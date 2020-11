爱在心底口难开——《影里》 今天聊聊电影《影里》。 片名Beneath the Shadow (2019)。 《影里》改编自沼田真佑的同名小说,通过细致描写主人公的日常生活,反映3·11日本大地震前后人们的生活。 绫野刚、松田龙平轻车熟路地表现出个体在遭遇工作、情感、生活诸多问题时的自然反应。 2001年3月11日发声的3·11日本地震(The 2011 earthquake of the Pacific coast of Tōhoku)也称东日本大地震,地震震级高达9.0级,为历史第五大地震。地震引发了巨大海啸,毁灭性破坏了日本东北部岩手县、宫城县、福岛县等地区,甚至引发了人类历史唯二的七级核事故福岛第一核电站核泄漏事故。 以地震为背景出现了大量文学作品,被称作地震文学。《影里》正是这样一部地震文学作品,以3·11东日本地震中受灾最严重地区岩手县为舞台,描写了三十岁的男主人公与同事交往过程中产生的情谊。 沼田真佑的《影里》获奖时,国内媒体的报道比较含蓄。新闻标题写的是《东日本大地震背景下的情谊小说<影里>获芥川奖》,地震是小说背景,小说中融合了大量同性感情,细致地描绘当事人内心世界。 而当时芥川奖评委高树信子给出的评价是,这部作品从3·11大地震的角度出发,描写了人类内心世界的崩塌,人心与自然的阴森可怕在《影里》中得到了高度的呼应。 主人公今野秋一因工作调动,从东京调至岩手县盛冈市。在慢慢融入新环境的过程中,今野秋一遇到了同龄同事日浅典博,两人迅速变得熟识起来,感情也迅速升温,不知道是友谊还是爱意,渐渐变得愈发浓烈。 男性表达感情的方式更加内敛,亚洲人更是如此,不会一上来就直白地直抒胸臆。而是要小心再小心地试探,不断试探不断缩回,一定要确保万无一失后才敢表露。影片就是在这样的基调下慢慢推进。 原著小说就是一部同性题材小说,改编的电影自然也充斥着大量暧昧不清的同性内容。 光是看影片的镜头就可以感受到导演的用意。大量镜头集中拍摄演员的裸体和下肢,充满暗示,仿佛时刻在提醒观众这是一部基腐气息浓厚的电影。 郎有情来郎有意,在没有遇到怦然心动的人之前,似乎大部分人都坚定地认为自己是异性恋。 日浅典博在撩人方面极具天赋,抽烟、钓鱼、喝酒、吃饭、看电影、聊天,这些稀松平常的事情,被日浅典博做过后变得诱惑性十足。今野秋一被试探后开始怀疑自己怀疑人生,原本不曾对自己性取向有过疑问的人开始思考爱情和性别的关系了。 感情可以培养,性取向可以改变,最重要的是要掌握撩人技巧和培养感情方法。若干年后,今野秋一用同样的路数对付别人时,同样特别好用。 在大地震爆发前,谁都不曾想过灾后生活的样子。《影里》没用将笔墨花费在描写地震灾害上,而是通过灾害告诉观众,与其在灾后恍然大悟,倒不如珍惜眼前生活,敢爱敢恨,不要留下遗憾。感情是通用的,不要局限于性别。 大地震让今野秋一明白了自己的内心,可惜的是物是人非,当初没能把握机会。空留一人独自懊悔,也于事无补。 多情自古空余恨, 爱在心底口难开。 点击这里: 近期影视推荐

