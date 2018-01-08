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《忌日快乐》：无限死亡循环

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2018-1-8 16:46:34

低成本高分高票房的悬疑恐怖片，推荐一看。女主Tree的几种死法：被刀捅，被棒击，被水溺，被车撞，被火烧，被上吊，被下毒。女主Tree在发觉自己陷入了无限死亡循环之后，完全没有坐以待毙而是动力全开，实施各种计划，留心每次死亡的线索，试图找出真凶，甚至为了救无辜的Carter主动选择进入下一次循环。看似最后一次的循环中，女主热心地帮助他人，和父亲和解，与室友道歉，杀死了疑似蒙面凶手的连续杀人狂，并告诉自己这肯定是最后一次循环了，却醒来后惊讶发现又开始了一个新的循环。

 

剧情：生日当晚惨遭杀害的Tree，一觉醒来仍然活着，她以为只是生日前夕的恶梦，怎知醒来后的经历跟梦境完全一样，生日当晚再惨遭杀害，然后又一觉醒来。究竟是上天的大礼，还是死神的玩笑，她竟然无限次被杀，再无限次重返生日早上！Tree醒完又死，死完又醒，她唯一可以做的，就是找出杀自己的神秘蒙面凶手，否则会被困在生日和死忌的无限轮回，直到永远。

 

------------------------剧透警告

原本以为连续杀人狂是蒙面凶手，处心积虑杀死杀人狂，并且以为梦境不会再循环了。不料还是发生了新的循环，原来杀人狂并不是屡次杀她的凶手。疑窦丛生的她准备逃离这个城市了，在和室友Lori的对话中，她忽然灵光一现，想到：以前没有吃Lori的蛋糕，所以每次都是因外界环境所杀，上一次杀死了杀人狂，现在却又重复了梦境，肯定自己昨晚死掉了。而死掉的原因是——自己吃了Lori送的有毒的蛋糕。现在才算想通，真凶浮出水面，每次都是Lori杀的她，并试图嫁祸给连续杀人狂。原来Lori和Tree都是医学院的学生，有着共同的情人——医学院老师。Lori因为Tree而失宠，被情人冷淡，醋心大发，才铤而走险生了杀意。Tree在之前的经历中已经和情人分手，所以大惊：“你居然为了那个傻逼渣男杀我？”两人扭打一起，Lori被强塞蛋糕并踹落楼下。

 

梦境终于结束，Tree和好心的Carter在一起了。

 

 

6.9 

忌日快乐 (2017)

影评(12)

收藏(235)

忌日快乐/Happy Death Day(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8027594/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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