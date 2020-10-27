《金色豪门》：跨入豪门的男人

一个男人即使出生贫穷、无名气，
只要自己肯努力、实干就会致富。
男主就为了赢娶貌美的千金小姐，
不惜冒险地来到了矿山开采黄金。
勤劳、勇敢、聪明的他不断探索，
终获成功成为令人羡慕的有钱人。
他不断进取，买下偏僻的旧农场，
可小姐因父亲选为市长而被毒害。
一个男人即使心上人因意外离去，
也不会让他痛苦流泪、颓废不振。
因为要把时间和精力都花在工作，
改造农场、种植作物成为大魔王。
严格管理甚至压榨成为他的乐趣，
百人之上权力独享令他为所欲为。
看见年轻漂亮女人他便紧随其后，
纵欲过后有了儿子他也不闻不问。
一个男人母亲生病长期卧床不起，
男主也不曾回家去探望关心几次。
幸亏身边有女儿无微不至的照看，
长期照顾的姐姐也因此没有结婚。
教堂里不其而遇让男主魂不守舍，
而小姐的妹妹对其仰慕从小就有。
跨入豪门提升名望才是男主心愿，
两拍即合婚礼成为农场头等喜事。
一个男人身边有妻子姐姐不满足，
看见她们关系和睦亲密却不开心。
挺着大肚子的妻子温柔好言相劝，
却也化不开他那狂妄独傲的内心。
姐姐伤心莫然离开他也无动于衷，
昧着良心、在外偷情、独自享欢。
天真活泼女儿长大时的成长教育，
也能让独断的父亲变得丧心病狂。
一个男人对孩子太严会适得其反，
女儿毕业便要和管家儿子在一起。
父亲的暴力相加让妻子忍无可忍，
至此她没有和男主再说过一句话。
时事政变女儿的执着让父亲清醒，
即使没有脸面先帮女儿脱离险境。
死亡终将会来临，但先要求生存，
因为生命对于每个人来说是奇迹。
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评影论理；抒情存真！
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