我们为了和平而来——《芝加哥七君子审判》 今天聊聊电影《芝加哥七君子审判》。 片名The Trial of the Chicago 7 (2020),别名芝加哥七人案:惊世审判(港/台)。 这部Netflix联手梦工厂的电影姗姗来迟。 早在13年前,梦工厂就有意推出本片,并由好莱坞第一编剧艾伦·索金担任编剧。但计划赶不上变化,导演、演员等诸多因素,影片一度搁置,直到2018年影片由艾伦·索金担任导演,才有了新进展。 本片也是艾伦·索金第二部自编自导的电影,他之前的作品《茉莉牌局》《点球成金》《社交网络》也都很有名,熟悉他影片风格的观众大致也能了解到这部影片风格。 13年前是2007年,片方原本是想着在美国大选前推出这部电影,以清晰地表达改革心声。 2008年是民主党奥观海和共和党麦凯恩竞选总统,民主党并不困难得赢得选举,影片也就不急着上映了。今年则情况有所不同,共和党懂王竞选连任,片方按耐不住终于制作完成了这部电影。 《芝加哥七君子审判》发生的故事背景正是共和党尼克松上台事的事情。尼克松、懂王都是共和党人,选在大选之前放出这部影片,今年9月25日上映,目的自然也是不言而喻。 《芝加哥七君子审判》取材于美国著名的历史事件。开篇短短几分钟,通过迅速凌厉的镜头切换,交代了故事发生的背景。 在进入审判正戏前,影片交代了美国发生的一系列著名历史事件,这不仅影响了美国历史进程,也对世界产生着影响。 60年代的美国深陷越战泥潭,国内反战情绪激昂,反战成了底层民众的普遍心声。 另一方面著名平权斗士马丁·路德·金发起的黑人平权运动愈演愈烈,他成功团结了全美黑人,让统治阶级感受到巨大威胁,就这样他在1968年4月4日被暗杀,全美黑人愤怒情绪达到最高点。 “黑豹”组织应运而生,他们放弃马丁·路德·金号召的非暴力模式,开始走武装革命路线,甚至以先进思想武装头脑。在多名主要首领被美国特工公然射杀后,“黑豹”组织偃旗息鼓。 更重要的推手是1968年还有美国总统大选,竞选口号为“法律与秩序”的尼克松成功竞选上任,他开始杀鸡儆猴,下令司法部重新调查一年前的暴动。 在1968年越战期间,美国民主党要在芝加哥召开第35届民主党全国代表大会,届时全国一半的政治大佬都要出席。反战组织闻风而动,齐刷刷地申请举行和平抗议集会,表达自己的反战诉求。 伦尼·戴维斯和汤姆·海登领导的“学生争取民众社会”组织(SDS),艾比·霍夫曼和杰瑞·鲁宾领导的青年国际党(异皮士Yippies)不约而同地向芝加哥政府申请游行,遭到拒绝。 另外一边,大卫·戴林格作为“结束越战动员会”领导人也声援青年国际党前往芝加哥。李·韦纳和约翰·弗罗因作为社会活动家也积极投身其中。 鲍比·西尔则是黑豹党主席,准备去芝加哥做一场演讲。 反战游行未得到芝加哥政府批准,但源源不断赶来的人们还是按照既定计划举行了游行。游行活动不出意外的发生失控,游行队伍与警方发生了大规模冲突。早有准备的警察们迅速行动,打伤抓捕了很多参与者,并对其中几名主要领头人发起审判。 一开始被告是上述八人,除了不约而同参加游行的七个领头人外,黑豹党主席鲍比·西尔纯粹是因为当局看他不爽而抓起来一并审判。庭审过程中,鲍比·西尔遭受不公正待遇,政府害怕引起舆情而中途将其宣判无罪并作另案审理,被告由八人降为七人。史称“芝加哥七君子”。 黑豹党然没能进入七君子之列,但却是最令人唏嘘的角色。 当年叱咤风云的黑豹党,为了自由平等而抗争。他们反对美国政府,他们认为改变世界必须透过对民众的长期组织和动员,他们甚至建立了武装力量、大众组织和社区规划,实践枪杆子里面出政权,提供穷人小孩免费早餐、给予社区民众政治教育。 这让统治阶级心惊胆战,既然可以刺杀马丁·路德·金,再多杀几个黑豹党也不是问题。片中黑豹党主席汉普顿被无情射杀正是此事。 谁能想到多年后,“黑豹”成了白人安抚黑人的宣传符号,怕了一部电影还得了一堆奖,从意志上瓦解了“黑豹”。 这次审判只不过是一次政治作秀而已。 芝加哥七君子中的汤姆·海登一开始还十分推崇民主法治这一套东西,极力想要证明自己无罪。而其他人则看得很清楚,整个庭审不过是一次有罪推断,他们作为被告人,能做的就是让自己的声音被更多人听到。 标榜三权分立、民主自由的国家到头来只不过是用法庭走过过场,以达到专制统治的目的。庭审过程中,检方找来的37名证人,都是事先安排进游行队伍的卧底警察。任何带有一丝同情被告人的陪审员,都被下了黑手,驱除出审判员队伍。所有对被告方有利的证词全部被作废…… 白人可不喜欢师出有名这一套,先抓起来,罪名可以慢慢找。他们的一贯风格就是由胜利者书写历史,失败者等着被割头皮。依靠暴力维持的统治必然不得民心。 欲加之罪何患无辞?对付肤色不同的人时,可以直接暗杀,对付白人的时候就需要整点儿莫须有的文明审判了。 警察、军队都是统治阶级维护统治的暴力工具,他们的名字前面可不带着“人民”二字。当警察们狞笑着摘下警徽警号时,打的就是眼前的人民。 历史画面(左起)律师 Leonard Weinglass 7名被告:Rennie Davis、Abbie Hoffman、Lee Weiner、David Dellinger、John Froines、Jerry Rubin、Tom Hayden 律师:William Kunstler 《芝加哥七君子审判》是一部信息量巨大的庭审电影,影片在庭审过程中大量穿插故事背景。艾伦·索金的拿手好戏就是信息量庞大的台词,堪比机关枪式的台词。原本枯燥乏味的法庭庭审被拍成了你来我往唇枪舌剑地火热交锋。 武戏文拍让人看得热血沸腾,力度感十足。十余名主要角色均有精彩表现,虽是群像戏,每一名角色都十分鲜活、个性鲜明。 预测《芝加哥七君子审判》会在明年颁奖季收获不少。 我们为了和平而来, 却因为思想被审判。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1099) 美国(4889) 明星(1230) 酷(1292) 剧情片(2683) 梦工厂(106) Netflix(100)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.