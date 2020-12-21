正常的事情热血着讲——《黑色校规》

今天聊聊电影《黑色校规》。

片名ブラック校則/ Black School Rules (2019)。

这部日本电影发生在光津高中，光津高中的校规极其严厉，所有学生必须剪成一样的发型，染发更是想都不要想，必须穿着一样的校服，扣子没扣好都要被训。

就在光津高中里，有一名女同学町田希央天生头发是栗色，因此被学校要求染回黑色，否则禁止入校。町田希央则不愿意多解释，越是被禁止进入学校。眼看着学分不够就要退学，另外两位同学小野田创乐、月冈中弥决定挺身而出，帮助町田希央重返校园。

《黑色校规》在2019年10月推出过7集体量的日剧，随后在11月继续推出电影版。其实讲述的故事很简单，就是学生证明自己的头发是天生栗色而不是染发。

但如果你看影片简介，你就会看到“严格控制”“打破校规”等字样，仿佛几名学生是反抗专制寻求自由的斗士。

实际内容并不是这么回事，标题党加简介党会误导很多人。

其实学校里看管学生严格一些利大于弊，缺乏管教的话培养出一堆熊孩子野孩子肯定是学校的失职，这时候哪怕管得严一些，对学生、家庭、学校、社会都有好处。

学生就应该以学业为重，心思就应该放在学习上，不要把脑筋花在华而不实的外表上。所以学校规定统一发型、服装很有必要。

规定不能染发正是出于这个目的，好在绝大部分同学也表示理解和配合。

亚洲人黑色头发是绝大部分，因此学校规定学生要以黑色发色示人也是出于这个考虑。但如果遇到天生棕色头发、天生卷发这种就没有必要上纲上线了。特殊情况特殊处理，几亿人的体量里总会出现一些基因突变，发色发质不同的人。

但学校的校规也不是没有变通方法，学生只需要提供小时候的照片，证明自己天生发色就行。实在拿不出照片也可以让家长到学校说明情况。整部电影说来说去就说的这个事情。

你会发现，日本编剧真会编故事，一起十分简单的校园趣事被编排得如此热血。仿佛几名学生领袖振臂一呼，大有趁机起事的味道。

而这些学生的目的兜兜转转又回到起点，只是要证明发色而已，只是要回到教室上学而已。

整个故事来来回回、兜兜转转，其实就是几位敏感的学生翻来覆去地挖掘一些鸡毛蒜皮的小事。

别看他们跑来跑去很热闹，阵势搞得很大，实际上真正解决问题的时间很短，而且本来就是一件小到不能再小的事情。

所谓“黑色校规”不过是刻意加上的“黑色”名字罢了，你要问我支不支持，我当然是支持的。

其实绝大部分学生跟着看热闹，参与奇怪留言板事件的出发点也只是解压而已。长时间重复枯燥乏味的学习活动，整个人都处于高度紧张的状态。

当一群人压抑得太久，突然出现了一个奇怪的突破口，这些学生们仿佛纷纷找到了宣泄的渠道。

起哄也好，看热闹也好，绝大部分人都是支持学校的管理的，只不过是给枯燥学习生涯增添了一些谈资罢了。我们上学时也会有这种体会，偶然发生了什么好玩有趣的事情，大家看一看聊一聊，过后该学习还是继续学习。

毕竟绝大部分人只要智商在线，就会明白一个最简单的道理，这个社会只有上学考试的时候是最公平的，一旦步入社会，各种潜规则作祟，学习好只能成为个人竞争力之一了。你甚至会觉得毫无公平可言。

很多人辛辛苦苦寒窗十余年出来后会发现，这个社会掌握话语权的人发出的声音居然是吹捧"那双未经教育摧残才有的清澈眼神"，顺带着不屑地鄙视讽刺做题家。前脚发文批斗民众喜爱的马某国，后脚动用宣传机器捧起不上学的美少年。毕竟星辰大海只要靠清澈眼神看啊看就行……

细小的事情啰嗦着演，

正常的事情热血着讲。

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