姜文、张艺谋、贾樟柯都坐不住了，今年国产电影准备放大招！

2017年是个充满惊喜的一年，小成本电影成票房黑马不再是什么罕见的事了，大制作大卡司电影扑街也不再稀奇。国产电影让我们又爱又恨，但总的来说，国内电影市场已经交出一份不错的成绩单。

据中国电影报统计2017年中国全年电影票房达559亿人民币，《战狼2》和《速度与激情8》分别以56.8亿和26.7亿夺得国产片和引进片票房榜冠军。而全年的92部票房过亿影片中，有13部国产片的票房超过5亿元，6部国产影片票房超过10亿元。

2018年的票房大战正拉开序幕，去年冯小刚和陈凯歌得意了一把，今年张艺谋将携古装大片《影》回归；还有徐克《狄仁杰之四大天王》、林超贤《红海行动》、郑宝瑞《西游记女儿国》……你又将贡献出多少票房，赶紧捂好钱包往下看：

《唐人街探案2》

陈思诚从演员转型做导演，实力有目共睹。前年的《唐人街探案》帮陈思诚导演圈了不少粉，如今《唐人街探案2》再次归来，只是地点从泰国转到了美国纽约。

陈思诚还大手笔地安排王宝强等人驾着马车在纽约时代广场撒欢。据说这一场戏就花了300万美金，够拍一部小成本电影了。看来这次陈导是要放开了玩儿啊。

《西游记女儿国》

唐僧师徒误入女儿国。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。

《西游记》系列已经拍到第三部了，这次唐僧竟然光明正大地谈起了恋爱。在“三打白骨精”那篇，郑宝瑞让唐僧师徒四人解决了如何不被女人骗的问题。这一次将要解决的是如何不被女人诱惑的问题。相信大部分观众对这个问题也会有兴趣。

《捉妖记2》

《捉妖记》上映时虽然口碑有些褒贬不一，但名气却实打实的。这次《捉妖记2》除了原版的白百何和井柏然，还请来了男神梁朝伟、李宇春、大鹏、杨祐宁、柳岩等演员加入，作为一部合家欢魔幻喜剧，在春节档很有观众缘。

故事接上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路。与此同时，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴掀起腥风血雨……

《红海行动》

林超贤上一部警匪军事题材的《湄公河行动》口碑很高，而这部《红海行动》算是《湄公河行动》的加强版，电影根据“也门撤侨”真实事件改编，讲述了中国海军蛟龙突击队奉命执行撤侨任务，恐怖分密谋不法行动，突击队必须阻止拦截的故事。

去年同样是撤侨题材的《战狼2》票房大爆，今年已定档春节档的《红海行动》不知能否再次点燃观众的爱国热情，成为又一匹黑马。

《终极代码》

在不久的将来，人类研发出一种能够控制人思想行为的人体智能芯片，利欲熏心之人企图利用该芯片控制全人类，正义之士挺身而出盗走源代码芯片阻止这场智能危机。

被邪恶组织囚禁于死亡岛的国际顶尖杀手“萧宇”，虽心怀正义却不得不为了女儿和妻子追回源代码芯片，在内心的矛盾挣扎中踏上消灭正义的杀手之路。

“人可以被毁灭，但不能被打败”，即使科技成为超越人性的存在，也绝不能放弃作为人的自由。《终极代码》作为国产院线少见的打造超级英雄电影，将视角放在近未来的智能科技危机上，以写实的硬汉动作风格，展现人类的坚韧不屈。

影片大胆采用新生代动作演员，在致敬老一辈动作演员的同时，勇敢创新，以不同于传统动作电影的方式展现国产动作电影魅力。

《狄仁杰之四大天王》

如今徐克的电影中，武侠总是和奇幻不分家，去年徐克参与的《西游伏妖篇》和《奇门遁甲》虽然口碑不高，但其中变换莫测的想象确实脑洞大开，不知今年的《四大天王》能否扳回一城。

《四大天王》的故事依然神鬼莫测：神都洛阳接连发生奇迹，头戴蚩尤鬼面的武士团四处行凶；酒馆外的狐狸通晓人语；皇宫含元殿柱子上的雕龙活了过来……能解开神秘案件的真相与动机的还是狄仁杰。

《西虹市首富》

不得不说沈腾是个自带搞笑buff的存在，即使他只是站着不动都会忍不住笑起来。作为开心麻花人气最高的演员，虽然在《羞羞的铁拳》中做了回绿叶，但这次的新片《西虹市首富》他又要挑大梁了。

沈腾饰演的主角意外获得十亿资金，却必需在一个月内花光，要怎样“烧钱”才最快？见过愁穷的，没见过愁富的，这大概只有沈腾了吧。演员还是熟悉的配方，却有不一样的味道。我们要求的不多，好笑就行。

《暴裂无声》

影片讲述了失语旷工张保民的儿子在放羊时失踪，张保民苦心寻找儿子，却不小心被卷入矿业老板昌万年和律师徐文杰共同主导的罪案纠纷中，而在这个过程中他也渐渐在向儿子失踪的真相靠拢。

忻钰坤在处女作《心迷宫》俘虏了一大批路人和影迷之后，第二部野心之作《暴裂无声》强势来袭，原定2017年10月13日上映，后又突然撤档宣布择日上映，至今仍未定档。

《侠隐》

故事讲述936年的北平，青年侠士李天然，为寻找五年前师门血案的元凶，深入古都的胡同巷陌。随着他调查的深入，京城各路人马的斗智斗狠浮出水面，日本特务、亲日分子、豪门旧户、黑帮老大、交际花、外国记者等轮番上阵。

素有“鬼才”之称的姜文终于要放大招了，《侠隐》这样纷乱的时代与复杂的人物关系，足以呈现出姜文强大的野心。这是他系列作品“北洋三部曲”的最终篇章，前两部《让子弹飞》《一步之遥》都引起了市场轰动效应，不知这次又会带来怎样的惊喜。

《刀背藏身》

国产电影好久没有武侠的身影了，徐浩峰的武侠电影，不光是看两拨人打架，更是看中国的人情世故，如今这样的电影不多了。

影片改编自导演徐浩峰的同名小说，故事发生在20世纪30年代至40年代，以动荡时局为背景，围绕长城会战中杀敌制胜的“长城刀法”的起源问题渐进展开。

《影》

这一次张艺谋带着新古装电影《影》来了。《影》根据三国故事改编，但张导称“它已经不是三国故事的样子”。但这些都不是重点，重点是《影》目前曝出的卡司中，有邓超、孙俪、郑恺、关晓彤、吴磊……

探长仿佛又感觉到那时被《长城》所支配的恐惧。看还是不看，这是个问题。

《风林火山》

看名字你绝对不会和香港警匪片联系到一起，但是...这部电影讲的就是内地和香港缉毒警察与贩毒的故事。影片的演员阵容颇有保障，梁家辉与金城武担任双男主，还有刘青云、古天乐、高圆圆等。

《冰之下》

导演蔡尚君将这部影片解读为“在冰封之下被隐藏、被覆盖、被遮蔽的情感和罪行”。黄渤在片中饰演了一个城市底层的失败者。电影故事发生在一个中俄边境城市，那里曾经十分繁华，充满了各式各样的“淘金者”，虽然气候非常寒冷，却是欲望的温床。

去年金马奖，黄渤凭借《冰之下》再次提名最佳男主，虽未获奖，但他的实力不必一座奖杯来证明。

《江湖儿女》

贾樟柯的新片又来了，这次的演员阵容最为亮眼，连“无敌小钢炮”冯小刚都加入了，还有徐峥、张一白、刁亦男等。

《江湖儿女》是一部以公路片结构拍摄的犯罪爱情片，影片故事起始于2001年的山西大同，模特巧巧与出租车公司老板斌哥是一对恋人。斌哥在街头遭到竞争对手的袭击，巧巧为保护斌哥街头开枪，被判五年。等巧巧出狱以后，事情发生了意想不到的变化……

《风再起时》

又一部港片，这次是梁朝伟和郭富城两影帝首度合作。这部反映处于殖民地末期的香港动荡起伏的影片，由被誉为“香港影坛新希望”的翁子光导演执导，其代表作《踏雪寻梅》曾在香港电影金像奖、台湾电影金马奖等多个电影节影展上，斩获多达将近40项提名和奖项。

《风再起时》讲述曾经叱咤警坛的四大探长，在香港当时物欲横流的社会环境中，纵横黑白两道，最终因香港反贪而归隐的历史传奇。

《大世界》

作为第54届台湾电影金马奖最佳动画长片的得主，同时也是首部入围柏林电影节主竞赛单元的华语动画长片，《大世界》还未出场便已光环加身。虽然这是一部动画电影，但是在宣传海报上还是写了“建议成年人观看”几个字。

《大世界》由动画人刘健历时三年独自手绘而成，讲述一个荒诞、诙谐的黑色故事。刘健还有一部类似的作品《刺痛我》，为不少影迷喜爱。

《无问西东》

如果提前了解了你所要面对的人生，你是否还会有勇气前来？五个年轻人满怀诸多渴望，在四个非同凡响的时空中一路前行。据说该片是为纪念清华大学的百年校庆而拍摄的，为筹备影片，团队在14个月里以逾百万字文字资料、近11万张图像照片为参考，力求每一个细节有据可考。

看演员阵容，章子怡、黄晓明、张震与王力宏、陈楚生的组合，emm...探长有点乱，暂且观望吧。

今年即将上映的国产新片不完全盘点，总有一部会是你的菜。上一年佳片的余韵还没散去，2018各种导演新片、系列续作又将轰炸银幕。你又将为国产电影贡献出多少票房呢？