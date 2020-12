质朴无华的价值观——《大卫·科波菲尔的个人史》 今天聊聊电影《大卫·科波菲尔的个人史》。 片名The Personal History of David Copperfield (2019),别名狄更斯之块肉余生记(台)。 《大卫·科波菲尔的个人史》改编自文学巨匠查尔斯·狄更斯的半自传作品《大卫·科波菲尔》。数十年间,《大卫·科波菲尔》多次被搬上大荧幕,2019年版的《大卫·科波菲尔的个人史》是最新一版改编作品。 小说《大卫·科波菲尔》是查尔斯·狄更斯在1849年-1850年创作的作品,将他自己少时经历写进书中。主人公大卫·科波菲尔在经历混乱颠簸的生活后,终于找到了属于自己的位置…… 大卫·科波菲尔出生时是名遗腹子,在爸爸去世几个月后出生,由妈妈和女仆抚养长大。大卫几岁时,母亲再嫁,继父和继父的姐姐自视甚高,对小大卫极为苛刻。 后来母亲早逝,继父将大卫送去当童工,在这里大卫遇到了大量社会底层人士,也结交到了需要真性情的朋友。不堪精神和肉体双重折磨,大卫从工厂里逃走,投靠姨婆重新接受教育。 再往后,大卫遇到了形形色色的人,有爱人、有友人,也有心怀不轨的歹人。世事变迁莫测,在自己的不断努力和大家的帮助下,终于“善有善报、恶有恶报”,一群人快乐地生活在一起。 这也是最为“政治正确”的一版《大卫·科波菲尔》。 男主角大卫·科波菲尔是棕色人种,黑种人、黄种人数量众多,就差再安排几名LGBT人士。 影片俨然是世界人民大联欢,政治正确地令人发笑。但凡当时黄种人、黑种人能够一起开展工业革命,世界格局也不可能是现在的样子。 创作文学作品除了需要动人的文笔外,优秀的故事素材更为重要。因此我们也经常看到很多著名作家,都有着丰富的人生经历,毕竟要有生活经历才能写出深邃的文学作品。 作家经常需要采风就是这个道理,作家在体验人生百态的过程中也在不断的观察和思考。 查尔斯·狄更斯本人的读书求学经历、童工经历、寄人篱下经历、律所工作经历都成了他的创作素材。而且查尔斯·狄更斯还秉持最朴实的价值观,强调“善有善报、恶有恶报”,这些都通过他的作品表现出来。观众们也喜欢这种价值观正确充满正能量的作品。 每个人会遭遇不幸,但总会得到帮助,也总是能够自强不息,努力改变自身所处境地。大卫的经历正是如此,他快乐过也痛苦过,一个人的时候没有屈服于命运,而是不断寻找机会抗争;得到朋友们帮助的时候也没有得意忘形,而是努力回报;朋友们需要帮助的时候,他也没有袖手旁观,而是积极伸出援手. 大卫人生起伏,最终能够完成人生成功,很大程度是赶上了社会巨变的末班车。他成功抓住了工业革命末期的尾巴,让自己的人生取得了一个不错的结果。 在社会剧烈变动的时候,实现阶级跳跃更加容易。越是四平八稳的时候,阶级固化越是严重。 当然最根本的还是要本身有实力,做好成功的准备,在机遇来临的时候抓住它。能力、机遇、关系缺一不可。 大卫早早就以童工身份步入社会,早早见识了各种坏人的丑恶嘴脸。他愤然离开血汗工厂,投奔姨婆,这才有机会接受教育,才能进入律所实习。 但现在的情况却不同,在资本家和工贼不间断的鼓吹下,打工人被教育要安于现状,安心工作,不要整天胡思乱想。我都已经是工人了,还要整天被打。 今天可以明目张胆地鼓吹996,明天就可以大张旗鼓地宣传007,某米都敢公开喊出“屌丝者得天下”。现在打工人想的不是翻身做主人,而是以成为工贼为荣。 打工人的生活只是眼前的苟且而已,如果没有大卫的姨婆做退路就别想着复制大卫的经历。这也是《大卫·科波菲尔》受到欢迎的一个原因,至少在文学作品里还能看到最质朴的善恶轮回。 《大卫·科波菲尔》告诫人们做人道理,大卫姨婆对少年大卫反复告诫“永不卑贱,永不虚伪,永不残忍”。 “永远不要在任何事上卑劣卑贱,永远不要作假,永远不要残忍。免除这三种罪恶,我可以永远对你怀抱希望。” 这是做人最基本的底线,也是狄更斯希望的世界该有的样子。大卫的起伏人生充满作者的浪漫主义色彩,做个好人最终就会有好报。或许在狄更斯眼中世界并不完美,但每个人可以保持最起码的善良,善良的人会被作者安排一个好结局,不善良的人会被作者惩罚。如果观众也有这样朴实的价值观,可以多去书中寻找寻找。 浪漫主义的个人史, 质朴无华的价值观。 点击这里: 近期影视推荐

