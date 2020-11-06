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《海底世界》：另一个精彩的世界

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2020-11-6 14:20:47

                                   

        地球上海洋的总面积约为3.6亿平方公里，约占地球表面积的71%，四个主要的大洋为太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋，目前为止，人类已探索的海底只有5%，还有95%大海的海底是未知的。太平洋、大西洋和印度洋分别占地球海洋总面积的46%、24%和20%。重要的边缘海多分布于北半球，它们部分为大陆或岛屿包围。最大的是北冰洋及其近海、欧洲的地中海、加勒比海及红海其附近水域、白令海、鄂霍次克海、黄海、东海和日本海。

        在海洋里有着数也数不清的海洋生物，颜色不同，性格脾气也不同，看了这部影片才真正领略到，真是一个另一个精彩的世界。影片一开头进入眼帘的就像是一副彩色的油画：色彩斑斓得让人眼睛一亮。红色黄色浅棕色的珊瑚抖动着柔软的触须，穿梭在其中的小鱼们个个精神抖擞、活灵活现。它们有的是金灿灿的黄色，有的充满了黑色的条纹，而有的却是黄蓝黑格状组合，显得格外生机盎然。有一种黑白条纹的鱼非常奇怪，身上的鱼鳍是分散状的，非常柔软很飘逸，就像仙女的纱裙。还有一种肩章鲨，身上全是豹纹图案，个头并不大，它喜欢爬行不喜欢游泳，动作缓慢样子很憨，有点像迷你的海豹。

        须鲨则颜色呈棕红色，身体扁扁平平和多宝鱼很像，但它要厚一些，身上坑坑洼洼凹凸不平，就像一坨又脏又油腻的抹布，它总是静静地匍匐在礁石上等待着时机捕食猎物。巨型躄鱼样子看上去也很邋遢，就像是一条腐烂的橙汁捏成的一条桂鱼，看上去特别可怜，那些大鱼是不是不忍心吃它呢？鳄鱼鱼的样子跟鳄鱼确实比较像，但身上却是圆形的斑点，它常常在混乱的杂石堆中，看！它正对即将游过来的一条蓝碉鱼进行了伏击，可动作还是稍慢了一点没有成功。但可怜的小鱼，却没有逃过旁边另外一条全身都是黑色的巨型躄鱼的突然袭击，蓝碉鱼在它旁边根本没有察觉，只见黑鱼一点点的倾斜身体动了一下又停了好久，知道有了最大的把握时将小鱼一口吞下。

                                   

                                   

        石头鱼就更厉害了，它可以伪装成跟石头一样的颜色，趴在石堆里一天不动，哪怕一天只收获一条小鱼，它也在所不惜。海蛇的身上呈横条纹节状，腹部黄色，它们的毒液更胜于眼镜王蛇哦，因为在海里需要游泳的关系，它们的尾部就像鱼尾一样的扁平，身体细细长长游起来的姿势柔软起伏显得非常优雅，影片中没有捕捉到海蛇，如何喷毒液捕食这个有点遗憾。小鲶鱼群很有意思，黑白颜色呈瀑布状滚动前行，在海底的泥沙里寻找海藻等食物，就像海底掀起的一股小龙卷风。虾虎鱼身体是朦胧黑白色条纹状，它和近盲虾成为了好朋友，虾为它凿洞以便藏身。而螃蟹也很聪明，找到了水母保护自己，只要谈得来不同种类又如何，大家在一起开心就好。

        火焰墨鱼：顾名思义它的身体是铁锈红色的，瞧！有两只小的火焰墨鱼跟在一只大的后面，不，你猜错了，那两个小的不是它的孩子，而是公的。母火焰墨鱼长的身体特别大，公的跟在她后面是想和它交配太不怀好意了。可它们的方式很特别：是用头上的触须在接触和碰撞，而母墨鱼一直在躲闪在逃走。不可思议的是，当一群公墨鱼为了母墨鱼互相交战厮打的时候，有的身体略大的公墨鱼会伪装成母墨鱼哦，真是不要脸。而鳗鱼群样子非常搞笑：一大群很壮观看上去有好几百条呢，只见它们一半身体插在泥沙里，弯着身子时不时左右摆动像是在跳舞，动作还出奇的一致是在跳广场舞呢。

                                   

                                   

        斑马慈雕是一个奇怪的物种，成年父母始终在自己的洞穴里，夜晚时会召唤自己的孩子回家。只见成百上千的小鱼排队游回父母的洞内，有科学家推断：要么大鱼是靠小鱼的分泌物维持生命，要么就是吃一些自己的孩子来维持生命。唉！做子女的也真是不容易呀。看到这，暗红色身上有白色斑点的礁石乌贼鱼最为漂亮了，在它的身体周围连绵起伏滚动着像荷叶边一样的裙子，它们可以瞬间变动颜色、样式和纹理。而且可以毫不费力的盘旋，是借助于一种多孔钙碳酸盐结构下的皮肤，这种钙质内可使它产生浮力，捕食的时候是从簇絮里伸出一条长长的舌头，把鱼儿粘住，速度如同闪电般的敏捷。

        在澳大利亚的大堡礁，大约在12,000年前开始成长，最后一次冰河期结束，海平面比今天要低了400英尺。由于冰山融化，海水上升，生长在上面的珊瑚建设了有石灰岩或碳酸钙组成的海底珊瑚山。珊瑚结合二氧化碳和阳光生长，但是平衡大气中二氧化碳是至关重要，特别是对以珊瑚礁为家的生物。在这里有马铃薯大鳕鱼，有专门的清道夫鱼为它们美容：吃掉脸上的寄生虫，而不吃它们保护它们作为交易条件。冠状水母美的像一一只移动的彩色台灯。

                                   

                                   


        而鲜活的水母是有毒的，但是大海龟却偏偏爱吃，只见它会闭上眼睛避免被蛰到，就像人类在吃着酱麻油的海蜇头感觉是非常香脆美味可口的。在恐龙漫游地球的年代有超过2000种的鹦鹉螺生活在大海里，而现在只有6种了，天哪！这个数据也太吓人了。因为气候的突然变化，可以灭绝不能很快适应的物种，珊瑚的生长需要二氧化碳，我们人类把大量的二氧化碳放入了空气中，导致全球气温上升，如果海水过于温暖时，珊瑚会漂白和死亡。更致命的是一种新的威胁是所谓的海洋酸化，过多的二氧化碳抑制碳酸钙的形成。而这些都是组成珊瑚礁及鹦鹉螺外壳的材料，乌贼以及成千上万的其他物种的骨骼，许多动物可能灭绝，珊瑚礁可能开始分解。

        所以许多动物开始往凉爽的南部迁移，而澳洲南部住着大白鲨，它们伸长17英尺，重量可能超过一吨，能轻易的将一只200磅重的海狮当做一餐，而海狮也由于捕杀，现只剩1万只左右。海洋污染严重，威胁着动物们的生命与安全，日本要将核污染的废水排到海里，以后到日本去旅行还敢吃海鲜吗？以后在国内还敢买海鲜吗？没有放心的海鲜食用人们的身体健康肯定也会有着影响，也许将来要看到真正的野生海鲜的模样，得到博物馆去？面对美丽的海洋，我们都无法去与它亲密接触、去游泳、去嬉戏，只能眼睁睁地望着望着……






8.5 

海底世界3D (2009)

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海底世界3D/Under the Sea 3D(2009)
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