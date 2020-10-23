【系列补完计划】《电锯惊魂4》：生命已逝，游戏未止





在上一集中，竖锯叔终于死了。但明眼人都知道：有的人死了，他还活着。作为「电锯惊魂」系列的灵魂，约翰·克拉默就算死了，也依旧是笼罩在众人心头的巨大阴影，也依旧可以搅个天翻地覆。

竖锯确实是死了，在片头还被法医开颅剖腹查了个遍，果然在胃里发现了猫腻。不过这个片头其实是本片的结尾，导演达伦·林恩·鲍斯曼以倒序的方式开启了第四集的序幕，也就是说本集与上一集的剧情其实是同时发生的。不仅戏里如此，事实上在第三集尚处于后期制作的时候，第四集便已开拍。狮门影业从前几集的票房和DVD销售中尝到了甜头，成本低、拍摄周期短（比如第四集的拍摄时间只有半个月左右），虽然制作费用每一集都在涨，可利润也是肉眼可见的丰厚。值得一提的是，本系列编导「三巨头」中的温子仁和雷·沃纳尔都没有参与编剧的工作，只是担任了制片人（主要精力都放在了同年的另一部经典恐怖片《死寂》上）。





但就算这两大巨头缺席编剧，「电锯惊魂」系列经过前三集的成功，基本路数都已经底定。首先是杀人狂竖锯并不以身体素质见长，不是那种挥舞着刀斧砍人的角色，相反还是个手无缚鸡之力的癌症晚期患者。他胜在心思缜密、智慧过人，并在机械设计、心理学、药理学等多方面有着渊博的知识，而且曾经从事建筑行业，家资丰厚，让他能够从容地搭建制造各种处刑设施和工具。

特别是在这种设定下，就算他瘫在床上，手脚不能动弹，也能用预先准备的录音带和陷阱引君入瓮，迫使当事人乖乖就范。最极致的情况就是第三集和本集中，竖锯已病入膏肓，失去了自由行动的能力，虽然有他的两个门徒做帮手，但一切流程皆出自他本人的设计，环环嵌套、丝丝入扣，被选中参与游戏的玩家只能一步步遵循他的安排行事，毫无抗拒的权力。





另一个路数是它大胆而聪明的结构，给予了观众最坦率、最直接、最绝望的恐惧感，既给你选择的余地，但每一种选择又是那么痛苦，不死也得扒一层皮、掉二两肉。最直观的体现就是本系列中出现的各种机关陷阱，不过有一说一，想象力总会有枯竭的时候，影片到了第四集，观众们多少有了点审美疲劳。因此，即使血腥程度依然强悍，甚至其惨状对观众的视觉与耐受神经挑战更大，可是已经达不到前两集中的那种新鲜刺激。那些在其他系列电影里边际效应递减的规律在「电锯惊魂」中也同样适用。

第三个路数是整个系列仿佛一块巨大的拼图，每一集都能起到承前启后的良好衔接，并且揭示被选中玩家的最终命运。当然，最重要的角色——竖锯叔——的经历、信仰、以及世界观也通过每一部的故事进行了填充和深挖。在本集中，竖锯的前妻正式登场（上一集在闪回中露过一面），让我们知道了他之所以成为杀人狂不仅仅是被查出患有癌症，还因为妻子曾由于遭到一个瘾君子的抢劫而导致流产。也许他本性中就有偏执极端的一面，但之后开始愤世嫉俗、开始以上帝视角审判惩罚世人，这些行为也是有前因后果的，至此作出了完整的交代。





而在继承者的层面，上一集的阿曼达是个失败的选项，没想到本集还有另一个隐藏在警察队伍里的霍夫曼中尉，居然也皈依在竖锯的信条之下，成为第二个经受考验的门徒，直到最后才露出庐山真面目。然而，在仍以竖锯的意志为主导的本集中，我们尚看不出霍夫曼是否有能力继承他的惩戒哲学与想象力。只不过与意气用事的阿曼达相比，霍夫曼严格恪守游戏规则，这一点是竖锯遴选接班人的先决条件，亦可看作是「拼图杀人」流派的原教旨主义。

影片以竖锯临终前的录音画上休止符：「……我仍然活在你们中间，你们以为我死了就全结束了？没有，游戏才刚刚开始。」其实，像「电锯惊魂」系列这样的恐怖经典，或许用这样的四集告终会比较圆满，一方面补完了竖锯的人生经历，一方面又找到了继承人，不妨给未来一点留白。可惜资本是趋利的，狮门影业怎么可能放弃这么一个香饽饽，不榨干它的剩余价值才怪。而更可惜的是，本系列之所以与众不同，除了一个个诡计和生存游戏，还有那道德上的严肃性，不光吓到你，还要把你拉进来一起思考、一起探索人性。但是随着年复一年的续集，当电影情节无法在内涵上继续提升时，作品的生命力也将愈渐枯竭。

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