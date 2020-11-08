《勒热夫战役》：村庄攻防战

勒热夫战役是二战时期苏德之间的大战，打了一年多，本片只选取其中一个小的战场来反映整个战争情状。战争场面很精彩，爆血、中弹镜头都很逼真，影片开头10分钟的冲锋足以让人精神振奋。除了战争场面，令人印象深刻的是 苏军严重的政治化倾向 ，连队指导员时刻监控士兵的思想，营长甚至派遣内务部高官专门下来检查连队思想，动辄予以枪毙。

讲述苏联红军某连队攻取了德国占领的一个村庄，这个村庄被两旁德军占领的村庄夹在中间，而德军很可能反攻。连长请求营长支援炮弹和食物，随后德国飞机散了宣传单，这可急坏了连队指导员，急忙下令不准士兵阅读，自己和助手去捡那些传单。营长先派遣了机枪组到连队。

随后又有一个蓝帽子内务部官员专门冒着枪林弹雨下到连队，检查士兵身上有没有藏宣传单，如果藏的话，可以就地枪毙。有一个老兵身上藏了一张，他说自己是用来点烟的，但是蓝帽子 不信，要枪毙他。连长求情，和营长通电话之后，蓝帽子同意带老兵见营长。在穿越德军枪林弹雨时，蓝帽子中弹受伤，老兵救了他，把他拉到掩体里。蓝帽子强调法律，说不能违法。老兵说法律并没有规定他必须救他，还聊了他的家庭的幸福。孤儿出身的蓝帽子渐渐温和了下来，决定释放老兵。晚上德军偷袭村庄，老兵和蓝帽子还躺在阵地中央，趁德军过去，从背后射击德军，相当于为连队预警了，两人却战死。

连长得到消息，德军将在晚上炮击村庄，为保存力量，连长令指导员先撤，自己带两个兵顶了一阵子，然后撤退。所有人撤到了营部，营长下令让他们再次夺回村庄。连长一开始不干，营长对他讲了将军的战略意图，还答应给他补充人员和装备，他认为连长熟悉地形，德国人更想不到会打回马枪。于是连长同意了，带着一群士兵悲壮前行。