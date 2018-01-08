伪托邦传来的胡萝卜福音

——《疯狂动物城》的意识形态

文 = 空语因明

正能量过多会歪曲事实，

负能量过多会分解事实，

正负之间并非如其所示。

——《能量理论》页 17

朦胧地看来，安着乌托邦尾巴的动物城是一个由世俗梦想构筑的水晶城。它展现了一副资本主义商业广告式图景，在通透着美化滤镜的透明橱窗里，出卖被当作世俗梦想之典范的皇帝新装 ——美国梦——或者说普世价值梦想？动物城（ zootopia ）是一个理想化的非理想城市，因此是一个意识形态化的现实映像，一个政治正确的美国都市典范。这可能就是与时俱进的美国梦故事或迪斯尼动画非常擅长的表现方法，用不理想来让幻想显得更真实，当然，只是显得。其中的主要角色——兔子朱迪，狐狸尼克，绵羊副市长，大先生，等——都对应一个意识形态身份。结局就是以兔子朱迪为代表的意识形态，战胜了以绵羊副市长为代表的意识形态——让人舒心的“正义的”胜利。

影片开始，兔子朱迪在学校参演的那个话剧，展现了动物城的创始神话 ——美利坚建国神话的缩影。食草动物们原本遭到食肉动物的猎杀，生活在压抑之中；食肉动物欲望的满足要建立在食草动物的尸体之上；而在如今的动物城秩序里，食草动物和食肉动物和平与共，可以共同舒展欲望。那么野蛮的弱肉强食的自然秩序，被这么高度文明化的体制秩序所取代。食草动物们解放了，不再被奴役，不再被猎杀。食肉动物们看起来也解放了，不再被野蛮的欲望所奴役，而是在文明秩序中猎捕那些非正义分子——食肉动物的猎捕天分被转化成了正义的工具，得到了正义的满足。当然，这个神话可能不再用“猎捕”这个词，毕竟看起来不符合政治正确的原则，可能会换成“逮捕”或“追捕”。类似，它也会忽视掉动物城中依然具有的压抑，而在不可忽视的情况下就用“梦想”来替代。公民们，动物城的新社会为你们准备了很多“自我”，很多“梦想”，可以让你们“自由”选择。千万不要迷失到非正义的道路哟！食草动物 - 兔子朱迪被这个神话深深感动，选择了“正义”的道路；食草动物 - 绵羊副市长则很可能认为这是个虚伪的神话，结果选择了“非正义”的道路。迷失的代价是惨痛的。

可疑的是，如果兔子朱迪所信任的就是动物城的创始神话，那么为什么她会被看作 “空想主义者”，会被批评为天真呢。兔子朱迪的父母，水牛局长，大先生，狐狸尼克，不是为朱迪的正能量梦想感到担忧，就是讽刺或嘲笑她。显然，这些人都明白神话和现实是不一样的。虽然有那个动物城的创始神话的宣传，兔父母还是认为食肉动物天生都是危险的，因此动物城也是危险的；水牛局长告诫兔朱迪：生活不是卡通音乐剧，唱唱跳跳就能让梦想奇迹般地实现；黑社会的大先生告诉兔朱迪：我们可能进步了，但内心身处我们仍然是动物。讲着这些处世智慧的角色们，都属于保守主义者，或者说是世故主义者。他们的生存策略可以让他们在任何社会中生存下去，他们不需要那个创始神话的教导，不相信那个创始神话，同样，那个创始神话所教导的对象不是他们，也不需要他们去相信。

狐狸尼克和这些人类似，又不类似。和这些世故主义者类似，狐狸尼克也不相信那个创始神话，而且很熟悉现实情况和理想情况之间的落差。狐狸尼克在细致侧写了兔朱迪的处境之后，告诉兔朱迪：每个人来到动物城，都觉得自己可以实现任何他们想要的，实际上却不能，他们只能是他们自己。狐狸尼克似乎相信保守主义的世界观更加现实，而不是空想主义的一厢欲念。又和这些世故主义者不类似，狐狸尼克熟悉兔朱迪的处境就是因为狐狸尼克经历过类似的情况，他也曾经相信创始神话，相信那个社会在改进中超越野蛮的束缚。然而，现实让他变得清醒了，让他意识到文明的残酷。于是他选择变得世故，利用现实社会的漏洞去谋利。因此，狐狸尼克代表的是比较矛盾的保守主义 ——犬儒主义的意识形态，考虑到他是个狐狸，那么不妨称其为“狐儒主义”的立场。狐儒主义属于中间派，能让保守主义安心，又能让空想主义乐意。他不会激进，因为他在看到任何希望的时候，不会看到别的什么，只会看到那个动人的创始神话，他仍相信的神话。

千万不要看到兔朱迪被嘲讽了，就以为兔朱迪不属于保守主义阵营。实际上，兔朱迪所做的一切，都是要成为讨好的保守主义者。兔朱迪无意打破那种现实与设想之间不符的状况，实际上她也完全没有那个能力。她在整个故事里之所以能够避免成为像狐狸尼克所描述的那种令人失望的角色，就是因为她利用了一大批保守主义者的帮助，不然她就要被大先生丢进冰窟里，或者被水牛局长开除了。她只是恰巧获得了一个立功的机会，恰巧认识了那个熟悉动物城又心怀神话理想主义的狐狸尼克，又恰巧救了黑社会大先生的女儿，又恰好获得了破案线索 ……太多巧合，太多压抑，才最终实现了兔朱迪的那个渺小的成就。兔朱迪深得那个创始神话的教导，能够在自我梦想的催眠下，忽视掉动物城里的阴暗和压抑，忽视掉设想与现实的落差……她成为将虚伪发挥出创造力的世故主义者。

与那些各式各样的保守主义者不同，绵羊副市长注意到动物城的创始神话实际上是非常虚伪的。食肉动物和食草动物之间并不平等，所谓平等只是一个安抚人心的假象 ——比如让绵羊当副市长，以获得食草动物的支持。实际上，食草动物们仍然是被压迫者，食草动物们的呼声就被淹没在由创始神话所制造的那种假象里。依靠比食肉动物更多的努力，更多的汗水，却只有非常少的食草动物能脱颖而出，然后得到的是什么呢？只是一个被人利用的位置，一个压抑的处境，仍然活在食肉动物的阴影里。因此，为了抵抗这样的虚伪，绵羊副市长成为了革命主义者。她很可能觉得自己能代表多数派——如果你愿意，可以称其为布尔什维克——她要通过一个计划去唤醒被压抑在食草动物们心里的真实体验，看看食肉动物们是怎么主导这个城市，并利用少数几个脱颖而出的食草动物去宣传他们的创始神话和虚伪梦想的。

然而，讽刺的是，作为 “非正义”的代表，绵羊副市长在《疯狂动物城》里的形象也是被压抑的，是按照罪恶的立场被营造起来的。这并不奇怪，因为《疯狂动物城》的立意就是要赞美那个创始神话，而不是揭露它的虚伪。据说，《疯狂动物城》原本是要通过狐狸尼克——愤世嫉俗的食肉动物——的视角，代入到动物城中，然后可能通过他的转变来宣扬梦想的意义。但是这样欲扬先抑的做法可能会显得批评色彩略微强烈了，从而在叙事方式上让“梦想的意义”蒙上可能的阴影。于是，兔朱迪——充满正能量的食草动物——被当作主角。这样的做法确实让《疯狂动物城》的意识形态宣传变得更加焕彩。当然，狐狸尼克所具有的从抑到扬的意义仍然要体现，只不过是作为主角光环旁边的阴影来起作用，让主角光环更有立体感。

《疯狂动物城》从正义价值观上给出了两个选择，要么选择兔朱迪 ——始终被梦想照亮；要么选择狐狸尼克——在某个巧合的时刻被梦想照亮。当然，梦想不能胡乱选择，要符合当时社会的主流价值观。无论如何，《疯狂动物城》的这个教导还是很有道理的。能量要用到正确的地方，任何时候不要放弃希望。



