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《我是谁》：从南非打到荷兰

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2020-11-12 1:54:50

黄头发中情局小姐姐克里斯提娜竟然是日本人法拉美穗演的，还以为是美国人。主题曲应景，节奏感很强。快结束的时候，鹿特丹斜面大楼一跳，成为经典，楼顶对战一中一外两个功夫高手，也值得看。只要有成龙出演的电影，无论导演是谁，都有明显的成龙印记。本片也不例外：窄巷花式打斗（荷兰特产的木鞋也用上了），壁虎功式攀岩和亡命特技以及一个完完全全的好人好事。

 

 

 

剧情：三名科学家在非洲大陆发现了一种神秘的矿石，这种矿石具有极强的杀伤力。就在这三名科学家携带矿石返回的途中，美国中央情报局派出了由11名来自不同国家的特种兵组成的特别行动小队，在南非将科学家和他们的成果劫持了。情报局内部出现了内鬼，想把这一成果据为己有。于是，他命令负责接应的飞行员制造了一次空难，以此来杀人灭口和掩饰其已夺取了成果。特别行动小队几乎全军覆灭，只有队员杰克（成龙 饰）侥幸逃生。

 

 

 

 

 

 

当杰克被当地的土著救活时，他因剧烈的碰撞而丧失了所有记忆，自己的名字、来历通通都一无所知。他逢人只会问“我是谁”。杰克毅然离开土著人，去寻找自己，他刚一现身，就陷入到追杀的困境中。特工摩根以帮助他的名义，多次暗中派手下杀他。南非警察因为杰克绑架他国的科学家，也在抓他。此时号称是记者的克里斯提娜坚持要对杰克做专访。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杰克根据信息，和克里斯提娜追踪到荷兰鹿特丹，偶然发现她在监听他。克里斯提娜不得不坦白，她是中情局的，而摩根是中情局的内鬼。一开始杰克不信，直到潜入斜面大楼，偷听到坏人的谈话。原来摩根联合退休的沙文将军，要将矿石反应的方程式碟片卖给军火商，还准备除去三位科学家。杰克破坏了他们的交易，拿走碟片，并把军火商的五亿元美金偷偷转给了儿童基金会，然后大战摩根的助手。摩根最终插翅难逃。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

我是谁 (1998)

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我是谁/Who Am I?(1998)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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