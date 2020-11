死亡金属坟头蹦迪——《试着死了一次》 今天聊聊电影《试着死了一次》。 片名一度死んでみた / Not Quite Dead Yet (2020),别名老豆死开一阵先(港) / 靠北少女(台)。 这是一部脑洞大开充满恶趣味的日本喜剧电影。广濑铃、堤真一、吉泽亮主演,一众明星客串,影片用一段死而复生的经历,讲述珍惜眼前的简单道理。 野畑计是一家制药公司的社长,他痴迷于科学研究工作,却对自己家里的亲人们疏于关心。妻子重病去世时,他都躲在实验室里做研究。 近期他的制药公司凭借研制长生不老药物,成了圈内圈外的明星企业。各家媒体争相报道,同行企业也在绞尽脑汁盗取商业机密。 野畑七濑是野畑计的独生女,幼年时在父亲的耳濡目染下熟悉各种科学研究,长大后见着父亲痴迷于科研而疏于家庭,渐渐变得叛逆。野畑七濑拒绝加入父亲的制药公司,而是组建了一只死亡金属乐队,通过音乐控诉老爸。 野畑计公司内的大咖在研制不老药的时候,研制出了副产品,一种可以让人暂时死亡两天的假死药。 本着严谨求实态度,野畑计觉着自己有必要尝试一下新药,顺便也可以找出隐藏在自己公司里的商业间谍。 就这样,野畑计“试着死了一次”。 野畑计死后,对手公司穷尽办法要毁尸灭迹,让假死变成真死。野畑七濑和她的伙伴们则要阻止对手,让老爸安然度过两天时间,起死回生。 为了阻止尸体毁坏,一场日本本土死亡金属的坟头蹦迪作为全片高潮上演。 唯心和唯物的反差也是影片笑点的一大来源。谁能想到一部不着四六、漫天鬼怪的喜剧电影,居然这么重视科学元素。 《试着死了一次》中加入了大量元素周期表内容,化学元素成了影片关键部分,让人很容易联想到《绝命毒师》。 影片前期元素表是父亲表达特有父爱的媒介,影片后期元素表是解决困境的关键要素。 在影片爆笑的背后,隐藏着珍惜眼前珍惜当下的简单道理。 野畑计故意不去看望陪伴病危妻子,其实并不是因为木讷冷漠无情,而是受不了别离痛苦,害怕自己挺不过那个环境。心意相通的人自然会知道这些,也不会责备对方;孩子不了解情况时会有点误解,了解情况后,也自然会理解父亲。 与其寻求虚无缥缈的长生不老和返老还童,倒不如多陪陪身边亲友,大家一起变老,享受这个过程,岂不美哉。鬼门关前走过一遭的人会变得看淡生死,对人生有全新认识。 毕竟谁没有年轻过,但变老却是中老年人才独有的经历呐。 死亡金属坟头蹦迪, 看淡生死珍惜当下。 点击这里: 近期影视推荐

