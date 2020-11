《银翼杀手2049》：无需成为经典

给经典作品拍续集永远是件麻烦事,之于《银翼杀手》和雷德利·斯科特也不例外。影片自从1982年上映后始终没人提及续作的事,直到2011年艾肯娱乐和华纳买下了版权,次年又向老雷发出了邀约。别看老头子一开始大喜过望,还拉来了当年因剧本被改而忿忿不平的编剧汉普顿·范彻入伙。不料搞了两年,没有捣鼓出续集,反而先后拍了《火星救援》和《异形:契约》。所幸最后斯科特放手改任制片人,让片厂将导筒交给了丹尼斯·维伦纽瓦。 虽然接拍经典是份荣誉,但维伦纽瓦对前辈既表示尊敬,又有自己的主见。在接受邀请时,他提出了硬性条件,对剧本中核心主旨和角色以外的东西,他会做一些更简单直接的修改,而对于来自雷德利·斯科特的意见,他也不会照单全收。有段趣事很能说明问题。一天,老雷莅临片场,一直站在导戏的维伦纽瓦身后。维伦纽瓦转身问老雷最喜欢哪个导演?对方回答说是库布里克和伯格曼。维伦纽瓦接着追问,如果你当导演时,伯格曼就站在你后面,你觉得怎么样?老雷顿时知趣地大笑着走了。

给建议的还包括讲究感觉而非逻辑的编剧汉普顿·范彻:「别老想逻辑,我们做第一部的时候就像做梦一样,试着进入那个梦的世界。」对此,维伦纽瓦依旧一边虚心听取,一边有所保留。看过他作品的观众应该知道,丹尼斯·维伦纽瓦是好莱坞为数不多会用镜头语言、擅长氛围营造的导演,他的宗旨是让电影充满感染力,而不是像大部分现代特效电影一样过度注重观众的感官刺激。尤其是在同为科幻类型片的《降临》中呈现出的那种节奏、意境和格调,实在与本片赛博朋克的故事相得益彰。 为此,维伦纽瓦坚持实景拍摄、尽量减少绿幕的使用,并且团队中还有两位业界大神为其保驾护航。一位是艺术指导丹尼斯·加斯纳。此君喜欢什么都造得大一点,展现出建筑压倒性的力量,因而我们才得以在未来的洛杉矶城内看到充满前苏联野兽派风格的建筑,以及拉斯维加斯那些包含异域风情的巨型雕塑。另一位是摄影师罗杰·狄金斯。他曾与维伦纽瓦在《边境杀手》中有过合作,看过此片的一定会对其中的布光和构图记忆犹新。在他的掌镜下,洛杉矶市内沿袭自前作的脏乱潮湿无需赘言,更令人印象深刻的是戴卡德躲藏了三十年的赌城。狄金斯参考了沙尘暴的场景进行布光,制造出一片被核爆笼罩、弥漫着荒芜和死亡气息的黄褐色世界,愈加凸显人类生存环境的恶劣。

《银翼杀手2049》的时间线是上一部的三十年之后,片头用几段文字对期间发生的事件做了一定的补充,但对于没有看过前作的观众而言,直接看本作可能会有稍许吃力,同时也Get不到一些情怀元素。事实上,在影片上映之前,制作方还先期推出了三部短片(《银翼杀手:2022黑暗浩劫》、《银翼杀手:2036复制人黎明》、《银翼杀手:2048无处可逃》)对「Nexus-8型仿生人反叛」、「全球大停电」、「泰瑞公司破产」、「华莱士公司崛起」等大事件进行了铺垫,来帮助观众更好地理解这个系列,有点类似于当年汇集了九部短片的《黑客帝国动画版》。 在核心内涵上,本片与前作是一样的:在这个堕落的世界,所有「人」都共同经历着异化和沉沦,无一可以幸免。不过两相比较,个人认为《银翼杀手2049》在三个方面做了精细化、着重化、深入化处理。 首先是让音乐参与到虚实参半的怀旧之中。在以《银翼杀手》(影评参见《银翼杀手》:咸鱼翻身的赛博标杆)为代表的赛博朋克类科幻电影中,构建主体风格的始终是视觉元素,大量运用表现主义、高科技场景与后现代废墟,交织出具有强烈冲击力的融合景观。但在本片中,音乐的参与度极高。比如主角K启动虚拟女友Joi时的音效(来自于交响童话《彼得与狼》),又如多次出现了猫王和弗兰克·辛纳屈的全息形象,以及他们的几首名曲(《Can't Help Fallingin Love》、《Summer Wind》等)。这些出现在未来的「年代之音」能够迅速调动其对应的时间节点和人类的「深处记忆」,组接成跨时空的情感段落,引发银幕内外的共鸣,特别是那些用老旧音响或唱片播放的带有爵士风的舒缓音乐。这些来自声音的怀旧,既有别于视觉元素的支配,又带有一种失落与浪漫的杂糅,与视觉上的表现主义形成了互文。

其次是着重营造了孤独感。在前作中,每个观众都能够感受到仿生人的悲伤,在深沉的夜色中,面对消逝的时间、面对有限的生命、面对自我认知的迷惘,仿生人是那么得无能为力,这种孤独感犹如切肤之痛。而到了本片里,我们更是体会到了无处逃遁的孤独,特别是在K和安娜身上,前者是被绝大多数人唾弃的仿生人杀手,后者只能生活在玻璃罩里,他们都无法与他人建立正常、健康的关系。影片中还有这么一个细节,在已是一片废墟的拉斯维加斯,没有任何生机,却意外繁衍着一群蜜蜂。这一画面无疑是突兀的,但也隐含着维伦纽瓦的深意。蜜蜂是大自然创造的生物,以集体互利的方式生活,当人类处于极度孤独的时候,蜜蜂却成群结队、悠然自得,令人立刻升起一种荒诞虚无的感觉。 第三是对「自我意识」的深入描绘。正是办案时的经历(莫顿的反常行为、无名女性尸骨的发现、上司乔希中尉的话语)促使K的自我意识迅速滋长,让他决定不再像行尸走肉一样生活,而是主动寻求一些答案,包括尸骨的来源、自己的身世、乃至与虚拟女友Joi之间的暧昧情愫。有意思的是,「自我意识」不仅体现在K身上,还体现到了作为人工智能的Joi身上。Joi本来仅仅是一个用以陪伴的预设程序,通过全息图像与主人进行互动和交流。但在同K的相处中,Joi逐渐产生了真实的情感,由于她没有实体,无法用身体满足K,于是找了一个仿生人妓女来协助,希望寻求与K更加亲密的关系。甚至在她「生命」的最后一刻,奋力对被打倒在地的K说出了「我爱你」。观众都看得出,这句话绝对不是预设的程序,而是发自内心的呼喊。K与Joi,一个是仿生人,一个是虚拟程序,却将一段感情演绎得极富写实色彩,为冰冷的赛博朋克增添了一丝暖意。

在《银翼杀手》的结尾,老雷给观众留下了一个巨大的谜团——戴卡德究竟是不是仿生人?吊诡的是,无论哪种观点,似乎都能找到足够的理由来支持。说他不是仿生人,那么独角兽的梦怎么解释?最后眼中闪烁的红光怎么解释?说他是仿生人,那么当时那个型号的仿生人只有四年寿命,本片中K找到了老年后的戴卡德怎么解释?更值得一提的是,如果他是仿生人,那么前作中他与罗伊的对比(没有人性的人类与有人性的仿生人)就会变得荡然无存,影片的思想价值亦一落千丈。对此,老雷始终含糊其辞、大打太极,而作为续集导演的维伦纽瓦也觉得这种摇摆不定的状态持续下去很是美妙。 果然,在《银翼杀手2049》中也出现了两个谜团——K是不是戴卡德和瑞秋生下的双胞胎之一?K最后有没有死?这两个疑问同样是无解的,影片并没有给出充分的信息。反过来说,这种开放性的结局也许又是最好的,让观众可以根据理解来自行解读。有时候,答案并不是唯一和确定的,那样才更有趣。就好比对这部续作的定性,其实也无须成为经典,老老实实讲故事,在某些桥段引起观众的共鸣便足够了。有观众对本片不感冒?那肯定也会有观众甘之如饴的。 ♑



