真人版《花木兰》比起《神之浩劫》《英魂之刃》等游戏里的花木兰可差远了。

 

花木兰与其他迪斯尼公主们的最大不同，就是花木兰是不需要依附于男性的靠自己实力打出来的公主，相比那些羸弱不堪需要王子救助的公主，花木兰可是真女权。

《木兰诗》里对花木兰的描述很明确，“唧唧复唧唧，木兰当户织。”可到了电影中，花木兰小时候追鸡，长大了追鸟。似乎不拍成一个调皮捣蛋的假小子，就立不起她的人设。

替父解忧再到为国效忠的女战士被描写成跳梁小丑一样的角色，仿佛只有好莱坞糟蹋东方文化的份儿。

 

迪斯尼拍摄的电影适合全年龄观看，尤其适合儿童观看，但我不会给孩子看这部电影。与其花时间在这部电影上，倒不如看看老版的《花木兰》或者读读《木兰诗》。

整部《花木兰》文戏拖沓，武戏拉跨。真不知道编导是怎样的脑回路，又是“气”又是“忠勇真”，你以为在拍《尚气》么？片中能够称得上正面形象的角色屈指可数，大部分黄种人都是服道化极尽扭曲，大概这很符合美国当前妖魔化中国的政治需要。

 

《花木兰》线上卖了钱，还想着在大陆影院再赚一笔，而且也真的卖了2.78亿人民币的票房，当真是人傻钱多速来。

经过这次事件，观众们以后遇到这种宣发特别猛的片子时，就要留一个心眼。要等首映后口碑解禁后，再决定是否观看。毕竟大家时间都很宝贵，浪费点儿钱是小事，浪费时间可就补不回来了。

 

老美拍摄老美眼中的黄种女性，

国际友人奉献纯正的文化垃圾。

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5.2 

花木兰 (2020)

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花木兰/Mulan(2020)
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