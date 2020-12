光曲不折没有亮点——《女巫》 今天聊聊电影《女巫》。 片名 (2020),别名怪诞黑巫后(港) /女巫们(台) / 女巫再现。 《女巫》是一部奇幻题材电影,根据作家罗尔德·达尔的同名儿童小说改编。 说到罗尔德·达尔,大家可能不怎么熟悉,但提到他的另外几部作品大家就耳熟能详了。《反叛的童谣》(Revolting Rhymes)《圆梦巨人》(The BFG)《了不起的狐狸爸爸》(Fantastic Mr. Fox)《查理和巧克力工厂》(Charlie and theChocolate Factory),看到这些熟悉的作品,你应该就会对有种恍然大悟的感觉,同时也对《女巫》影片风格有所了解了。 在《女巫》的世界设定中,人类和邪恶的女巫共同生活在这个世界上。邪恶的女巫们极为讨厌小孩子,她们穷尽一生的目标就是消灭世界上的所有小孩子。 故事主人公是一名小男孩,幼年不幸遭遇车祸,父母双亡,他从小就和外婆生活在一起。好死不死的,小男孩遇到了一位高阶女巫和一大群女巫,小男孩要想尽办法活下去,同时还想着逆势反杀一波。 《女巫》的故事极其简单,片中分为人类和女巫两种势力,女巫想要消灭人类小孩,人类小孩则要保护自己同时还想着消灭女巫。就这样双方展开了一场你死我活的斗争。 整部电影就围绕小男孩和女巫展开,十分简单的剧情絮絮叨叨讲了90分钟。但是整个故事讲到最后,你就会感觉到一脸问号,最终看了啥呢? 《女巫》海报的迷惑性太大。 单是海瑟薇就占据了海报50%的版面。大家第一眼都被影片中最大咖位吸引去了,谁会注意到,海报最下面还有三只小老鼠……而三只小老鼠才是影片的正牌主角。 如果按照海瑟薇和小老鼠在片中戏份的比例来做海报,海瑟薇和小老鼠的比例应该互换一下才合适。 等观众看过影片,估计才会惊奇地发觉,在海报中居然还有这么不起眼的主角们。 影片中,小男孩很快就被女巫变成了小老鼠。小男孩不仅要防止自己被女巫踩死,还要想着反将一军,把女巫们变成老鼠。这就有点儿经典错觉的味道,“我能秀”“我能反杀”,一般这种情况的结果就是,错觉只能是错觉。 海瑟薇夸张形象为《女巫》带来了话题,这是一把双刃剑。 海瑟薇为影片带来了热点,同时也将观众们的预期吸引到了海瑟薇本人身上。而实际剧情中,海瑟薇只是个主要配角罢了,连女配角都难算上。 看来挂羊头卖狗肉并不是国产奇葩电影的专利,好莱坞流水线电影同样也有这种毛病。 《女巫》算是一部儿童Cult电影,就像《查理和巧克力工厂》一样。表面看起来,影片色彩明快,到处欢声笑语,而实际上,在美丽的表象下是各种骇人镜头。 而《女巫》比起《查理和巧克力工厂》差了点儿味道,一方面演员没有德普那种邪典气质,另一方面剧情欠点儿意思。 别看海瑟薇在片中不遗余力地自黑,但大部分时间还是美美的,即便她用脚趾头对着大家竖起中指,也不妨碍她靠着美貌赚取好感。 剧情方面更是让人感觉丈二和尚摸不着头脑,小老鼠们在外婆的帮助下,最后玩了个寂寞,观众们也看了个寂寞…… 整部影片除了堆砌特效,并没有什么重要亮点。要美貌,都是疤痕美貌,要内涵,都是奇怪内涵。总体没有达到预期。 光曲不折没有亮点, 堆砌特效奇葩改编。 点击这里: 近期影视推荐

