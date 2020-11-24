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小妮子找妈妈——《福尔摩斯小姐》

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2020-11-24 21:33:04

小妮子找妈妈——《福尔摩斯小姐》

今天聊聊电影《福尔摩斯小姐》。

片名Enola Holmes / The Enola Holmes Mysteries (2020)，别名福尔摩斯小姐：失踪的侯爵 / 福尔摩斯小姐：消失的侯爵 / 天才少女福爾摩斯(台) / 福尔摩斯小妹。

 

这部《福尔摩斯小姐：消失的侯爵》改编自南希·斯普林格的青少年读物《福尔摩斯小妹探案系列》。

南希·斯普林格历时五年创作了《福尔摩斯小妹探案系列》，小说以青少年女孩艾诺拉·福尔摩斯为主角，构建了一系列逻辑清晰、轻松诙谐的推理故事。

《福尔摩斯小妹探案系列》共六册，分别是《失踪的侯爵》《左撇子夫人》《华生医生》《怪异的粉红色》《不寻常的衬裙案》《再见了，吉普赛》。小说荣获美国爱伦坡推理小说奖。

 

原本《福尔摩斯小姐》版权是传奇影业的，但由于疫情，传奇担心院线电影没有市场，便转手交给了Netflix。

于是观众们可以在流媒体上看到这部讲述青少年成长故事的《福尔摩斯小姐》。

同样上线流媒体迪斯尼+的《花木兰》崩坏得一塌糊涂，而这部上线流媒体Netflix的《福尔摩斯小姐》却口碑不错，在烂番茄上拿下91%的新鲜度。

 

在影片设定中，艾诺拉·福尔摩斯是著名大侦探夏洛克·福尔摩斯的亲妹妹，她精灵古怪、调皮淘气，同时和老哥老妈一样观察入微、聪慧无比。

 

艾诺拉Enola的名字就是孤单Alone的倒序，自小她的妈妈就教育她各种知识，强调独立自强；她的父亲早早不在，两个哥哥麦考夫和夏洛克早早就离家闯荡。

陪伴她长大的就是母亲和仆人。母亲给了她全部的爱，虽然孤单但不会孤独。

 

在艾诺拉刚满16岁的那天，老妈不告而别，留下艾诺拉一人。

两个哥哥麦考夫和夏洛克问讯回家后，最关心的并不是找回妈妈，而是送艾诺拉去上女校，学习做淑女。这让艾诺拉十分不满，于是艾诺拉逃离学校，独自踏上寻找老妈之路。

 

小妮子找妈妈的过程中，艾诺拉遇到了同样离家出走的图克斯伯爵子爵，还卷入了一场权力金钱谋杀案件。

从未接触过社会的艾诺拉，需要处理好和妈妈、哥哥、伯爵子爵、警察、杀手的关系。

能否成功处理复杂的关系和事物，成了她个人成长成熟的标志。

 

《福尔摩斯小妹探案系列》的目标群体是青少年，既不是低幼儿童文学，也不是写给成人的推理作品。

青少年文学的侧重点就是有关青少年的自我认同和融入社会，给低幼儿童会显得晦涩难懂，给成年人看又显得过于幼稚。

 

因此在影片中，推理是重要点缀元素，但不是核心要素。期待看到另一种性别的夏洛克·福尔摩斯的话，可要失望了。

影片中的推理内容基本就局限于英文单词的字母排列组合，正序倒序乱序，各种排列方式玩一遍后，总归有一个合适的答案。如果想看本格推理啥的，那就别想了。在青少年文学里，这种稍微动动脑筋就能解决的设定，最能让读者受用。

 

影片的核心要素是青少年步入社会，融入社会。

深居简出的青少年猛地进入社会，会遇到各种状况。艾诺拉以一种颇具喜感和冲击力的方式，闯入成人世界，甚至改变世界。

有的人含着金钥匙出生，生来就可以进入上议院参政议政，而有的人可以影响参议员实现参政议政。

艾诺拉给自己争取到的这份成人礼着实精彩。艾诺拉不仅可以按照成人世界既有规则玩得很溜，还可以改变成人世界的规则，让女性能够参政议政，实现母亲长年夙愿。

 

小妮子找妈妈，

初生犊闯社会。

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标签： 侦探(219) 喜剧(2380) 美国(4859) 明星(1220) 英国(605) 惊悚(1960) 剧情片(2633) Netflix(92)

6.5 

福尔摩斯小姐：失踪的侯爵 (2020)

影评(5)

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福尔摩斯小姐：失踪的侯爵/Enola Holmes(2020)
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