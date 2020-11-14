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死亡金属坟头蹦迪——《试着死了一次》

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2020-11-14 20:43:09

死亡金属坟头蹦迪——《试着死了一次》

今天聊聊电影《试着死了一次》。

片名一度死んでみた / Not Quite Dead Yet (2020)，别名老豆死开一阵先(港) / 靠北少女(台)。

 

这是一部脑洞大开充满恶趣味的日本喜剧电影。广濑铃、堤真一、吉泽亮主演，一众明星客串，影片用一段死而复生的经历，讲述珍惜眼前的简单道理。

 

野畑计是一家制药公司的社长，他痴迷于科学研究工作，却对自己家里的亲人们疏于关心。妻子重病去世时，他都躲在实验室里做研究。

近期他的制药公司凭借研制长生不老药物，成了圈内圈外的明星企业。各家媒体争相报道，同行企业也在绞尽脑汁盗取商业机密。

野畑七濑是野畑计的独生女，幼年时在父亲的耳濡目染下熟悉各种科学研究，长大后见着父亲痴迷于科研而疏于家庭，渐渐变得叛逆。野畑七濑拒绝加入父亲的制药公司，而是组建了一只死亡金属乐队，通过音乐控诉老爸。

 

野畑计公司内的大咖在研制不老药的时候，研制出了副产品，一种可以让人暂时死亡两天的假死药。

本着严谨求实态度，野畑计觉着自己有必要尝试一下新药，顺便也可以找出隐藏在自己公司里的商业间谍。

就这样，野畑计“试着死了一次”。

 

野畑计死后，对手公司穷尽办法要毁尸灭迹，让假死变成真死。野畑七濑和她的伙伴们则要阻止对手，让老爸安然度过两天时间，起死回生。

为了阻止尸体毁坏，一场日本本土死亡金属的坟头蹦迪作为全片高潮上演。

 

唯心和唯物的反差也是影片笑点的一大来源。谁能想到一部不着四六、漫天鬼怪的喜剧电影，居然这么重视科学元素。

《试着死了一次》中加入了大量元素周期表内容，化学元素成了影片关键部分，让人很容易联想到《绝命毒师》。

影片前期元素表是父亲表达特有父爱的媒介，影片后期元素表是解决困境的关键要素。

 

在影片爆笑的背后，隐藏着珍惜眼前珍惜当下的简单道理。

野畑计故意不去看望陪伴病危妻子，其实并不是因为木讷冷漠无情，而是受不了别离痛苦，害怕自己挺不过那个环境。心意相通的人自然会知道这些，也不会责备对方；孩子不了解情况时会有点误解，了解情况后，也自然会理解父亲。

与其寻求虚无缥缈的长生不老和返老还童，倒不如多陪陪身边亲友，大家一起变老，享受这个过程，岂不美哉。鬼门关前走过一遭的人会变得看淡生死，对人生有全新认识。

毕竟谁没有年轻过，但变老却是中老年人才独有的经历呐。

 

死亡金属坟头蹦迪，

看淡生死珍惜当下。

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标签： 喜剧(2378) 日本(945) 剧情片(2619) 小成本(1077)

试着死了一次 (2020)

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试着死了一次/Ichido Shinde Mita(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8221742/
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