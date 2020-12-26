网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>《行尸走肉》全季：经典丧尸美剧

《行尸走肉》全季：经典丧尸美剧

加入收藏

2020-12-26 17:44:21

2014年读研究生的时候，本剧集就很火，当时已经出到了第五季，上英语课的时候，班上同学总是谈到《行尸走肉》更新了，一副赞叹的神态。我个人不太喜欢追更新状态的剧，因为看完前面之后，还需要等后面的更新，所以一直没有看，但是已经意识到，《行尸走肉》系列是经典的丧尸美剧，属于必看的那种，未来一定会看。剧中丧尸演员要求大眼睛、五官立体、脖子长，通常需要几个小时才能化好妆。对于肢体残缺的丧尸，演员需要穿上特制的蓝色布料，借助后期特效，达到预期效果。

 

 

《第一季》（2010）6集。剧情、化妆特效都很好，让人惊艳，本季结束的时候埋下了不少细节，为后面做铺垫。郡县治安官Rick在一次行动中遭受枪击，当他从昏迷中醒来时，发现小镇上阴气沉沉，死尸遍地。更为恐怖的是，有的死尸游走于街头巷尾，嗜血如命，早已化作恐怖的丧尸。从一对幸存的黑人Morgan父子口中得知，大批的幸存者早已疏散到亚特兰大市的避难所。为了找到失踪的妻儿，Rick只身上路。然而亚特兰大早已沦陷成为死城，丧尸在此占有绝对的统治地位。被丧尸围攻的Rick得到数位幸存者的救助，经过一番奋力厮杀，他们最终返回到野外的营地。Rick在这里见到了妻子Lori和儿子Carl。而此前Rick的好友Shane，以为他死了，救出了他的妻儿，还和Lori发生了关系。Lori现在见到丈夫，很是埋怨Shane。

 

 

休养之后，4个人又返回城市拯救被拷在楼顶的Daryl的暴力哥哥Merle，赶到楼顶后发现Merle已经自断手掌而逃脱。随后4人与城里的另一伙幸存者发生摩擦。野外营地遭到丧失突袭，失去了几个小伙伴，4人返回后，大伙儿一起开车逃难，打算去疾控中心寻求帮助。来在一处疾控中心，却只有一个实验的博士，至少众人终于可以洗个热水澡，好吃好喝休息一段时间了。接着疾控中心燃料耗尽，为防止各种病毒泄露，电脑自动启动毁灭程序，博士和一个自愿留下的黑人女士，共同化为灰烬。Rick和其他人开车离去，寻求下一处避难所。

 

 

本季留下了不少铺垫，Morgan父子调整好情绪之后，能不能找到Rick？暴力Merle怎么对待拷他的Rick和将手铐钥匙丢失的黑仔T-Dog？

 

 

 

 

 

《第二季》

 

 

 

 

 

 

 

 待更新...

8.4 

行尸走肉 (2010)

影评(716)

收藏(1605)

行尸走肉/The Walking Dead(2010)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8223566/
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409362名成员7763个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 