《死路》：没有尽头的不归路

剧情巧妙，没有尿点，全程抓住观众思绪。圣诞节前夕，弗兰克带着妻子劳拉、儿子理查德、女儿玛丽安及其男友布莱德驱车前往岳母家度假。夜晚的旅途困顿乏味，弗兰克于是放弃那条走了20年的州际公路，转而奔上从未走过的小路，弗兰克一时瞌睡，突然对面驶来一辆车，差一点出车祸。弗兰克清醒了许多，继续前行，渐渐地事情开始变得诡异：

青春期的弟弟在树林中SY：

他们的手表都停在了下午7：30；路牌不停地出现马科特的地名，在地图上却找不到，父亲还怀疑马科特与军事有关，这条路通往军事基地，所以在地图上也找不到；路边时而出现怀抱婴儿的白衣女子，象征着厄运；接着女婿被黑色轿车带走，分尸后丢在路上；儿子被黑色轿车带走，被烧死后丢在路上；妻子跳车，头部受伤露出脑花；父亲被母亲用枪打伤腿部，冲进黑暗树林后被杀死。然后女儿被医生叫醒。。。

=============剧透预警

讲述的是一场车祸，因为父亲的一时瞌睡和白衣女子驾驶的车相撞，导致一家人死亡，除了女儿，白衣女子和她的婴儿也死了。在7：30发生车祸后，女儿被甩到车外面，当时意识还有些清醒，影片主要内容都是躺在医院的

女儿，根据车祸发生时看到的情况所进行的幻想 。7:30发生车祸，所以时间停在这一刻。撞车后先死的是女婿，因为当时他在打电话，第二个是儿子，是车祸后被烧死的。母亲应该是后脑撞到某处致死，最后死的是父亲，先是腿部受伤，爬到路边寻求救援，也死掉了。在医院里，女儿脑中映象出所有人死亡的景象，并由此产生了幻觉。他们一直要去的马科特其实是救女儿的医生的名字，而不是地点，迷迷糊糊被她听到了。黑色轿车车主是车祸的报警人，报警之后意味着死人被发现并被抬走，所以女儿幻想中是黑色轿车带走了他们。

女儿不能接受至亲的离去，所以在幻想中就认为是白衣女子依次害了他们。等这些人死后，白衣女子才乘车离开，由于自己车祸后还活着，所以白衣女子不可能带走自己。一切都是女儿的幻想。