爱在心底口难开——《影里》

今天聊聊电影《影里》。

片名Beneath the Shadow (2019)。

《影里》改编自沼田真佑的同名小说，通过细致描写主人公的日常生活，反映3·11日本大地震前后人们的生活。

绫野刚、松田龙平轻车熟路地表现出个体在遭遇工作、情感、生活诸多问题时的自然反应。

2001年3月11日发声的3·11日本地震（The 2011 earthquake of the Pacific coast of Tōhoku）也称东日本大地震，地震震级高达9.0级，为历史第五大地震。地震引发了巨大海啸，毁灭性破坏了日本东北部岩手县、宫城县、福岛县等地区，甚至引发了人类历史唯二的七级核事故福岛第一核电站核泄漏事故。

以地震为背景出现了大量文学作品，被称作地震文学。《影里》正是这样一部地震文学作品，以3·11东日本地震中受灾最严重地区岩手县为舞台，描写了三十岁的男主人公与同事交往过程中产生的情谊。

沼田真佑的《影里》获奖时，国内媒体的报道比较含蓄。新闻标题写的是《东日本大地震背景下的情谊小说＜影里＞获芥川奖》，地震是小说背景，小说中融合了大量同性感情，细致地描绘当事人内心世界。

而当时芥川奖评委高树信子给出的评价是，这部作品从3·11大地震的角度出发，描写了人类内心世界的崩塌，人心与自然的阴森可怕在《影里》中得到了高度的呼应。

主人公今野秋一因工作调动，从东京调至岩手县盛冈市。在慢慢融入新环境的过程中，今野秋一遇到了同龄同事日浅典博，两人迅速变得熟识起来，感情也迅速升温，不知道是友谊还是爱意，渐渐变得愈发浓烈。

男性表达感情的方式更加内敛，亚洲人更是如此，不会一上来就直白地直抒胸臆。而是要小心再小心地试探，不断试探不断缩回，一定要确保万无一失后才敢表露。影片就是在这样的基调下慢慢推进。

原著小说就是一部同性题材小说，改编的电影自然也充斥着大量暧昧不清的同性内容。

光是看影片的镜头就可以感受到导演的用意。大量镜头集中拍摄演员的裸体和下肢，充满暗示，仿佛时刻在提醒观众这是一部基腐气息浓厚的电影。

郎有情来郎有意，在没有遇到怦然心动的人之前，似乎大部分人都坚定地认为自己是异性恋。

日浅典博在撩人方面极具天赋，抽烟、钓鱼、喝酒、吃饭、看电影、聊天，这些稀松平常的事情，被日浅典博做过后变得诱惑性十足。今野秋一被试探后开始怀疑自己怀疑人生，原本不曾对自己性取向有过疑问的人开始思考爱情和性别的关系了。

感情可以培养，性取向可以改变，最重要的是要掌握撩人技巧和培养感情方法。若干年后，今野秋一用同样的路数对付别人时，同样特别好用。

在大地震爆发前，谁都不曾想过灾后生活的样子。《影里》没用将笔墨花费在描写地震灾害上，而是通过灾害告诉观众，与其在灾后恍然大悟，倒不如珍惜眼前生活，敢爱敢恨，不要留下遗憾。感情是通用的，不要局限于性别。

大地震让今野秋一明白了自己的内心，可惜的是物是人非，当初没能把握机会。空留一人独自懊悔，也于事无补。

多情自古空余恨，

爱在心底口难开。

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