小妮子找妈妈——《福尔摩斯小姐》 今天聊聊电影《福尔摩斯小姐》。 片名Enola Holmes / The Enola Holmes Mysteries (2020),别名福尔摩斯小姐:失踪的侯爵 / 福尔摩斯小姐:消失的侯爵 / 天才少女福爾摩斯(台) / 福尔摩斯小妹。 这部《福尔摩斯小姐:消失的侯爵》改编自南希·斯普林格的青少年读物《福尔摩斯小妹探案系列》。 南希·斯普林格历时五年创作了《福尔摩斯小妹探案系列》,小说以青少年女孩艾诺拉·福尔摩斯为主角,构建了一系列逻辑清晰、轻松诙谐的推理故事。 《福尔摩斯小妹探案系列》共六册,分别是《失踪的侯爵》《左撇子夫人》《华生医生》《怪异的粉红色》《不寻常的衬裙案》《再见了,吉普赛》。小说荣获美国爱伦坡推理小说奖。 原本《福尔摩斯小姐》版权是传奇影业的,但由于疫情,传奇担心院线电影没有市场,便转手交给了Netflix。 于是观众们可以在流媒体上看到这部讲述青少年成长故事的《福尔摩斯小姐》。 同样上线流媒体迪斯尼+的《花木兰》崩坏得一塌糊涂,而这部上线流媒体Netflix的《福尔摩斯小姐》却口碑不错,在烂番茄上拿下91%的新鲜度。 在影片设定中,艾诺拉·福尔摩斯是著名大侦探夏洛克·福尔摩斯的亲妹妹,她精灵古怪、调皮淘气,同时和老哥老妈一样观察入微、聪慧无比。 艾诺拉Enola的名字就是孤单Alone的倒序,自小她的妈妈就教育她各种知识,强调独立自强;她的父亲早早不在,两个哥哥麦考夫和夏洛克早早就离家闯荡。 陪伴她长大的就是母亲和仆人。母亲给了她全部的爱,虽然孤单但不会孤独。 在艾诺拉刚满16岁的那天,老妈不告而别,留下艾诺拉一人。 两个哥哥麦考夫和夏洛克问讯回家后,最关心的并不是找回妈妈,而是送艾诺拉去上女校,学习做淑女。这让艾诺拉十分不满,于是艾诺拉逃离学校,独自踏上寻找老妈之路。 小妮子找妈妈的过程中,艾诺拉遇到了同样离家出走的图克斯伯爵子爵,还卷入了一场权力金钱谋杀案件。 从未接触过社会的艾诺拉,需要处理好和妈妈、哥哥、伯爵子爵、警察、杀手的关系。 能否成功处理复杂的关系和事物,成了她个人成长成熟的标志。 《福尔摩斯小妹探案系列》的目标群体是青少年,既不是低幼儿童文学,也不是写给成人的推理作品。 青少年文学的侧重点就是有关青少年的自我认同和融入社会,给低幼儿童会显得晦涩难懂,给成年人看又显得过于幼稚。 因此在影片中,推理是重要点缀元素,但不是核心要素。期待看到另一种性别的夏洛克·福尔摩斯的话,可要失望了。 影片中的推理内容基本就局限于英文单词的字母排列组合,正序倒序乱序,各种排列方式玩一遍后,总归有一个合适的答案。如果想看本格推理啥的,那就别想了。在青少年文学里,这种稍微动动脑筋就能解决的设定,最能让读者受用。 影片的核心要素是青少年步入社会,融入社会。 深居简出的青少年猛地进入社会,会遇到各种状况。艾诺拉以一种颇具喜感和冲击力的方式,闯入成人世界,甚至改变世界。 有的人含着金钥匙出生,生来就可以进入上议院参政议政,而有的人可以影响参议员实现参政议政。 艾诺拉给自己争取到的这份成人礼着实精彩。艾诺拉不仅可以按照成人世界既有规则玩得很溜,还可以改变成人世界的规则,让女性能够参政议政,实现母亲长年夙愿。 小妮子找妈妈, 初生犊闯社会。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 侦探(219) 喜剧(2380) 美国(4859) 明星(1220) 英国(605) 惊悚(1960) 剧情片(2633) Netflix(92)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.