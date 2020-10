国际友人奉献纯正的文化垃圾——《花木兰》 今天聊聊电影《花木兰》。 片名Mulan (2020),别名木兰传说 / 花木兰真人版 / 迪士尼真人版花木兰。 早在2019年,迪斯尼斥巨资2亿美金打造的真人版《花木兰》的时候,就开始了大张旗鼓的宣传。全球范围的选角,吸引了上千人试镜,最终选定人气女演员刘亦菲后,更是让很多粉丝期待成片。 如果不是今年黑天鹅事件爆发,这部电影妥妥的会是档期大制作,至少会有很多人参加首映贡献票房。新冠疫情全球爆发,使得影片不得不推迟上映,很多影片扛不住疫情影响,转战线上,也有如《信条》一般的影片信心满满,就是要等到影院恢复。 好在疫情终究被控制住,《信条》一马当先开始上映,《花木兰》等一众影片紧随起来,也纷纷上映。 不过《花木兰》可不是单纯的在影院上映,还在线上上映,观众们需要额外付费,就可以看到这部电影。 线上线下都上映的操作也是颇为大胆诡异,当9月11日《花木兰》正式登录院线后,观众们总算知道了这种操作目的:能回本一张票钱算一张,线上线下一起收割,可能回本速度会快点儿。 真人版《花木兰》就是美国人眼中的女战士而已,贴上了美国人脑海中的中国元素,实际上还是一个会打仗的黄种女性角色而已。 影片中错乱的中国元素胡乱搭配,丝毫看不出迪斯尼当年制作《狮子王》等影片的严谨。朝代、服饰、妆容统统是槽点,不了解中国元素的人看了可能会觉得是那么股东方风味,但作为中国人一眼就能看出各种错误。 《花木兰》表明的态度就是,中国文化在好莱坞眼中就是一坨shit而已,什么朝代、时间统统不重要。只要符合老美刻板印象的就能够拿来使用。 你看演员表里,有几个是中国人?虽说看电影是不需要看演员国籍的,但不是拍给我们看的电影,我们也可以选择不看。 美国人眼中的花木兰早就被贴上了几个标签:女性、黄种人、会战斗。所以这个花木兰,只是迪斯尼想要表现的给美国人看的花木兰,为了更加符合美国人的刻板印象,又加上了大家族混居、重男轻女、男尊女卑、不伦不类的气等一系列标签。 在影片中,花木兰是一个女性的李小龙还是一个女性的成龙,都没有关系,只要能表现打斗动作就行,画上厚厚的粉底,谁也看不出本来面貌。 要说用心程度,真人版《花木兰》比起《神之浩劫》《英魂之刃》等游戏里的花木兰可差远了。 花木兰与其他迪斯尼公主们的最大不同,就是花木兰是不需要依附于男性的靠自己实力打出来的公主,相比那些羸弱不堪需要王子救助的公主,花木兰可是真女权。 《木兰诗》里对花木兰的描述很明确,“唧唧复唧唧,木兰当户织。”可到了电影中,花木兰小时候追鸡,长大了追鸟。似乎不拍成一个调皮捣蛋的假小子,就立不起她的人设。 替父解忧再到为国效忠的女战士被描写成跳梁小丑一样的角色,仿佛只有好莱坞糟蹋东方文化的份儿。 迪斯尼拍摄的电影适合全年龄观看,尤其适合儿童观看,但我不会给孩子看这部电影。与其花时间在这部电影上,倒不如看看老版的《花木兰》或者读读《木兰诗》。 整部《花木兰》文戏拖沓,武戏拉跨。真不知道编导是怎样的脑回路,又是“气”又是“忠勇真”,你以为在拍《尚气》么?片中能够称得上正面形象的角色屈指可数,大部分黄种人都是服道化极尽扭曲,大概这很符合美国当前妖魔化中国的政治需要。 《花木兰》线上卖了钱,还想着在大陆影院再赚一笔,而且也真的卖了2.78亿人民币的票房,当真是人傻钱多速来。 经过这次事件,观众们以后遇到这种宣发特别猛的片子时,就要留一个心眼。要等首映后口碑解禁后,再决定是否观看。毕竟大家时间都很宝贵,浪费点儿钱是小事,浪费时间可就补不回来了。 老美拍摄老美眼中的黄种女性, 国际友人奉献纯正的文化垃圾。 点击这里: 近期影视推荐

