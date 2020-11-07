《R高地》：士兵亡灵控诉战争

1972年的越南战争，韩国亦卷入其中，毕竟不是正义战争，士兵们心中所想便是回家。韩国士兵9人失踪，却一直发无线电求救，目击者说他们都已死亡。为了弄清事实，上级派9人小分队到R高地附近搜寻他们，找到失踪的士兵便是小分队的任务，一旦完成，便可坐飞机回家。小分队以废弃高楼为基地，白日寻人，晚上站岗，队长时而在闪电之下看到越南白衣女鬼。不料，小分队的士兵先后被鬼附身，自身残杀，不停追问为什么要派自己来，最后只剩下一个眼睛受伤的士兵存活。而流血的电台又开始呼叫救援，或许是士兵的亡灵不甘于逝去吧。

本片疑点太多，找不出完美的合理解释，仁者见仁智者见智。“先是遭到敌人攻击，然后炸死那些越南人，结果发现那些尸体不像是刚被炸死的。晚上在他们住的楼里，又来了一队美国大兵，说是深夜里居然开着直升机来，后来得知天亮才有直升机，这真的令人毛骨悚然。一看就知道是鬼，果然后来发现了美军的尸体。肯定是很久之前开直升机坠毁了。手下人又报告收到了法国的电台，证明附近驻扎着一支法国军队。大家都明白附近根本就没有什么其他部队，这里属于非战斗区域，这次的任务只是找人。事实上附近倒是有一个法国人的墓地。几百个法国人突然都挂掉了，估计是因为他们曾经虐待过一个越南少女。里面的一张照片就显示为法军和那个越南女人的合照。这个越南女人最后又出现了一次。”