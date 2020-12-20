光曲不折没有亮点——《女巫》

今天聊聊电影《女巫》。

片名 (2020)，别名怪诞黑巫后(港) /女巫们(台) / 女巫再现。

《女巫》是一部奇幻题材电影，根据作家罗尔德·达尔的同名儿童小说改编。

说到罗尔德·达尔，大家可能不怎么熟悉，但提到他的另外几部作品大家就耳熟能详了。《反叛的童谣》（Revolting Rhymes）《圆梦巨人》（The BFG）《了不起的狐狸爸爸》（Fantastic Mr. Fox）《查理和巧克力工厂》（Charlie and theChocolate Factory），看到这些熟悉的作品，你应该就会对有种恍然大悟的感觉，同时也对《女巫》影片风格有所了解了。

在《女巫》的世界设定中，人类和邪恶的女巫共同生活在这个世界上。邪恶的女巫们极为讨厌小孩子，她们穷尽一生的目标就是消灭世界上的所有小孩子。

故事主人公是一名小男孩，幼年不幸遭遇车祸，父母双亡，他从小就和外婆生活在一起。好死不死的，小男孩遇到了一位高阶女巫和一大群女巫，小男孩要想尽办法活下去，同时还想着逆势反杀一波。

《女巫》的故事极其简单，片中分为人类和女巫两种势力，女巫想要消灭人类小孩，人类小孩则要保护自己同时还想着消灭女巫。就这样双方展开了一场你死我活的斗争。

整部电影就围绕小男孩和女巫展开，十分简单的剧情絮絮叨叨讲了90分钟。但是整个故事讲到最后，你就会感觉到一脸问号，最终看了啥呢？

《女巫》海报的迷惑性太大。

单是海瑟薇就占据了海报50%的版面。大家第一眼都被影片中最大咖位吸引去了，谁会注意到，海报最下面还有三只小老鼠……而三只小老鼠才是影片的正牌主角。

如果按照海瑟薇和小老鼠在片中戏份的比例来做海报，海瑟薇和小老鼠的比例应该互换一下才合适。

等观众看过影片，估计才会惊奇地发觉，在海报中居然还有这么不起眼的主角们。

影片中，小男孩很快就被女巫变成了小老鼠。小男孩不仅要防止自己被女巫踩死，还要想着反将一军，把女巫们变成老鼠。这就有点儿经典错觉的味道，“我能秀”“我能反杀”，一般这种情况的结果就是，错觉只能是错觉。

海瑟薇夸张形象为《女巫》带来了话题，这是一把双刃剑。

海瑟薇为影片带来了热点，同时也将观众们的预期吸引到了海瑟薇本人身上。而实际剧情中，海瑟薇只是个主要配角罢了，连女配角都难算上。

看来挂羊头卖狗肉并不是国产奇葩电影的专利，好莱坞流水线电影同样也有这种毛病。

《女巫》算是一部儿童Cult电影，就像《查理和巧克力工厂》一样。表面看起来，影片色彩明快，到处欢声笑语，而实际上，在美丽的表象下是各种骇人镜头。

而《女巫》比起《查理和巧克力工厂》差了点儿味道，一方面演员没有德普那种邪典气质，另一方面剧情欠点儿意思。

别看海瑟薇在片中不遗余力地自黑，但大部分时间还是美美的，即便她用脚趾头对着大家竖起中指，也不妨碍她靠着美貌赚取好感。

剧情方面更是让人感觉丈二和尚摸不着头脑，小老鼠们在外婆的帮助下，最后玩了个寂寞，观众们也看了个寂寞……

整部影片除了堆砌特效，并没有什么重要亮点。要美貌，都是疤痕美貌，要内涵，都是奇怪内涵。总体没有达到预期。

光曲不折没有亮点，

堆砌特效奇葩改编。

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