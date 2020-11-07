网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>《R高地》：士兵亡灵控诉战争

《R高地》：士兵亡灵控诉战争

加入收藏

2020-11-7 1:57:28

1972年的越南战争，韩国亦卷入其中，毕竟不是正义战争，士兵们心中所想便是回家。韩国士兵9人失踪，却一直发无线电求救，目击者说他们都已死亡。为了弄清事实，上级派9人小分队到R高地附近搜寻他们，找到失踪的士兵便是小分队的任务，一旦完成，便可坐飞机回家。小分队以废弃高楼为基地，白日寻人，晚上站岗，队长时而在闪电之下看到越南白衣女鬼。不料，小分队的士兵先后被鬼附身，自身残杀，不停追问为什么要派自己来，最后只剩下一个眼睛受伤的士兵存活。而流血的电台又开始呼叫救援，或许是士兵的亡灵不甘于逝去吧。

 

 

 

 

本片疑点太多，找不出完美的合理解释，仁者见仁智者见智。“先是遭到敌人攻击，然后炸死那些越南人，结果发现那些尸体不像是刚被炸死的。晚上在他们住的楼里，又来了一队美国大兵，说是深夜里居然开着直升机来，后来得知天亮才有直升机，这真的令人毛骨悚然。一看就知道是鬼，果然后来发现了美军的尸体。肯定是很久之前开直升机坠毁了。手下人又报告收到了法国的电台，证明附近驻扎着一支法国军队。大家都明白附近根本就没有什么其他部队，这里属于非战斗区域，这次的任务只是找人。事实上附近倒是有一个法国人的墓地。几百个法国人突然都挂掉了，估计是因为他们曾经虐待过一个越南少女。里面的一张照片就显示为法军和那个越南女人的合照。这个越南女人最后又出现了一次。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 

R高地 (2004)

影评(29)

收藏(143)

R高地/R Point(2004)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8221415/
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409362名成员7719个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 