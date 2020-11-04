《蚁人2：黄蜂女现身》：丈母娘和女婿的羁绊





三十年后，老蚁人汉克·皮姆终于见到了朝思暮想的妻子——老黄蜂女珍妮特·范·戴因。只是……我特别想知道为什么她在量子领域里被困那么多年居然还能画着眼影。

当然，初代黄蜂女的亮相总不能太寒碜，这可是她诞生55年后的银幕处女秀。1963年，斯坦·李和杰克·科比联手创造了这个角色。千万不要小看黄蜂女，在漫画原著中，她和初代蚁人、雷神、钢铁侠、绿巨人是创立「复仇者联盟」的五大元老，压根没有美国队长什么事。甚至连「复仇者联盟」这个名字都是黄蜂女起的，当时他们五人组队打败了洛基，蚁人觉得大家合作力量无穷，提议正式成立个队伍。可是叫啥名儿呢？一旁的黄蜂女夫唱妇随：「咱们得起个有趣又令人瞩目的名字，比如复仇者联盟？」众人愉快地一致通过，复联就此定名。





不过在MCU中，黄蜂女只能是个配角，直到临近无限战争才姗姗来迟。迈克尔·道格拉斯未能如愿让自己的妻子凯瑟琳·泽塔-琼斯出任此角，而是换成了曾经最经典的一代「猫女」米歇尔·菲佛，完成了从DC到漫威的转场（本片中的劳伦斯·菲什伯恩则是横跨了DCEU和MCU）。菲佛年轻时性感窈窕，而出演本片时虽年届六旬却依然风姿不减、气韵犹存。

《蚁人2：黄蜂女现身》延续了《蚁人》（影评参见《蚁人》：边逗逼边拯救世界）的爱情喜剧风格，斯科特·朗父女以及汉克·皮姆父女的亲情戏份仍占据着影片的主要篇幅。而以话痨路易斯为首的屌丝三人组也不缺笑点，迈克尔·佩纳再度秀了一把饶舌功夫，不过鸡鸣狗盗的营生他们已经洗手不干了，开起了正经的公司。MCU里没有比「蚁人」更合家欢、大团圆的故事了。斯科特·朗不但跟前妻夫妇和睦相处，还被未来丈母娘青睐有加，来自老黄蜂女的感应不给老公、不给女儿，偏偏给了他。我们这儿有句老话「丈母娘看女婿，越看越欢喜」，别看皮姆对斯科特不咋待见，但有拯救妻子的襄助之功，跟霍普花好月圆想必也是早晚的事。





如此基调的影片，反派也不会邪恶到哪儿去。在漫威的漫画原著中，幽灵是个男性，而且是钢铁侠的对手，跟蚁人没多大关系。他本身没有任何超能力，却是个高智商的黑客兼工程天才，还发明了一套可以使他自己和任何他触摸的物体隐形或无形的战衣（这反派的设定倒是跟托尼·斯塔克很搭）。不过到了影片里，除了保留了「幽灵」的称呼，其余部分几乎来了个改头换面。性别换成了妹子，身世凄惨、还饱受身体分子结构极不稳定的痛苦，行事变得极端倒也情有可原，好在双方最终冰释前嫌，这在MCU中倒是并怎么不多见。

《蚁人2》的时间线是在「内战」与「无限战争」之间，因此别看本片走的是插科打诨、谈情说爱的路子，其实肩负着串联起之后剧情的重要使命，比如隆重推出了「量子领域」的概念。漫威电影之所以游走在科幻与奇幻之间，就是因为其中有些貌似并不科学的东西会让你觉得煞有其事，属于一本正经的胡说八道，「量子领域」便是颇具代表性的一个。





事实上，MCU在「量子领域」上玩了些花俏。在漫画中，这个微观的世界一直是叫「微型宇宙」，最早是出现在美国队长的故事里。然而，后来由于种种缘故，「微型宇宙」的电影版权落到了孩之宝公司的手里，等到《蚁人》开拍之前，没有版权的漫威参考了物理学家建议，把名字改作了「量子领域」。而一旦扯到「量子」这个概念，话题性一下子就大了起来，毕竟这是实实在在的现实科学，背景板上还有普朗克、海森堡、玻尔、泡利、薛定谔、爱因斯坦等一大波名声煊赫的物理学家。

只是你又不可能用严肃的目光去看待它。很显然，在「变大变小」这件事上，所谓的皮姆粒子不仅无视了物理原理，而且根据质量守恒，体积变了，密度必然会发生变化。若是果真如此的话，那么巨大化的蚁人会是个笑话（会像气球一样飘起来），而极度缩小的蚁人则会是个灾难（密度过大而成为黑洞）。当然，太认真就输了，也许漫改作品的魅力也在于现实和幻想之间的微妙差异，少几分严谨，想象力便能天马行空。「量子领域」未来还能作什么文章暂且不明，但看过《复仇者联盟4：终局之战》都知道，没有从量子领域归来的蚁人，大家就没有翻盘的希望。在这个意义上，这部稍嫌庸常的爱情喜剧片还真是不可或缺的关键一环。

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