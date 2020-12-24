百无禁忌节操满地——《波拉特2》

今天聊聊电影《波拉特2》。

片名Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence toMake Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan (2020)，别名波拉特：为了近期式微的哈萨克斯坦的利益送给副总统迈克儿·彭斯的色情猴子礼物 / 波拉特2：为建设伟大祖国哈萨克斯坦而贿赂美国政权。

萨莎·拜伦·科恩曾经在2006年推出一部惊世骇俗的电影《波拉特》。影片凭借1500万美元的低成本，豪取2.6亿美元票房，毫无疑问的成为当年热门影片。

《波拉特》还一举获得第79届奥斯卡金像奖最佳改编剧本提名、第64届金球奖最佳喜剧片提名、喜剧片最佳男主角。

不过《波拉特》玩得太嗨，借着伪纪录片的形式把美国底裤翻了个底朝天。

这个故事纯属虚构，但拍摄过程中除了少数主创演员，其余人物都不知道这是在拍电影，甚至不知道自己被拍了。

时隔14年，萨莎·拜伦·科恩作为编剧和主演，那个疯狂的人又回来了。

2020年正值美国大选，美国两党展开白热化的争斗，同时黑天鹅事件新冠疫情全球横行，诸多大事件集中爆发。萨莎·拜伦·科恩再也坐不住了，携带《波拉特2》强势归来。

《波拉特2》赶在今年10月23日在美国网络上映，目的自然是为大选造势。最终目的也是希望大家认清美国两党，在一个比烂的时代，选出一个愿意粉饰臭味的政党。

和前作间隔了长达14年，《波拉特2》给出了一个极其真实的解释：在拍完《波拉特》后，波拉特让哈萨克斯坦沦为全世界的笑柄，波拉特被当局禁止从事新闻业，丢进监狱做苦力。

现在时机发生变化，当局再次把波拉特放出来，让波拉特去给美国总统送礼，好让美国对哈萨克斯坦好一点儿。

注意影片的片名：《波拉特：为了近期式微的哈萨克斯坦的利益送给副总统迈克儿·彭斯的色情猴子礼物》，这既是致敬当年第一部的超长片名，也是影片故事起源剧透式片名。

波拉特当年在川普大楼下随意大号，被禁止接近懂王。

于是当局的计划是，给副总统彭斯送一只色情猴子做礼物，一出好戏就此上演……

萨莎·拜伦·科恩作为坚持扒光美国底裤的喜剧演员，一直在用生命做表演，很多时候他已经不是单纯的演员，而是一名激进大胆的行为艺术家。

本文开头的海报特地换成了预告海报，而没有放影片的正式海报。正式海报我打上厚码，大家可以随意感受一下，反正如果放正式海报，大概率会有麻烦。

有兴趣的观众可以找找原图看看，绝对辣眼睛。

《波拉特2》最大的优点就是坚持实拍。和第一部一样，本片也是一部实拍的伪纪录片。

也就是说在拍摄《波拉特2》的时候，依旧坚持了实拍、偷拍的方式，除少数主创演员，出现在镜头里的人并不知道在拍电影，甚至不知道自己被拍了。

美国民众的表现呈现了一个真实美国，让精神孝子们想洗都找不到入口。

以最让人瞠目结舌的一段为例，《波拉特2》剧组成功伪装成电视台采访人员，安排年轻美貌的女记者采访川普的私人律师、亲信鲁迪。鲁迪也的确不负众望做出了大家想要的动作，最关键的是整段采访是真实拍摄加偷拍，唯独鲁迪浑然不知，最后他直接报警。

事后，鲁迪还在推特解释自己的行为是在掏耳机和整理衬衫。恩，反正你开心就好。

整个拍摄过程中，《波拉特2》遭遇91次报警，3000多人起诉。

萨莎·拜伦·科恩不仅对灯塔国大不敬，甚至将整个世界当做戏谑对象。在他眼里，全世界的一切禁忌都是可以拿来戏耍的目标。

毕竟但凡有点儿脑子的人都不会做出影片中的任何一件事情。而也只有穿着防弹衣拍摄电影的萨莎·拜伦·科恩敢这么做。

碍于基础设定，这就像《赛博朋克2077》中频现的Bug一样，游戏玩家会分不清这是赛博世界的设定还是游戏Bug。在《波拉特2》中，观众也很难分清诸多令人感到冒犯的内容是为了效果还是刻意为之，就像影片中出现污名化新冠病毒的时候，观众都分不清是他刻意而为之，还是就是赤裸裸的无知偏见。

百无禁忌节操满地，

虚虚实实行为艺术。

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