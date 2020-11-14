《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》：关于死亡的六个西部故事

由科恩兄弟（乔尔·科恩、伊桑·科恩）联合执导的西部片，由六个风格不同的故事组成，基本都有一个巧妙的意想不到的收尾，结局都和死亡有关。个人最喜欢第一、二、五个故事。本片的画面不错，值得一提。六则故事全都是科恩兄弟俩自己写的短篇小说，经过了长达25年的积淀。在影片的开头，这六则各有寓意的故事假托为一部小说集中的六个篇章，中间又以小说插画作为每一部的开篇，给人一种看故事书的错觉。

《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》（The Ballad Of Buster Scruggs）讲述一个喜欢唱歌跳舞的神枪手巴斯特·斯克鲁格斯以一种无敌的姿态一路杀一路唱一路跳，逢战必赢，出场就能轻易成为视线的焦点。然而一个吹着口琴一袭黑衣的人，三下五除二痛快干脆地干掉了他。所以出来混，低调点吧，兄弟。

《阿尔戈多内斯附近》（Near Algodones）起初男人只是想抢个银行，不料看起来和蔼好欺负的店老板早有准备。老板浑身挂满平底锅，看上去狼狈、邋遢、又兴奋，就这样直接冲过去逮住了看似潇洒帅气的男主。醒来时脖子已被人绳索，以为一群印第安人的袭击可以拯救他，但是没有。又来了一个赶牛的人，真的把他救了下来，却不料一群人追来，赶牛的人逃跑了，原来他的偷牛的，男主背锅，终于被绞死。

《饭票》（Meal Ticket）讲述一个流动剧团的老板和一个没有四肢的残疾人男孩走南闯北卖艺赚钱的故事。所谓卖艺，只是男孩一个人对着这观众演讲，演讲主题宏大，发人深省，但人们更爱看的，还是别人台上的一只会算术的鸡。老板买来了那只鸡，在路途中将男孩甩进了河里。

《黄金谷》（All Gold Canyon）老人在景色优美的峡谷里淘金，他相信自己终有一天会找到很多金矿。于是日复一日地挖土，淘洗，还在挖过的土坑上作上了记号。他终于找到金矿，却被后面偷袭的年轻人打了一枪，最终老人成功反击，还如愿挖出了一袋袋金子，满意地哼着歌离去。

《受惊女子》（The Gal Who Got Rattled）女孩儿要和哥哥随马队去俄勒冈，没走多久，哥哥就病死了，他们雇佣的男仆却索要高价服务费。负责马队保安的是纳普和亚瑟。纳普在漫长的行进路上想安家了，不想再漂了，就向女孩儿求了婚，女孩儿答应了。女孩到附近看土拨鼠，亚瑟喊她归队，这时候一群印第安人杀来。亚瑟给女孩手枪，告诉她如果他战死了，女孩为避免QJ与残忍杀害，需要自尽。亚瑟杀了几个人，突然被打倒，然后装死，偷袭了赶来补刀的印第安人，活了下来。他去看女孩，然而女孩已经自尽。他走着回马队，看到纳普骑马过来，不知道怎么和纳普说。

《遗体》（The Mortal Remains）最不易理解的一个故事，最合理的解释是死神的马车。讲述五位身份不同的陌生人乘坐一辆马车前往某处地点，马车上时常发生争执，直到死神和他的助手发言。目的地到了之后，死神和助手把一具尸体从车顶搬下，剩下的三个人瞪大了眼睛。三个人不敢下车，下车了又站在大门前，犹豫不决。马车匆匆离去，他们不得不进去旅馆。