从反电影到反艺术——从漫威电影宇宙抛出的惊奇（2）

从漫威电影宇宙抛出的惊奇（2）

——从反电影到反艺术

文=空语因明





反漫威的意见宣告：漫威电影不属于电影艺术。这引向的问题是，什么才算真正的电影艺术？难道，电影不就是一种艺术吗？若非如此，什么是电影？由此，“反漫威”的批评不惜引来“反电影”的神兽。

电影是什么，似乎回到本体论来看，就是表现着运动的影像，是“运动-影像”。我们在这里似乎找不到把电影提高到“艺术水准”的依据，就算加上情感功能也无法必然通向艺术。然而，电影在其原始性质上就是如此的“非艺术”。只有当电影成为文化载体的时候，才成为“艺术”。





电影总还是非常不纯粹的艺术。法国哲学家阿兰·巴迪欧认为，电影是大众艺术，但是其中包含着潜藏的矛盾关系。因为，艺术包含着创造的理念，属于精英的范畴，而“大众”显然属于民主范畴。故而，电影作为大众艺术，包含着矛盾关系。

这样的意思大致是说，电影处在艺术和非艺术之间，电影中总有“非艺术”的成分，哪怕电影杰作也是如此。

阿兰·巴迪欧认为：“无论哪部电影，你都能找到一些平庸的无用的影像段落，一些能够删掉的语句，一些过度的色彩，一些平淡无奇的演员，某些没有节制的色情，等等。当你看一部电影时，你实际是在看一场战斗：一场与材料的不纯性展开的战斗。……这就是为什么一部伟大的电影总是让它自身变得有某种英雄色彩，这也是为什么人们与电影的关系不是一种沉思关系，而是一种分享、团结、羡慕，甚至是嫉妒、恼火、厌恶。”

这样的描述，用来描述漫威电影，简直太合适了。漫威电影当然不是“没人情”，而是被漠视了。它们只是除此之外融入更多材料，更多要素。比如动作和战斗场面，比如幽默的对话，而这些更多要素，却成了“反漫威”的理由。不过，如果漫威电影只是让它的材料更杂乱，那么它确实是应该被批评的。因为电影虽然面对着材料和世界的混杂，但是好的电影总要有提纯的。我感觉，漫威电影的制作者确实做了提纯的事情。电影的提纯也不只是电影制作者的事情，如果作为观众不去体会那种“提纯”，那么他很可能看到的就是混杂。









漫威电影宇宙，到现在为止，展现了几个漫画中的“大事件”——比如奥创纪元，复仇者们的“内战”，无限战争。漫威电影很清楚，它是以漫威漫画为基础，但不是要再现漫威漫画的故事。可能很多观众期待的就是“大场面”。不过，漫威电影都对这些“大事件”进行了处理，成了以“人情”为核心的故事。当然，战斗场面还是有的，但已经相当克制了。看起来，漫威电影想要在很多要素之间确定合适的比例，它要展现视觉奇观，又不忘文化主题，或“意识形态主题”。

对此，“反漫威”的意见有必要忽视，因为反对意见需要的当然不是实际情况。反对漫威电影的电影从业者贬低漫威电影“没文化”，这样的话语完全比不上“反电影”的力度。反电影认为电影都是“没文化”的——显然，这里的“文化”一词也为自己设定了等级，意思是电影属于低级艺术。

电影《鸟人》很好地表现了电影领域的“超级英雄”题材焦虑。或者说，它展示了某种“反电影”态度，对“超级英雄”题材电影的厌恶则是这种态度的典型表现。《鸟人》的主角是一个曾经演过超级英雄“鸟人”的过气演员。他被电影制造业所忽视，他想要主导和演出一部话剧，他说服自己是在从事艺术。在某种文化等级中，话剧是比电影更高级的艺术，或者说，如果电影不是艺术，那么话剧也会是艺术。

《鸟人》里很明确地嘲笑和“贬低”了漫威电影。电视新闻在播报漫威电影的人气高涨和票房大赚，钢铁侠在新闻里愉快地接受采访，男主角有点郁闷。他讽刺钢铁侠，“竟然穿个铁皮衣就能赚钱”；他“鄙视”超级英雄电影，“赚了几十亿票房又怎样？能让垃圾变成好的？”（垃圾电影就是垃圾）。



拿周末票房当衡量标准？票房再高也不能让垃圾电影变成艺术品。这话说的，真实，真是理所当然的道理。可是，电影制造业仍然要追求票房，追求金钱。之前提到的“大众艺术”的矛盾已经蕴含了这一点。在某种有时候正确，却不怎么靠谱的意义上，电影赚钱越多，票房越高，恰恰表明它越“没文化”，表明它“反艺术”。追求艺术的电影，被认为大概率不会“卖座”——这在某种意义上是藐视大众的说法。

在这里，鄙视超级英雄电影只是鄙视电影的一种表现。演话剧的时候，他会想，电影就是垃圾，就是没文化。可是他会发现，对话剧感兴趣的观众，品位其实也没好到哪里去。他在话剧上碰壁了，于是他又开始鄙视剧场里的那些参与者了。他的内心有个想法，让他认识清楚：大众需要的就是动作场面，血腥的和叙事快的，他们不喜欢压抑的和哲学上的胡扯。他不得不认识到，电影是怎样的“大众艺术”。





电影应该并非那么“反艺术”，没有那么“没文化”——很惊奇，有意见可以偏见到如此程度。《鸟人》中男主角的女儿表明了他演话剧的意图：他演话剧不是为了艺术，而是为了重新回到演艺圈里，回到电影领域里。很多演员都是从演话剧进展到演电影的。话剧并非什么比电影更高级的艺术，有垃圾电影，也有垃圾话剧，好的演员可以塑造好的话剧，也可以塑造好的电影。实际情况再明显不过了。

巧合的是——可能也不是巧合——电影《鸟人》的主演迈克尔·基顿，曾经在几十年前扮演“鸟人”蝙蝠侠——当然，蝙蝠不是鸟。在《鸟人》之后，他又去漫威电影《蜘蛛侠：英雄归来》里扮演了蜘蛛侠的反派“秃鹫”——另一个“鸟人”。

电影《鸟人》里的另一个演员爱德华·诺顿，他在电影里讽刺一些电影从业者做着“文化灭绝”的事情。他和漫威电影制作之间有着明显的矛盾。他曾经在漫威电影中饰演过绿巨人或布鲁斯·班纳，但他不太满意漫威电影宇宙对绿巨人的规划，他觉得那没有达到他想要的“艺术水准”。结果，漫威电影公司则批评他“没有合作精神”，然后不再让他出演绿巨人。





之后呢，绿巨人在漫威电影里只是个配角了，漫威也确实没有拍出来有什么“艺术水准”的绿巨人电影——甚至都没了绿巨人的独立电影。从这里，似乎也可以看出，漫威电影宇宙追求的是更多“大众要素”，更少“艺术要素”。或者也是因为，在漫威电影宇宙的大局规划中，绿巨人-布鲁斯·班纳就应该是个配角。

正如之前提到的，“过分艺术”的电影会影响到电影对金钱的热烈追求。电影和艺术之间的对立关系，因此更加明确地表现在“金钱——文化”或金钱与艺术之间的矛盾关系上。赚钱多的电影不等于好电影，那么“有艺术水准”的电影就必然等于好电影吗？我看未必。这里不做过多讨论，只想表明，有些电影剧情上的艺术标准，似乎是有问题的。





其实，漫威电影有点招人恨的原因，可能就是它太流行，太赚钱了，并且由此导致的是它对电影市场的专制。在漫威宇宙中，它总是用怪物来命名敌人组织，比如九头蛇和利维坦。而如今，正如钢铁侠的扮演者提到的，谁也没想到，漫威电影发展成了电影领域中的“九头蛇”。漫威电影总是在反法西斯，可是漫威电影自身，在其它某些电影从业者看来，有可能变成独裁者。电影市场似乎并不恨垃圾电影，因为“自由市场”相信会淘汰垃圾，但是它憎恨“独裁”。



漫威电影的流行，并不能仅仅用大众的低品位来解释，更重要的是，漫威电影的制作者们领悟到了什么是“大众艺术”，并且试图实现大众艺术的目标。它在这方面做的，已经相当不错了。当然，在一个“民主”的市场中，不可能取悦所有人。漫威电影在这些方面的适当取舍，应该才是它成功的关键。



