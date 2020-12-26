《行尸走肉》全季：经典丧尸美剧

2014年读研究生的时候，本剧集就很火，当时已经出到了第五季，上英语课的时候，班上同学总是谈到《行尸走肉》更新了，一副赞叹的神态。我个人不太喜欢追更新状态的剧，因为看完前面之后，还需要等后面的更新，所以一直没有看，但是已经意识到，《行尸走肉》系列是经典的丧尸美剧，属于必看的那种，未来一定会看。剧中丧尸演员要求大眼睛、五官立体、脖子长，通常需要几个小时才能化好妆。对于肢体残缺的丧尸，演员需要穿上特制的蓝色布料，借助后期特效，达到预期效果。

《第一季》（2010）6集。剧情、化妆特效都很好，让人惊艳，本季结束的时候埋下了不少细节，为后面做铺垫。郡县治安官Rick在一次行动中遭受枪击，当他从昏迷中醒来时，发现小镇上阴气沉沉，死尸遍地。更为恐怖的是，有的死尸游走于街头巷尾，嗜血如命，早已化作恐怖的丧尸。从一对幸存的黑人Morgan父子口中得知，大批的幸存者早已疏散到亚特兰大市的避难所。为了找到失踪的妻儿，Rick只身上路。然而亚特兰大早已沦陷成为死城，丧尸在此占有绝对的统治地位。被丧尸围攻的Rick得到数位幸存者的救助，经过一番奋力厮杀，他们最终返回到野外的营地。Rick在这里见到了妻子Lori和儿子Carl。而此前Rick的好友Shane，以为他死了，救出了他的妻儿，还和Lori发生了关系。Lori现在见到丈夫，很是埋怨Shane。

休养之后，4个人又返回城市拯救被拷在楼顶的Daryl的暴力哥哥Merle，赶到楼顶后发现Merle已经自断手掌而逃脱。随后4人与城里的另一伙幸存者发生摩擦。野外营地遭到丧失突袭，失去了几个小伙伴，4人返回后，大伙儿一起开车逃难，打算去疾控中心寻求帮助。来在一处疾控中心，却只有一个实验的博士，至少众人终于可以洗个热水澡，好吃好喝休息一段时间了。接着疾控中心燃料耗尽，为防止各种病毒泄露，电脑自动启动毁灭程序，博士和一个自愿留下的黑人女士，共同化为灰烬。Rick和其他人开车离去，寻求下一处避难所。

本季留下了不少铺垫，Morgan父子调整好情绪之后，能不能找到Rick？暴力Merle怎么对待拷他的Rick和将手铐钥匙丢失的黑仔T-Dog？

《第二季》

待更新...