《神秘巨星》：励志外衣包装下的女权电影

阿米尔·汗又推励志片

以前听到“国宝级”这三个字会不以为意，但是现在却越来越觉得阿米尔·汗作为印度男明星，真是无愧于被“国宝级”定义。在《地球上的星星》、《三傻》、《P.K.》和《摔跤吧！爸爸》之后，他又带给我们《神秘巨星》，再次直面自己国家保守落后的一面。电影开头字幕打出的阿米尔汗制作有限公司，似乎便是电影质量的保证。

阿米尔·汗出生于电影世家，在他8岁的时候便先后出演了他叔叔导演的电影《Yaadon Ki Baraat》和《Madhosh》，但是长大后一开始并没有从事电影行业，而是成了网球运动员，曾经获得了马哈拉施特拉邦的网球冠军。1988年阿米尔·汗从网球场上退役重回银幕，作为主角出演了由他的表兄MansoorKhan执导的《冷暖人间》，第二年又凭借在文艺片《灰飞烟灭》中的出色演出获得了印度国家电影奖评委会最佳男主角奖。从此他开始在印度的商业电影中担任主角，并且开始尝试自己写剧本，他在2007年的导演处女作《地球上的星星》获得了Filmfare最佳导演奖，并代表印度参选当年的奥斯卡最佳外语片。除了在电影圈的成就，阿米尔·汗最令人称道的是他强烈的社会责任感，他曾经两次获得印度公民奖；2006年4月参加一次反对地方政府占地修水坝的示威活动并得到当时的总理辛格的声援；他在2011年开始制作真人访谈节目《真相访谈》，揭露印度社会落后一面，并因此成为联合国儿童基金会印度区第三任大使；他还是世界自然基金会“地球一小时”活动的印度区大使。2015年4月阿米尔·汗在纽约参加第六届世界妇女峰会访谈。我想《摔跤吧！爸爸》和《神秘巨星》这两张电影的推出，和汗叔的这一身边不无关系，他近年又开始关注印度妇女的社会地位问题。

和塞伊拉·沃西的再次合作

塞伊拉·沃西在《摔跤吧！爸爸》中扮演的是幼年时期的女主角吉塔·珀尕，在电影中和汗叔扮演的父亲马哈维亚·辛格·珀尕有很多对手戏。在《神秘巨星》中塞伊拉·沃西出演14岁的印度少女尹希娅，摇身一变成了电影的第一主角。作为00后新星，塞伊拉·沃西有一张如满月般丰满的大饼脸，她的身材也和我们理想中的窈窕淑女尚有一段距离，让人联想到的词是“膀大腰圆”和“五大三粗”。但是塞伊拉有一双明亮的大眼睛，她笑起来也很好看，加上她纯熟的演技，这些都是她的加分项。

电影里尹希娅一家四口都是肥胖型，而汗叔也有点微胖，倒是尹希娅的姑姑巴蒂和总围着她转的小男生钦腾一配骨瘦如柴的样子。这些出现的人物不是胖就是瘦的，而因为尹希娅的戏份最多，她的一张大脸常常占满了整个屏幕，真是看着着急，如果她有脸书的话，真想上去跟她说赶紧去减肥吧！这也许是电影让人有些难受的地方。

一个励志外衣包装下的关于女权的故事

电影的主线是印度少女尹希娅的成长和成名之路，她出生在印度一个普通家庭，父亲法鲁克是个工程师，收入稳定，但是是个极端的父权主义者，母亲娜吉玛总是逆来顺受，对她的父亲百依百顺，她的弟弟古杜是父亲的心头肉，而尹希娅母女常常被无视。父亲反对她弹吉他，反对她关于音乐的一切，只是希望她能好好读书，将来能够嫁个好人家，随着他工作的调动，他甚至已经为女儿安排好了婚姻。尹希娅一直心存不满，但是她却无力抗争，她一次次做出努力，却总是功亏一篑。她把自己演唱的视频发到网上；为夏克提·库马尔录歌；在夏克提·库马尔的帮助下找到律师试图令她的父母离婚，这些努力最后都不能成事。她的吉他被父亲弄坏；手提电脑被摔坏；从律师处得到的离婚文件被母亲置之不理。实际上电影中尹希娅并不是能够决定自己命运的人，在困难面前她无力抗争，最后也不得不退缩。

而决定命运的其实是她的母亲娜吉玛。她表面上是个不懂得反抗的普通妇女，在尹希娅眼里她似乎很笨，从来不为自己着想，但是实际上正是她的倔强才生下了娜吉玛；正是她从丈夫处偷了钱才能为尹希娅买了吉他；因为她卖了自己唯一的项链才能给尹希娅买电脑。她为此常常遭受丈夫的毒打，她用自己的努力为尹希娅创造了仅有的一点自由。为了维持婚姻她不敢向丈夫提出离婚，但是在丈夫想要丢掉女儿的吉他时，她终于忍无可忍，在最后时刻跟丈夫摊牌，最后带着自己的一对子女离开她的丈夫。电影其实是一个关于女权的故事，尹希娅的成名之路只是表面，实际上娜吉玛的命运转变才是电影的核心。因此可以说，尹希娅的母亲娜吉玛才是电影的主角。

阿米尔·汗只是打酱油

阿米尔·汗在电影中扮演的是大明星夏克提·库马尔，是一个搞笑的角色。他外表粗鲁但实际上心地善良，在跟尹希娅的接触中他慢慢找到了往日的自己，也是因为他的全力帮助才让尹希娅母女最终离开了她的父亲。在电影中阿米尔·汗的出场是直到电影的中段，他的戏份不多，却很有感染力，他的眼神能够穿透观众的内心，他的粗犷和搞笑是以前的电影里见不到的，也许这正是他性格中的另一面。

《神秘巨星》应该算是近期最好的剧情片了，全片有很多好听的歌，但是舞蹈很少，只有一段阿米尔·汗的群舞出现在片尾的彩蛋里，算是一个惊喜。以唱歌为题材的电影竟然很写实，而且没有穿插歌舞，这在印度电影里也很少见吧！

热血丹心

2018.1.22