《达芬奇密码》：耶稣是人还是神在于耶稣到底有无后代

片长3个小时，故事并不难懂，由于涉及到较多的宗教问题，对此没有足够了解的普通影迷可能会抱怨节奏拖沓。但对宗教感兴趣的影迷可搜索关于天主教的更多知识，对一般影迷来说，知道大概剧情就可以了。耶稣是人是神，这个争议了几千年的故事，如今仍挑动着世人的神经，影片的拍摄就遭到相关宗教组织及人士的抗议。本片根据具有很大虚拟成分的小说改编而来，严肃的天主教徒请勿观看。

大概讲述：天主教的最高机构——圣座在梵蒂冈，圣座里产生了一个叫影子会的分支，他们激进地认为耶稣是神。因为一旦有证据表明耶稣不是神，圣座将会失去威权，《圣经》也会变得漏洞百出。与影子会对应的组织是锡安会，他们认为耶稣是凡人，并且在达芬奇的名作《最后的晚餐》中，耶稣旁边的女士“抹大拉的玛丽亚”的耶稣的妻子，耶稣受难后，抹大拉的玛丽亚怀孕逃难，后来为耶稣生下后代。所以说，耶稣是人是神的问题就转化为耶稣到底有无后代。

卢浮宫博物馆馆长（锡安会的盟主）被白化病人（影子会的杀手）杀害，现场留下一些符号和数字，涉及到在巴黎讲学的哈佛符号学教授罗伯特·兰登（汤姆·汉克斯），于是被警方邀请破案。兰登在现场结识了馆长孙女苏菲·奈芙，警方怀疑兰登与凶案有关，兰登与苏菲一边逃跑，一边揭示馆长死亡的秘密，似乎与圣杯有关。随着案情的深入，兰登一行去拜访圣杯专家雷·提彬，雷·提彬确实提出了很多线索，更指出圣杯其实是个女人——抹大拉的玛丽亚。雷·提彬其实是狂热分子，加入兰登与苏菲的寻找圣杯的过程。

雷·提彬对影子会自称“老师”，获得足够消息后便害死影子会的白化病人，算是个小小的幕后人物。他跳反后，又逼迫兰登与苏菲打开藏谜筒中的地抹大拉的玛丽亚图，以找到抹大拉的玛丽亚的石棺，以供世人膜拜与颠覆天主教秩序。好在警察赶到，逮捕了雷·提彬，而兰登与苏菲则洗刷了嫌疑。

兰登与苏菲后来又找寻到更多文献，兰登根据新的发现揭露了苏菲的身世，原来她不是馆长的孙女，馆长是为保护她才养她，其实她是耶稣的后代。此时，很多锡安会成员涌现出来，表示会维护苏菲。苏菲的去向有了着落，两人做了告别谈话。兰登回到酒店，准备回国，却突发灵感，翻开一本书，随后他真的找到了抹大拉的玛丽亚的石棺所在地。