变种人的女权主义

——看《X战警：黑凤凰》





文=空语因明

《X战警：黑凤凰》的舆论评价在及格线上徘徊。虽然它称不上多么优秀，但是它的意义，对于X战警系列而言却是比较重要的。它意味着X战警系列的一次转折，更重要的，它引起了对X战警叙事的反思。X战警的精神气质，应该是什么？

纠正体制，或者少数派的民主权益，似乎是X战警系列的意识形态背景。被排斥的少数派，应该如何应对压抑着他们的邪恶标签？以往的X战警电影叙事，直接以X教授（泽维尔教授）的立场为主，为了避免被邪恶化，变种人只能“受控于体制”。这一点，尤其体现在开始的X战警三部曲里。在原来的X战警三部曲里，叙事基本上都是站在体制的立场上，展示“正义与邪恶”的斗争。

“X战警”（X-MEN）这个名字很清楚地表明了立场：他们在为了维护体制而战。这些电影是以X教授（泽维尔教授）的价值观为主的。以万磁王为主的变种人，就是典型的反派形象。另外更显著的是，X战警电影的叙事往往采取的是男性视角——金刚狼通常是串联起整个故事的核心。因此，虽然X战警里有少数派反抗的斗争，但是它仍然是采用的男权斗争的叙事逻辑。

可以说，正是这种叙事基础，让《黑凤凰》面对着失措的情景。《黑凤凰》显然试图贴近“女权主义”的主题，可是X战警电影叙事的基础却是对少数派的贬低，以及对女性的忽视。为了强调少数派的权益，为了让女权主义成为合理的叙事，它想要一个不那么正当的体制，需要一个“反人权”的角色。但是，体制之恶，在X战警的叙事里通常是被忽视了的，或者根本没有。因此，《黑凤凰》需要另寻它路。

与其它X战警电影相比，女性在《黑凤凰》里的作用是很显著的。瑞雯（魔形女），琴·格雷（黑凤凰）成为推动情节的关键人物。当然，还有狄巴利（D'bari）人武克（vuk），外形是女性地球人的形象。不过按照漫画的设定，Vuk实际上是男性或者没有性别，因为他也可以进行无性繁殖。Vuk是什么性别，对于《黑凤凰》的女权主义主题而言，似乎并不十分重要，因为《黑凤凰》不只想停留在女性角色的层面，还试图展示女性主义批评的理念层面。不过，可能遗憾的是，《黑凤凰》在这方面的叙事，并没有做到位。

漫画里的VUK

在《黑凤凰》里，X教授（泽维尔教授）为了获得体制的嘉奖，让他的队员们去冒险。这是很正常的。泽维尔教授类似《水浒传》里的宋江，只有形势所迫的时候，他才会被迫去“造反”；而他内心最想获得的，是来自体制的赞美。这时候，泽维尔表现得有点类似无情的体制，只是把其它人当作工具。瑞雯（魔形女）则抓住机会对他进行了批评，展现了一定程度的女权主义色彩。

更加核心的女权主义色彩，是由琴·格雷（黑凤凰）这个角色来表现的。在吸收了那股强大的宇宙力量之后，琴·格雷心中被压抑的情感释放了出来，导致她暴发成“黑凤凰”。这是一种理智失控的状态，或者说情感的爆发状态。这种状态的特点非常类似凤凰之力的性质，虽然影片中对这种力量性质的展现是比较表面化的。因此，不要认为琴·格雷在很多时候容易情绪化，是《黑凤凰》的叙事缺陷，实际上恰恰相反，这正是它的叙事重点之一。

情感与理智的纠结状态，似乎就是《黑凤凰》的女权主义主题核心。对于比较标准化的“歧视女性”立场来说，女性往往被认为“过于情绪化”，或者说容易被情感控制，缺乏理智。在这方面，《惊奇队长》也有类似表现，比如惊奇队长卡罗尔就被认为太过于情绪化。因此，《黑凤凰》在女权主义的主题方面，实际上采取了与《惊奇队长》相似的思路。这两部电影都试图展现，女性有能力在情感与理智之间达到适度的状态。

《黑凤凰》的故事招回了本应该属于X战警，属于变种人地位的价值观取向。这种取向，在老版的X战警里是被压抑里的。同样是琴·格雷的爆发，在《X战警3：背水一战》中，琴·格雷无法自主，还需要一个男性角色——金刚狼来杀掉琴·格雷，以“拯救体制”。《黑凤凰》没有采取单方面的女权主义叙事，琴·格雷确实需要帮助，但是最终选择拯救他人的，是琴自己：一个自主奉献的女性，一个将情感与理智综合起来的女性。这不只是女性的力量，更多的，这是正义的少数派力量。