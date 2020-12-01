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《表哥到》：表哥大与大表哥

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2020-12-1 18:08:38

无厘头喜剧鬼片，看到这群老面孔们一起胡闹还是很欢乐的。采用了《僵尸先生》里面那个鬼新娘的经典片段，只是男女主置换成了本片的人物。表哥大（吴耀汉）与大表哥（午马）的矛盾贯穿始终，直至后来大家发现表哥大已经死去了，便想留他在人间多一些时间，不让他消失。

 

 

 

剧情：表哥大（吴耀汉 饰）早年移民英国，开餐馆为生。他为人刻薄，经常斥责羞辱非法移民英国的表弟大表哥（午马 饰）。两人争吵时口无遮拦，导致大表哥被遣送回港。大表哥返港后与小勇（钟镇涛 饰）、Q仔（孟海 饰）、肥婆（李志杰 饰）、史太保（太保 饰）四个表弟供职同一家酒楼，因大表哥的女友嫁给别人而引发一场误会，导致表兄弟们同时丢掉工作。

 

 

众人失意之时，突然接到表哥大卖掉英国餐馆，即将返港的消息，便打起了他的财产主意。大表哥誓死不愿和表哥大住同一间屋，四兄弟突然想起他们曾将公寓一间房子租给一位化妆小姐玫瑰，而玫瑰已经许久不归。万般无奈之下，他们决定打扫玫瑰的房间，迎接表哥大的到来。但是玫瑰竟然回来了，还和表哥大发生了感情。那个房子里还住着玫瑰的表妹，两个女孩其实早就因交通事故去世。众人被她们吓坏了。四兄弟接到大姨妈的电话，得知表哥大在英国已经死去了，表哥大自己却不知道，众人为了多和表哥大相处，不忍告诉他真相。直到最后，众人得知玫瑰的死讯，才告诉表哥大真相。表哥大欣喜若狂，因为这样就可以和玫瑰相处了。表哥大与大表哥的矛盾自然也消解了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 

表哥到 (1987)

影评(6)

收藏(25)

表哥到/Biao ge dao(1987)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8222406/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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