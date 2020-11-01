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名导名角联袂奉献名漫画——《丁丁历险记》

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2020-11-1 20:57:09

名导名角联袂奉献名漫画——《丁丁历险记》

今天聊聊电影《丁丁历险记》。

片名The Adventuresof Tintin: The Secret of the Unicorn (2011)，别名丁丁历险记：独角兽号的秘密。

 

最近，我家小公主看完了《丁丁历险记》漫画全集。我故作神秘地对她说，你知道《丁丁历险记》还有一部电影不？小公主说不知道。

我说你这个星期六早早把作业写完，我就给你看。于是上个周末我陪着孩子看了一遍《丁丁历险记》。孩子看得惊叹连连，大呼好看，我也跟着再次感受了一下大导演的功力。

 

《丁丁历险记》是为比利时漫画家乔治·勒米Georges Remi的漫画作品，漫画故事以探险发现为主，辅以科学幻想的内容，倡导反战、和平和人道主义思想。

影片忠于原著，人物设定和故事情节都保持原汁原味，熟悉漫画的人可以很快融进故事。

影片中有大量动作打斗画面，娴熟的动作捕捉技术另影片中的动作极为流畅，镜头视角十分老到，场景切换均是大师级手笔。即便不熟悉丁丁的人，也会喜欢上影片的技术展示。

 

主人公丁丁Tintin，他是一名比利时记者，标志性形象特征是他金黄色头发，以及前额上翘起的一缕头发。

他极富冒险精神和正义感，当初因为去苏联采访而名声大噪，喜欢与各种黑恶势力做斗争，每每深入险境又能化险为夷。这次他被卷入《独角兽号的秘密》，义不容辞地将公布真相物归原主当做自己的职责。

 

米卢Milou是一只白色猎狐挭小狗，米卢与主人寸步不离，是丁丁的好帮手。

米卢的名字来源是作者乔治·勒米初恋女友 Marie-Louise名字的缩写。

 

另一名重要角色阿道克船长ArchibaldHaddock是丁丁的好朋友。阿道克船长来自航海世家，通过《独角兽号的秘密》，他正式成为一名身价不菲的航海商人、船长。

阿道克船长性格正好和丁丁完全相反，急脾气，粗鲁冲动，有勇无谋，但心底善良，是一位正直善良的人。

 

重要配角杜邦和杜庞或者叫汤普森汤普生。Dupont和Dupond在法语中发音相同，末尾的辅音不发音。

英译本使用读音相似、书写有些许差别的名字，名叫汤姆森Thomson和汤普森Thompson。

两位笨侦探成了片中笑料来源，典型的出工不出力，只有苦劳没有功劳。

 

2011年时，两位大导演斯蒂芬斯·皮尔伯格和皮特·杰克森联袂将1941至1943年的三部漫画作品拍成了仿真动画电影。《丁丁历险记》完美融合《金钳螃蟹贩毒集团》《独角兽的秘密》和《红色拉克姆的宝藏》三篇漫画故事，把丁丁和他的朋友们推上大荧幕。

影片制作精美，内容幽默风趣，荣获第69届金球奖最佳动画长片，第84届奥斯卡最佳原创配乐提名等诸多奖项，是一部不可多得的动画佳作。

 

除了名导演，还有一大群名演员给影片配音。

杰米·贝尔、安迪·瑟金斯、丹尼尔·克雷格、西蒙·佩吉、尼克·弗罗斯特等演员均奉上优秀声线和动作表情。

 

《丁丁历险记》采用仿真动画的方式，将丁丁等角色栩栩如生地搬上大荧幕。

得益于动作捕捉技术以及出色的电脑特效，仿真动画片看起来更加符合原著精神，各个角色都可以原汁原味的保留漫画里的神形。如果直接拍摄真人电影的话，效果肯定会大打折扣。

 

众口难调，不管什么电影都会有人说不好，哪怕是大师级导演拍摄的大师级漫画。别人觉得好看不好看无所谓，只要我们看得开心就行，尤其是自己家的孩子觉得好看就行。

有童趣的电影拍给有童心的人。不需要依靠贬低别人抬高自己，也不需要做个杠精非要杠上开花，只要能够通过影片发现其中的真善美，观影的目的也就达到了。

不论影片内容还是影片技术，不论是蕴含情怀还是饱含寓意，这部《丁丁历险记》都是值得一看的佳作。

 

名导名角联袂，

奉献著名漫画。

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8.2 

丁丁历险记 (2011)

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丁丁历险记/The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn(2011)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8221229/
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