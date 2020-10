志士先驱尽显匠人本色——《逃离比勒陀利亚》 今天聊聊电影《逃离比勒陀利亚》。 片名Escape from Pretoria (2020),别名钥命监狱(台)。 这部电影改编自真实历史事件,讲述两名白人反种族歧视斗士越狱过程。 1978年,白人蒂姆·詹金和斯蒂芬·李参加南非非洲人国民大会(African National Congress,ANC,简称非国大)反种族隔离行动,在街头引爆自制“传单炸弹”,不久即被逮捕,判刑12年。 蒂姆·詹金和斯蒂芬·李被丢进普勒托利亚监狱,他们与前辈丹尼斯·戈尔德贝格、法国佬李奥纳一起策划实施了一起成功的越狱行动。 先说说片名吧,南非首都茨瓦内原来叫做比勒陀利亚。 比勒陀利亚建立于1855年,城市以布尔人领袖比勒陀利乌斯名字命名,其子马尔锡劳斯是比勒陀利亚城的创建者,市内立有他们父子的塑像。1860年,它是布尔人建立的德兰士瓦共和国的首都。1900年,被英国占领,成为英联邦一员。1961年5月31日宣布退出英联邦。 因为涉嫌殖民主义和种族歧视,在2005年3月7日,比勒陀利亚更名为现在的茨瓦内。 从南非及其首都比勒陀利亚建立改名过程,就可以看出,这个国家和殖民主义种族歧视紧紧结合在一起。 1961年5月31日,南非退出英联邦后,成立了南非共和国。南非白人执政者长期在国内以立法和行政手段推行种族歧视和种族隔离政策,先后颁布了几百种种族主义法律和法令,全面推行种族隔离制度,镇压南非人民的反抗斗争。 《逃离比勒陀利亚》正是发生在这样的故事背景下。 黑人反抗种族歧视是理所应当,没有人生来就愿意受到歧视,反歧视的斗争之路漫长而艰苦。 而白人加入反抗种族歧视时,就显得很不同寻常。作为既得利益者,享受着超过有厚待遇,居然还有人想着放弃这些,简直难以想象。难怪乎片中的白人执法者们,看到蒂姆·詹金等政治犯,就像看到“二五仔”一样,都是一脸深恶痛绝的样子,简直比看到黑人还可恨。 其实这也不难理解,蒂姆·詹金家庭条件优越,狱中大佬丹尼斯·戈尔德贝格更是出身皇室,只有在物质条件方面完全解放,才有机会接触先进思想,才能选择投身人类解放事业。从这一点来讲,这些人都是可敬可爱的无畏先锋。 主角蒂姆·詹金的扮演者是丹尼尔·雷德克里夫,当年萌哒哒的哈利·波特早已不在,取而代之的是一名油腻大叔。30多岁的丹尼尔总不能永远活在哈利·波特的影子里,于是他求新求变,选择了这样一名颇具挑战性的角色。 整部影片可以说是丹尼尔的独角戏,另一位一同入狱的斯蒂芬·李在影片中存在感十分弱,顶多是打打下手摇旗呐喊。 同样是越狱,蒂姆·詹金选择的方式是发扬工匠精神,利用自己的专业特长,让木匠这个行业成了狱卒永远的心头痛。 在短短400天时间里,蒂姆·詹金制作了39把木头钥匙,打开了从牢房通向自由的大门。 影片主体全部用于表现蒂姆·詹金制作钥匙,不断的测量、不断的制作,一个门接一个门的破题,为的就是有朝一日能够逃离监狱。 就是这样一个看似简单的木匠越狱记,被导演和演员们表现紧张刺激,和大热却拖沓的《越狱》相比,《逃离比勒陀利亚》反而显得更有味道。 出色的剪辑手法,让有惊无险的逃离过程扣人心弦。观众们的小心脏随着扣锁的起落而忐忑不安。荧幕里的角色和荧幕外的观众们都是大气不敢出一声。 不过南非首都能够把监狱建在市中,还真是城市规划鬼才。你要是把监狱建在《勇闯夺命岛》一类的孤岛上,哪来这么多破事呢。说到底还是统治阶级安于现状,不思进取,被眼前的安宁麻痹了神经。 越狱仅仅是暗流涌动时泛起的一点点小浪花,真正要他们命的革命还在后面…… 志士先驱尽显匠人本色, 方寸之地满是惊险刺激。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 明星(1210) 英国(601) 惊悚(1940) 剧情片(2589) 澳大利亚(94) 传记(447)

