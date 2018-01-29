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《奇门遁甲》：雾隐门弟子斗天妖

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2018-1-29 22:12:50

若从电影艺术角度来看，本片得分不高，但若仅从娱乐的角度，能让观众一直看下去不玩手机，头脑跟着剧情转，甚至能够憋住尿意，这片是不错的。袁和平执导，徐克编剧兼监制，这些香港名导是响当当的招牌。早在1982年，袁和平就导演过一部名为《奇门遁甲》的电影，开创另类武侠之风。时隔30多年，新版《奇门遁甲》不仅有了新的故事，也有了新的内涵。徐克幽默地表示，部分西方观众对中国文化的认识多来自武侠电影，但因为近年武侠电影的常规化，造成西方世界的观众对中国武侠电影的创意感觉匮乏。所以，这次既然引用了“奇门遁甲”这个恒古以来难解的玄学题目，正应该借此机会，带领观众去开启新类型电影的另一道门，同时也让西方观众耳目一新。

 

 

该片讲述的是一个妖孽横行，天象大乱的时代，外星妖物侵袭而来。此时江湖上精通“奇门遁甲”之术的神秘组织“雾隐门”挺身而出，其首领老大（伍佰 饰）、二哥诸葛青云（大鹏 饰）、三姐铁蜻蜓（倪妮 饰）和雾隐七子等众人各怀所长。老大去打听神器御神机，诸葛青云去寻找新一代掌门小圆（周冬雨 饰），铁蜻蜓追鱼妖时邂逅新晋捕快刀宜长（李治廷 饰）。

 

反方大boss是造型奇特的白虎（毛线虫？）和赤目（蝙蝠？），他们是外星妖物，利用神器御神机试图消灭五派掌门。四派掌门贪图武功，不料吃了下毒的奇花异草而被白虎控制。雾隐门的掌门是能够化作炫酷蓝鸟的小圆，小圆的特异功能是能够听到别人的谈话。一开始傻乎乎的小圆意识不到自己是掌门，也因此遭到雾隐门弟子的白眼，只有诸葛青云保护她，两人暗生情愫。但是诸葛青云又和铁蜻蜓原有暧昧之情。直到刀宜长出现，与铁蜻蜓又热乎起来。这是感情线。

 

刀宜长为救铁蜻蜓，失去一只腿一只手，偶然中竟被小圆用内力治愈。而且治愈后的刀宜长拥有强大的神力，与被控制的四大掌门打斗，此后加入雾隐门。雾隐门老大老二老三与其他掌门战斗时不利，差点灭门，却又是小圆用神力救了他们。小圆内力耗尽而亡，被埋葬。

 

最后的决战，雾隐门与白虎和赤目比拼，反方获得御神机，将要全歼雾隐门。此时小圆的坟墓长出很多青草，继而蓝鸟冲天而去，消灭了白虎和赤目。小圆复活了，成为正式掌门。

 

 

 

彩蛋显示，藏在人间的天妖想把含有机密的清明上河图交给赤目，然后赤目试图复活他们的灵主，如果灵主复活，雾隐门也未必有实力对决。小圆掌门说，灵主埋葬在盘古墓，他们要出发去盘古墓。是为下一部留的坑吗？

 

 

5.9 

奇门遁甲 (2017)

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奇门遁甲/The Thousand Faces of Dunjia(2017)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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