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《罗曼蒂克消亡史》：葛优对日本人说“你跟我出去吧，你怎么能不死呢”

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2018-1-6 4:14:48

渡部是久居上海的日本人，他说自己是上海人，“我麻将打得比你们都好”，“现在来的日本人，没一个好东西。” 他娶了黑帮头子陆先生的妹妹。

 

王老板也是黑帮头子，陆先生叫他大哥。王老板晚年离婚，娶了个交际花。交际花到处传绯闻，给王老板戴绿帽子，和陆先生也有点暧昧。

 

陆先生舍不得杀她，去请示王老板。王老板正喝粥，半天，抬起头说：不杀了。

 

陆先生派妹夫渡部把交际花和她情人送出上海，到苏州转火车北上。路上，渡部枪杀了司机和交际花的情人，强奸了交际花，带回上海，藏在自己的日本料理店当性奴。

 

安顿妥当，渡部回到家，和妻子一起吃早餐。渡部在家，是模范丈夫，在外面，是地道老上海。唯独回到日本料理店，洗了澡，换上和服，开始变成彻彻底底的日本人，坐榻榻米，吃生鱼片，对猫讲日语。

 

他是日军侵华前很久就派来的卧底。

 

渡部的一生，十分割裂。他对陆先生说，你要小心日本人。对日本人说，杀了陆。为了掩饰身份，当着陆先生的面，他朝另一个日本人开枪。事后，他吩咐，在上海和日本发出自己死亡的讣告，他要换个名字，投身太平洋战争。

 

日本战败后，在吕宋岛的美军战俘营，陆先生花了两块金条买出渡部，要亲手杀了他。渡部面对陆先生，讲的是日语。他藏了一辈子，死到临头，不愿再讲上海话。（转）

 

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这片不错，值得一看。日本人可恨，潜藏到上海做间谍，人模狗样儿，内心却是恶鬼一般。交际花（章子怡）被他当作性奴3年。他是陆先生（葛优）的妹夫，却私下对两个儿子进行日式教育，以致陆先生全家被杀时，只有两个孩子活着，陆先生的妹妹也遭杀戮。陆先生养活了这两个外甥，后来交际花告诉陆先生真相，陆先生才在最后从战俘营买出日本人，说“你跟我出去吧，你怎么能不死呢”。对他的恨，由此可见。日本人想耍赖，不愿出去，还自矜中国人不会杀两个小孩子。不料陆先生真让车夫杀死了老大，日本人才出去，被杀后，老小跑进了战俘营。

 

陆先生如果想斩尽杀绝，老小是活不了的。影片还是表达了一念之仁的思想。当初，交际花在车上被强奸后拿到了枪，因为一念之仁没有杀日本人，结果落入日本人魔爪，成为性奴。上海被攻陷后，日本人要去菲律宾参战，决定掐死交际花，却在最后松开了手，也算一念之仁。如果交际花被掐死，陆先生不会得知日本人的间谍真相，也就不会到吕宋岛找日本人复仇，日本人不会死，他的大儿子也不会死。

 

 

7.5 

罗曼蒂克消亡史 (2016)

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罗曼蒂克消亡史/The Wasted Times(2016)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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