情感的诅咒和时空穿越的尺度

——理解《复仇者联盟4》

文=空语因明

如果说《复仇者联盟3》的特征是知性的胜利（或“知识的诅咒”），那么可以说《复仇者联盟4》的主题是情感的胜利（或“情感的诅咒”）。在无限宝石战争中，萨诺斯（灭霸）用生态容量规律来给他的“邪恶计划”以理智的表象，并且最终完成了他的革命目标。然后，这个功成名就的革命者就退休了，欣慰地以为这个新宇宙会感激他这个“命运之神”带来的新气象。如果没有超级英雄们的执着情感的话，那么结果可能确实会如同萨诺斯设想的那样。然而，“情感的诅咒”会试图扭转“知识的诅咒”。这些超级英雄需要在情感的召唤中，进行一场扭转伪命运的斗争。《复仇者联盟4》就是这样的斗争。

如果抛开情感特征的话，那么《复仇者联盟4》可能就算不上一部优秀的电影了。这是一部结局式的电影，同时也是一部承上启下的电影，毕竟无限传奇的结束也意味着新的传奇的开始。似乎，观众不能抛开以往的漫威宇宙情节来看这个电影，否则有些情感述求无法理解不说，甚至有些情节设定也看不明白。当然，如果让对电影故事的情感投放变成对某个角色的崇拜或依恋，似乎也是不可理喻的。此处关注的是对《复仇者联盟4》的理解问题，即如何在漫威电影宇宙的设定中来理解这个故事的思路，主要从时空穿越和超级英雄的立场价值两方面来反思。

1= 时空穿越的尺度——《复仇者联盟4》的时空穿越有什么特征？

这里给出的时空穿越解释，是严格按照漫威电影宇宙的叙事来进行的。因此，平行宇宙穿越时空，超光速穿越时空，这些都是错误的。

时空穿越对于科幻电影而言，似乎已经是比较俗套的了。《复仇者联盟4：Endgame》采用的是时空穿越的方式来逆转命运，同时剧情中又否定了一大堆时空穿越的电影思路。浩克明确说以往电影里的时空旅行思路是不靠谱的。复联4采用的穿越思路确实和很多电影不同，它是通过量子领域来进行的。简单来说，复联4的时空穿越和其它时空穿越方案的区别是尺度不同。

根据中学物理，时空尺度分为最基本的三个层次：量子层次；宏观低速运动层次；宏观高速运动层次或相对论层次。在以往电影中，原始的时空穿越大多是在宏观低速运动层次进行的，比如《回到未来》和《时间机器》。这也是最离谱的穿越方式（之一）。复联4重点否定了《回到未来》的方案。看起来不那么原始的时空穿越是在相对论层次中进行的，比如通过虫洞（爱因斯坦-罗森桥），或者通过超光速运动，或者与此类似的途径。这应该是科幻电影中最常见的时空穿越方式。这种方式以为时间就像空间一样，能前能后。然而问题是，时间和空间不一样，因为宏观宇宙中的时间是有方向性的，从过去指向未来。就像《神盾局特工》第五季里，菲兹提到的，根据相对论的四维几何思路，时间只是一种幻觉，在本质上和空间维没有区别。而且，漫威电影宇宙好像也没有超光速运动的设定，虫洞则是用来进行空间跳跃的。

（图示：宇宙时空层次的三个尺度）

在漫威电影宇宙里，能够穿越时空的方式应该有两种，除了量子领域之外，就是利用时间宝石。时间宝石不会破坏时间的方向性，也不需要超光速运动。在复联4上映之前，有人曾猜想，奇异博士可能在时空中安置了一个时空循环，从而可以逆转萨诺斯的计划。不过，这个思路的问题主要是：只有时间宝石的使用者才能记住时间中所具有的信息，但奇异博士不能一直维持这个循环，在萨诺斯抢走时间宝石后，奇异博士就没有任何优势了。

复联4采用量子领域来进行时空穿越，有很多优势。要想理解量子领域的时空穿越方式，两部《蚁人》是必须要了解的。

第一，最重要的是《蚁人1》中皮姆说过的话，在量子领域的某个尺度（可以称之为普朗克尺度）上，时间会失去意义。在这里，不只是时间会变慢或者停止，而且也没有时间箭头，不会受到时间的方向性的约束。这一点也是复联4之所以能否定掉它提到的那些电影的时空穿越方案的基本依据。宏观宇宙（无论低速运动物体还是相对论层次）无法避开时间的方向性。

第二，皮姆粒子保证了物体（包括人）的尺度特征的不变性。也就是说，人或物在变大或变小的时候，能够维持基本形态特征的稳定。比如，人或物在变大30倍的时候，重量并不会同样变大30倍，而是变到合适的倍数，让这个人或物能够维持基本特征。

需要说明的是，皮姆粒子并不是必然以人为单位来起作用的，而应该是以“单元”来起作用的。这个“单元”可以是穿着蚁人战服的一个人，也可以是装有皮姆粒子的一辆车，一栋楼。这可以从《蚁人2》看出来：一栋楼装了皮姆粒子，那么它里面的人会跟着这栋楼的变大而变大，变小而变小。这样就可以理解，复联4里，萨诺斯如何能够把一个飞船传送过来，因为这个飞船就是一个单元。

第三，量子纠缠保证了信息在不同人之间的非定域传送或及时传送。这一点已经在《蚁人2》的结尾展示过了：进去量子领域的蚁人可以通过特制通讯器向宏观世界传送信息。复联4里那些穿越时空的复仇者们应该也装备了这样的通讯器。

在现实的世界里，有传闻说，已经有科学家在量子尺度实现了时空逆转。不过，科学家使用量子来实现的，还不适用于宏观物体。这样看，复联4的时空穿越也是紧跟科学进展来的，只是在现实世界中，没有皮姆粒子这种神奇的装备。

皮姆粒子，量子纠缠和量子领域的那些设定，大致意味着对EPR悖论（爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬）的否定。复联4里，钢铁侠也提到了EPR悖论，用来解释浩克为什么没能设计出有效的时空穿越装备。他解释说，因为浩克没有处理好EPR悖论，所以导致蚁人没能穿越时空，而是经历了时间。他的意思可能是说，浩克没能成功实现量子纠缠，而是陷在了定域性里，所以只是表现出时间观测值的变化。我只是说可能可以这样理解，也可以完全不去想怎么理解。

当然，深究技术细节是不必要的。皮姆粒子之类的，这都是漫威电影宇宙的科幻设定，和现实物理的关联大致也就是术语（比如普朗克尺度，EPR佯谬）的相似了，不能深究技术细节。因此，复联4里讲到量子领域的时空穿越原理的部分，说的似乎也都是莫须有的，看个大略就行了。 虽然技术细节是不可能有的，但是复联 4 的科幻部分起码也是按照实验出成果的思路来演的。它并不是灵机一动觉得这个方案可行就必然可行，而是进行了一系列的实验，钢铁侠进行了很多模拟测试才得出来计划可行的结论。起码这一点是有科学气质的。

到这里，再强调一下，漫威电影宇宙，复联4，采用的时空穿越方式和平行宇宙无关，也和超光速无关。平行宇宙的方式并不会让复仇者联盟真正逆转命运，逆转萨诺斯的目标，因为在平行宇宙中的满足是自欺欺人的。这不是说平行宇宙不存在，而是平行宇宙并不是用来进行时空穿越的。不仅复联4，而且《X战警：逆转未来》，还有《神盾局特工第五季》都没有采用平行宇宙的方式。一个宇宙只有一个时间线，时空穿越是用来改变这个时间线的，并不是再多创造出一个时间线，因此也不会制造平行宇宙。浩克在复联4里已经解释了，如果只是改变过去，最终只是让现在变成过去，然后从那个过去的时间点再新创一个走向。《X战警：逆转未来》也是如此，当未来被逆转之后，未来就成了过去，成了金刚狼的回忆。《神盾局特工第五季》也是如此。虽然后两者没有采用量子领域的方式来进行时空穿越，但是它们对时空穿越的理解都和平行宇宙无关。







