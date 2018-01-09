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《逃出绝命镇》：白人种族主义者的阴谋——绑架黑人换脑袋

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2018-1-9 19:06:47

影片将对种族主义者的讽刺和恐怖特别有效地结合到一起，开头像是一个严肃的种族歧视文艺片，可随着时间的推进，氛围越来越诡异，好像果壳一块一块被拨开。剧情递进的非常顺，节奏起伏分明，能够吸引观众。越往后看越让人感到气氛的诡异，局中人黑人小伙克里斯显然也是感到了一些不寻常，所以对露丝家人要求离开，但是女朋友露丝是不愿意给他车钥匙的，于是一番打斗在所难免。

 

黑人小伙克里斯和白人女孩露丝相恋，为了感情的进一步升华，克里斯打算去拜访露丝的父母。刚一上路就撞死了一头鹿，使这次旅行蒙上一层阴影。到家之后，露丝父母表现出了热情，但克里斯发现他家两个黑人奴仆颇为怪异，言谈举止让人感到不可思议。其后克里斯竟然不知不觉被露丝母亲催眠了，感觉就像掉入了无底深渊。在克里斯的郁闷中，一帮白人来家里例行聚会，他们好像都在背后议论克里斯。其中有个黑人明星，克里斯发现他的言行举止都变了，而且娶了一个年纪大他一辈的白人女士。克里斯偷拍照片传给好友罗德，罗德浏览了附近总是失踪黑人的消息，于是报警，但没有证据。

 

-------------------剧透警示

 

露丝的父亲对做客的白人们拍卖了克里斯。原来他可以对有病的或者不健康的白人做手术，把白人的一半脑袋移植到黑人脑袋上，这样黑人的躯体就可以承载白人的思想，看起来就像永生。露丝家的一对黑人侍者其实就是她的爷爷奶奶的寄居体。一个白人出高价买了克里斯，手术进行到一半，不料克里斯挣脱，杀死了露丝父母和怪异的弟弟。克里斯逃离过程中，女仆被误撞，男仆意识猛然恢复，杀死了持枪追击的露丝，随后自杀。报警无用，罗德亲自驾车来接克里斯，终于逃出了绝命镇。

 

 

 

7.5 

逃出绝命镇 (2017)

影评(43)

收藏(788)

逃出绝命镇/Get Out(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8027711/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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