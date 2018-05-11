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我都记得——《请以你的名字呼唤我》

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2018-5-11 17:26:32

 

我都记得——《请以你的名字呼唤我》

**《请以你的名字呼唤我》片名Call Me by Your Name (2017)，别名以你的名字呼唤我(港/台)/以你的名义呼唤我/唤吾汝名。

 

2017年屡获殊荣的爱情电影。影片根据小说改编，讲述发生在意大利的一段爱情故事，一段发生在夏天的爱情。

 

影片剧情取自小说前两部分，故事发生在上世纪八十年代意大利里维埃拉，来自美国的奥利弗Oliver夏天来到里维埃拉的导师家里，导师的儿子艾力奥Eliot和奥利弗产生了超越友情的爱情。短暂的夏天很快过去，艾力奥和奥利弗最终迎来分离的结局。

 

本片的标签有一个是同性，故事也是讲述发生在两位年轻男子之间的爱情。我认为本片更多还是有关爱情，同性只是表现千万种爱情的一个方式，换成一对年轻男女，估计也会有差不多的效果。设置一个同性故事和不接纳同性恋的年代背景，更多作用是强化戏剧效果和刻画人物。

 

爱情不一定都会有天长地久的结局，但一定会有曾经拥有的过程。最终分离或许不是坏事，有时候还能让他们的爱意更深一些。就像奥利弗最后电话里对Eliot说的一样，“I remember everything”，爱情袭来时，爱得如漆似胶你侬我侬，而一时冲动后最终还是会冷静下来，人生的路还长，双方肯定要考虑今后的生活问题。在同性恋被视为病态的年代，艾力奥和奥利弗最终不能出柜，只能当个深柜，甚至表现得像个正常人一样结婚生子。

 

遗憾，肯定会有遗憾。求而不得，爱而不能，分开有时候反而是双方最优解。但反过来想一想，即便求而不得，至少曾经拥有。比起没有说出口的感情，他们至少知道对方的心意，至少共同拥有一个美好的夏天。沧海桑田世事变迁，我一直都在喜欢着你，只是我只能做的仅此而已。

 

小的伤痛会让人哭喊，而人们在面对最难受最心碎最煎熬的时候，才会哭而无声，任凭眼泪肆意流淌。爱得越深，嘴巴抿得越紧。看着结尾艾力奥面对炉火黯然失色，爱过的人都会懂他，真的爱过才会记住，爱的越是撕心裂肺，记得越是刻骨铭心，我会记住所有事，记一辈子。

 

艾力奥老爸是个过来人，他明白儿子的感受，在劝导艾力奥时，妙语连珠，充分展现年长者的成熟睿智。为了让自己不要有感觉而不去感觉，多么浪费。在我们还能感受到爱的时候，大胆去爱，想得太多、瞻前顾后，压抑自己的情感，痛苦的只能是自己。就像从来没有什么救世主一样，也没有从天而降的另一半，有的只能是悄悄溜走的爱情和幸福。喜欢是放肆，而爱是克制，成年人总是有太多想法、太多顾忌，压抑着爱的冲动，年纪越大，越不容易抓到爱。上天赐予我们的心灵和身体只有一次。能爱一场，已是幸事，不论结局，爱过不悔。趁着大家心里小鹿还能蹦跶的时候，多去爱吧，当小鹿撞死后，就再也不会去爱了，那才是真的悲剧。

 

你中有我，我中有你，

所有过往，我都记得。

 

 

 

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标签： 爱情(7472) 美国(8045) 法国(1024) 意大利(300) 剧情片(2992) 巴西(67) 生活(5126) 小成本(1319) 索尼影业(78)

8.1 

请以你的名字呼唤我 (2017)

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请以你的名字呼唤我/Call Me by Your Name(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8038273/
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