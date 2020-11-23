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《鲨滩》：人鲨搏斗

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2020-11-23 22:24:44

几乎是单人电影，女主冲浪被一只鲨鱼盯上，并且咬了一口，讲她如何自救。虽然也出现两个冲浪男子，但很快领了盒饭，被鲨鱼吞掉。虽然只有一只鲨鱼，但是剧情很紧凑。这鲨鱼的牙齿真是钢铁般的，咬铁塔就像咬烧饼一样，更能轻易把人咬成两截。大海很美，但是遇到生存危机之后，就变得超级阴森。

 

 

有媒体称，《鲨滩》是《大白鲨》之后最好的鲨鱼电影。这部电影的大白鲨通过计算机模拟创造出来。大白鲨是一种濒危物种，他们一般不能在圈养中存活下来。这样做拍摄电影就不必靠近这种性情难测的野生动物，不会陷入危险。影片拍摄过程中不得不使用鲨鱼盾，以防真正的鲨鱼进入拍摄区域。

 

 

剧情：美国女孩南希到墨西哥一个沙滩冲浪，这个沙滩对她来说是有意义的，因为她去世的母亲曾经在这里冲浪，并且发现怀了她。大海一望无际，清澈的海水与晴朗的天气照应，真是人间天堂。南希在这里遇到了两个冲浪的本地人，打了招呼。天气渐晚，两人收拾装备离去。南希打算再冲最后一次。

 

 

不料一只被人类伤害过的大白鲨突然出现，咬了南希的腿。南希是护士，自己游到一只死去的鲸鱼背上，简单包扎，然后游到一块礁石上。突然海滩走来一个酒鬼，南希喊他帮忙求救，不料酒鬼被鲨鱼咬成两截。艰苦挨到第二天，两个冲浪的本地人又来了，南希告诉他们有鲨鱼，他们不信，也成了鲨鱼餐。南希利用他们帽子上的摄像头录了求救视频。逐渐涨潮，礁石被淹，南希又游到附近的铁塔上，打了塔上的信号枪，不过远方的船没看到。眼看铁塔被鲨鱼撕咬殆尽，南希决定搏斗，把鲨鱼引入海底，令它撞到了海底的铁钩而死。南希体力透支，晕死在了海面上。一个小孩发现了南希的求救视频，喊大人救了她。最后南希在美国和妹妹一起快乐冲浪。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

鲨滩 (2016)

影评(70)

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鲨滩/The Shallows(2016)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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