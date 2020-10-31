从来没有坏的杂草或坏的人——《悲惨世界》





今天聊聊电影《悲惨世界》。

片名Les misérables (2019)，别名孤城泪(港)。

本片是导演拉吉·利的处女作长片，影片关注法国社会现实问题，一举获得2020年第45届法国凯撒电影奖11项提名，并顺利拿下最佳影片奖，同时获得奥斯卡金像奖最佳国际影片提名、金球奖最佳外语片提名、戛纳金棕榈奖提名等一系列荣誉。

拉吉·利根据自身的真实经历，将法国警察在街区内的暴力执法编排进去，反映当代法国的悲惨世界。

先说说导演，黑人导演拉吉·利1978年生于西非马里，是马里移民后代，成长生活在法国巴黎郊区蒙菲梅尔（93区）。

他在2005年拍摄法国骚乱，后来形成了他的短篇纪录片《克利希-蒙费尔梅伊的365天》（365 jours à Clichy-Montfermeil，2006）。在2011年时，他又在网上发布了一段警察暴力执法的视频。公布后，警察被停职，他本人也因为言论受到处罚，被判刑半年并罚款。

2005年法国骚乱是自1968年“ 五月风暴”以来规模最大、持续时间最长的一次社会危机。由于法国政府应对失当，骚乱在短时间内蔓延至全国，并波及到德国和比利时。最后政府通过实行紧急状态缓解了这次危机。

法国骚乱和导演本身的经历，成为了这部影片最大的创作源泉。

拉吉·利以镜头为枪，在2017年以剧情短片《悲惨世界》入围克莱蒙费宏影展，并提名2018年法国凯萨奖最佳短片。在短片基础上扩展为处女作长片后，屡获大奖一炮而红。

就在影片发生的93区，一百多年前，1862年维克多·雨果发表了他的著名长篇小说《悲惨世界》。小说反映了穷苦人民在重压下的悲惨经历，深刻揭露和批判了19世纪法国封建专制社会。处于底层阶级的民众只能任人宰割，没有任何上升通道，更没有改变的机会。

一百多年后，情况并没有好转。影片《悲惨世界》通过反映多民族聚集、多宗教杂糅的社会，拍摄出底层阶级民众的困惑。既看不到出路，也没有寻找出路的意愿。

镜头聚焦在巴黎北部93区，这里不仅有原著民还有各种非法移民，黑人帮派、吉普赛人、穆斯林、贩毒集团在这里有各自势力范围，各方宗教信仰生活习惯都不相同，各方势力的头目又和当地警察保持微妙平衡。

法律在这片土地并没有多大威力，只有强大的力量才是说话办事的筹码。帮派群体靠着人多势众，哪边大块头肌肉男多哪边有理，警察们则依靠枪械，子弹就是真理。除此以外，不要考虑什么道德、法理。

新来的黑人警察斯蒂芬加入片警团队后满心期待，幻想着可以利用所学知识为社区建设出一份力，心心念念的还是他脑海里高大上的价值观。

可是队长的各种行为却时时刻刻在挑战斯蒂芬的三观。似乎到处都是刁民和暴力警察。说任何话、办任何事，都要把拳头亮出来才行。

紧接着一切盗窃案将故事推上高潮，野惯了的熊孩子将偷鸡摸狗当做家常便饭，没想到捅了大篓子。多民族矛盾像个超大炸药桶，在这个导火索下一点就炸。眼看着大骚乱要再度上演，影片戛然而止，留给观众们无尽的想象。

有矛盾不要紧，关键看怎么解决矛盾。

就像雨果在《悲惨世界》里所说：“我的朋友们，记住这一点，从来没有坏的杂草或坏的人，只有不好的种植者。”

如果没有壮士断腕的勇气和决心，把整个不合理的制度推倒重来，那就不可能从根本上解决问题。表面看起来93区是多民族、多宗教问题，实际上还是阶级矛盾。

坏的制度会把好人变坏，好的制度会把好人变好。

资本主义唯利是图，没有金钱利益驱使，他们不会有任何触动，这就是他们的制度劣势。

改造93区、扫黑除恶等事情对资本家来说，有害无益，他们根本不可能有动力去解决问题，顶多是头痛医头脚痛医脚，大不了来一次大骚乱，给底层人民开放零元购活动，情绪定向爆破一下，丝毫不会有任何改变。

看着法国统治阶级和被统治阶级在片中尖锐的矛盾对立，你就会感受到制度差异带来的明显不同结果。资本主义国家和社会主义国家的警察和群众都是打成一片，一种是骚乱几十天，依靠实行紧急状态镇压，另一种是短时间控制突发疫情，成为全球最靓的仔。

看似新来的警察斯蒂芬不懂统治之术，其实是整个体系烂到骨子里。不管是绥靖政策还是怀柔政策，本质上都是治标不治本。因为一旦治本就要自己推翻自己，这怎么可能呢。说到底还是要坚定四个自信，这样才能风景这边独好。

“我的朋友们

记住这一点

从来没有坏的杂草或坏的人

只有不好的种植者”

——维克多·雨果《悲惨世界》

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