足以载入史册的华丽音乐剧——《汉密尔顿》 今天聊聊电影《汉密尔顿》。 片名Hamilton (2020),别名汉密尔顿音乐剧。 《汉密尔顿》(Hamilton)是美国百老汇的一台音乐剧,上映后口碑极高,票价很高却一直一票难求。自2015年开始,一周上演八场,成了当下最为流行最受欢迎的百老汇音乐剧。 《汉密尔顿》激进大胆地运用说唱、爵士等音乐,用150分钟的时间讲述美国开国元勋亚历山大·汉密尔顿的人生。该剧创纪录地获得了16项托尼奖提名,拿下了包括最佳音乐剧在内的 11 项奖,夺得普利策戏剧奖,同名专辑还荣获格莱美的最佳音乐剧专辑。 2020年2月,不差钱的迪斯尼斥资7500万美元买下了《汉密尔顿》电影版本独家发行权。这在影史上,算是最昂贵的一宗“购买已制作完成作品”的交易。《汉密尔顿》舞台上下都在创造着历史。 随后迪斯尼投入1000万美元制作电影高清摄录版,并计划2021年上映,将《汉密尔顿》作为年度重点宣发。 不曾想到新冠疫情席卷全球,美国政府的消极应对让影院开门遥遥无期,迪斯尼决定通过自家流媒体平台上映《汉密尔顿》电影版。 《汉密尔顿》音乐剧的黄金位置一张票价八百多美元,高票价阻拦不住观众们的热情。高口碑音乐剧开演,一票难求,场场售罄,看过的观众都说好。 2015年8月初刚刚登上百老汇时,纽约时报剧评人的评价是 “让人们变卖房产、抵押孩子买票来看都值得”的神作。 我们无缘现场观看的观众们,现在可以通过流媒体看到这部足以载入史册级的华丽音乐剧,是一件十分值得庆祝的喜事。 我看完的最直白感受就是:《汉密尔顿》非常值得一看,试听感受绝对对得起你所花费的150分钟。 《汉密尔顿》不同于普通意义的话剧,而是采用贴近年轻人语言风格的说唱表现内容。你能想象一群开国元勋用说唱的方式交流,整个现场宛如嘻哈乐的Battle么? 音乐剧舞台剧魅力的在于感染力,演员们在观众们眼前用颇具气势的言语和音乐,演绎美国开国元勋的生平。《汉密尔顿》的音乐大胆多样,台词注重韵律,节奏感极强,又带着诙谐幽默,让人欲罢不能。 《汉密尔顿》主创林-曼努尔·米兰达(Lin-ManuelMiranda)是1980年生于纽约的波多黎各裔演员、作曲家、作词家、饶舌歌手,创造性的融合了“十八世纪历史”“音乐剧”和“嘻哈”,最终形成了我们所见的《汉密尔顿》。 《汉密尔顿》形式新颖,表现的内容却是十分详实考究。林-曼努尔·米兰达根据罗恩·切尔诺800页的《汉密尔顿传记》,详实表现了这位开国元勋的人生岁月。 说到美国成立,我们想到的肯定是1775年莱克星顿的枪声、国父华盛顿、《美国宪法》《人权宣言》等一系列标志性事物。而汉密尔顿正是《美国宪法》的起草人之一。 亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton,1755年1月11日 - 1804年7月12日),美国开国元勋之一,美国宪法的起草人之一,财经专家,美国的第一任财政部长,美国政党制度的创建者,在美国金融、财政和工业发展史上占有重要地位。 因其贡献突出,后来汉密尔顿被印在10美元上。2006年,汉密尔顿被美国的权威期刊《大西洋月刊》评为影响美国的100位人物第5名。 汉密尔顿是个孤儿,来自英属西印度群岛的私生子,11岁时到美国的宾夕法尼亚做伐木工,美国独立战争爆发后,18岁的汉密尔顿在波士顿战役中,加入了北美民兵,随后在战争中屡立战功并成为乔治·华盛顿最信任的左膀右臂。 后来,卷入一桩性丑闻,在与副总统阿伦·伯尔的决斗中命丧黄泉,享年49岁。 在美国的开国元勋中,没有哪位的生与死比亚历山大·汉密尔顿更富戏剧色彩了。在为美国后来的财富和势力奠定基础方面,也没有哪位开国老臣的功劳比得上汉密尔顿。 汉密尔顿的战绩和政绩均非常显赫。他作为华盛顿的侍从武官,对独立战争的贡献巨大,最著名的便是1781年的约克镇战役;他是《联邦党人文集》最主要的执笔者;在华盛顿任总统时,他作为财政部长(1789-1795)政绩非凡,创建了美联储的前身——合众国第一银行;作为联邦党人的首领,他为美国两党制的出现奠定了基础等。他留下的政治遗产是美国未来崛起的关键。 这些所有内容均在音乐剧中如实表现。 音乐剧《汉密尔顿》就像一个缩影,除了展现开国元勋的生平,还展现了他们包容、多元文化的一面。海纳百川,用市场检验音乐剧创作,群众喜欢的作品就是好作品。杀出重围的一票难求,创作失败的无人问津。在创作自由方面,《汉密尔顿》的成功也同样令人羡慕。 我想,如果抛开审查等限制条件,我们也用现代音乐的方式表现著名历史人物的生平,通过市场检验、打磨音乐剧,再推出电影版,是不是也能够可以获得很好的成绩?其实吧,我们并不缺乏素材,缺乏的只是发现。 久经市场检验的开国元勋传, 足以载入史册的华丽音乐剧。

