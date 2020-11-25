《急冻奇侠》：80年代经典穿越片

童年时看的，当时穿越的概念不像现在烂大街，所以感到很新奇，很有意思。三大主演贡献了绝佳演技，元华塑造的变态形象凤三让人记忆深刻，以至于后来看到他演其他片子，给人的第一印象是他是个很坏的人。元彪饰演的明代锦衣卫首领方守正，秉公执法，不忘皇帝命令，让人很敬佩。张曼玉饰演的妓女阿姐，拥有风情万种的性感，也有俏皮可爱的一面，不得不让人感叹芳华的美好。元华与元彪的打斗戏非常精彩。

剧情：明朝崇祯年间，淫贼凤三（元华 饰）心肠歹毒，折断郡主手脚并奸杀了她，试图利用大轮回盘逃到其他时代。身为锦衣卫，同时又是凤三的师弟，方守正（元彪 饰）受皇命要将凤三绳之于法。大轮回盘上，几番争斗之后，两人双双跌落山崖。

时光荏苒，转眼已是现代，考古队在雪地中挖掘出了凤三和方守正被冰封住的尸体，将两人运往香港，然而，一群盗贼制造的意外令两人死而复生。方守正于机缘巧合之下遇见了妓女阿姐（张曼玉 饰），阴差阳错的成为了她的保镖，在不知情的情况下帮她仙人跳，骗取嫖客钱财。而凤三不改奸邪本性，被黑社会大哥收留，继续为非作歹，终于他忍受不住被呵斥的生活，杀死大哥，用同样的手段奸杀了大哥的女人，购置大批军火，试图再次回到明朝，一统天下。当方守正从报纸上得知女子的死法后，便感知到凤三也在香港，他决定继续自己未完成的使命。恰在此时，阿姐试图仙人跳凤三，将自己陷入了危机之中。方守正卑躬屈膝，救了阿姐，却不再理她，阿姐下决心改正自身，变得贤惠，更在便利店从事正常工作。方守正和凤三经过最后打斗，方守正在大轮回盘上把凤三拷住，将他带回明朝。伤心的阿姐，有一次雨夜又被小混混欺负，突然一个男子急匆匆走来，混混吓跑，男子和方守正长相一样，喊了她“阿姐”，应该是方守正又回来了。美好的结局。