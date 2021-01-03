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《停尸房收藏》：在停尸房讲恐怖故事

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2021-1-3 18:53:30

以停尸房的尸体为主角，来讲背后发生的恐怖故事，色调暗绿，哥特风格，复古风浓重。重口味故事短片集，共4个故事组成。老头蒙哥马利是停尸房的殡葬师，一天，刚组织完一个孩子的葬礼，一个叫山姆的女子来应聘工作。山姆胆子挺大，还要听故事，蒙哥马利讲了起来。第一个故事：女性小偷贪心太大，试图偷打开并偷窃卫生间的化妆箱，结果反被化妆箱里的怪物吞噬，告诉我们，做人太贪的话，终究会被反噬。

 

 

 

 

 

 

第二个故事：一个大学，帅哥是泡妞高手，又不喜欢戴套，有一次很轻易勾搭一个女生。女生让他戴套，他偷偷取下来了。第二天醒来后，发现自己肚子变大，竟然怀孕了。他打电话给女生，来到女生家里，女生家人为他接生，婴儿撑炸他的JJ，生出来了，帅哥也死了。新生儿被放到婴儿房，突然一群婴儿哭了起来，还伸出了细长的手指，应该是怪物了。女生又开始赴约其他的男生，难怪大学附近那么多失踪人口。

 

 

 

 

 

 

 

第三个故事：胖子娶媳妇后，媳妇得了重病，像植物人一样，他照顾很久，终于坚持不下去了。听了医生的话，喂妻子吃毒药，然后肢解，打算扔到海里。刚把装尸块的箱子运到电梯，却遇到电梯故障，极速下降，胖子开始出现幻觉，看到了以前的美好生活，嘴里念念有词。同楼的老太太报警，警察赶来，将胖子送到精神病院。

 

 

 

 

 

 

 

男保姆山姆与闯进来的女杀手对决，反而被女杀手杀死，男孩被放进微波炉烧死，女杀手喜欢收集小孩的牙齿。停尸房里，蒙哥马利将孩子尸体推向火中火化，被山姆阻止，然后拿刀取了一颗牙齿，原来这个应聘的女的就是那个杀手，冒充了保姆的名字，他来停尸房的目的是取男孩的牙齿。杀手一刀捅向蒙哥马利，没想到蒙哥马利死不了，他是更高级的存在。放出童鬼，咬死杀手。然后蒙哥马利就可以离开停尸房了，而杀手被迫接替了蒙哥马利殡葬师的工作！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

停尸房收藏 (2020)

影评(1)

收藏(50)

停尸房收藏/The Mortuary Collection(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8224021/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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