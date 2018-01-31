2017年百佳电影大盘点——电影CC奖





若不是年终的12月和1月集中补课，2017年的榜单实在不好意思下笔。这是我最繁忙的一年，对于电影的执着，都在繁琐和高压下，有了明显的萎缩。一年快到头了，才恍然想起这个从07年就坚持写过来的榜单，想起这么多年电影带来的眼界和感动。不行，振作起来，才又有了这篇略嫌啰嗦的年度盘点。

评论界说了好多年的电影小年，不敢说在2017年打了彻底的翻身仗，但是若一定要横向作比较，风起云涌也算得是近几年中，最有记忆点的“大年”了。《战狼2》的时代奇迹，是社交媒体时代的蝴蝶效应，几乎可以预见拙劣的后来仿者覆灭之状，但眼下的56.8亿软妹币票房，无论如何也已是载入史册的全民狂欢了；韦恩斯坦和一众大佬的性丑闻，敏感了整个好莱坞的神经，女权大旗高举起来之后，无论虚伪与否，一呼百应，另一侧的树倒猢狲散，见证了又一场权力的更迭；福克斯在年底被米老鼠吞并，意味着传统意义上的“六大”不复存在，虽然各巨头在主流电影中仍然有着不容置喙的话语权，但如网飞般迅速窜起的流媒体和影视平台，已经形成了天子脚下的诸侯割据。

在《前任3》低质量高票房带来的争议之前，欣喜得见华语电影的成长。做榜单以来，这是第一年想到选出华语10强电影，居然候选电影超过20部的。无论大导的《芳华》，还是新人的《强尼·凯克》都拍出了质感；有类型片气质的《绣春刀II：修罗战场》和《目击者之追凶》，打破了商业即粗制滥造的桎梏；还有《冈仁波齐》《二十二》等一众小众电影，收获了前所未有的票房。这说明中国的观众在成长，尽管还没练就火眼金睛，但至少加快了烂片丧钟敲响的进程。而这一段中提及的影片，还都没选入我的年度十强，至少让我为国片要狠狠打个Call。

还得一提的，是政治正确的影片取向。讲黑人、同性恋、女性、残疾、边缘人物等等传统弱势群体的电影，成为了一支强有力的宣讲力量。因为题材的敏感性和关注度，更多优秀的电影人投入到了这些“政治正确”的电影创作中。2017年涌现出的弱势群体电影，较前几年在数量和质量上，都有极大的飞跃。但可笑的是，“政治正确”又成为了一种标签，似乎一被打上，就成了“蹭热度”“求关注”“不可置疑”的耍滑头选择。窃以为，若能让真正的弱势者得以发声，若能让根深蒂固的谬误得以纠正，这样的作品再多也不嫌多。

重点提示：本文若无作者同意，请勿随意抄袭或转载！！！

最后是每年同样的啰嗦，若你每年都看CC奖，可以直接跳过：

1、百强只是个人观影的心水，自认为属于主流观影的大众口味，大家完全可以不认同我的鉴赏水平，但请尊重我的观影热情，这只关乎不同的角度、喜好而已。

2、对于看片量小的亲们，可以重点观看我的年度十强，至于喜欢追求小众风格的影迷群体，可以随性选择，希望不会让你失望。

3、有些因素可能造成上映时间、出品地区、译名等有出入，其中前40强出品地区以第一制片的国家代表，请谅解，也欢迎大家的指正与补充。

4、为了不给人先入为主的感受，我采用的是地域划分。另外，部分2017年在某些地区已经面世，且我有极大预感可能会进入百强的电影，由于未在国内上映，也没有相关网络资源和任何途径可供观看，将被统一划入2018年的评选范畴。

下面2017年度电影CC奖，正式开始数榜！！！

（入围奖，共计100部，省略书名号）

美国——

敦刻尔克 银翼杀手2049 三块广告牌 大病

水形物语 小丑回魂 华盛顿邮报 佛罗里达乐园

底特律 性别之战 无处为家 乐高蝙蝠侠大电影

灾难艺术家 魅影缝匠 我，花样女王 茉莉牌局

马斯顿教授与神奇女侠 牡丹花下 泥土之界 骑士

天才少女 奇迹男孩 猎凶风河谷 异形：契约

神奇女侠 极盗车神 嗨翻姐妹行 伊卡洛斯

金刚狼：殊死一战 伯德小姐 母亲！ 逃出绝命镇

疾速特攻 寻梦环游记

（共计34部，制片来自美国）

亚洲——

妖猫传 嘉年华 相爱相亲 大世界

大佛普拉斯 一念无明 血观音 囚

村戏 暴雪将至 家族之苦2 散步的侵略者

夜空总有最大密度的蓝色 生在幼子 啊，荒野 愚行录

春宵苦短，少女前进吧！ 帝一之国 人生密密缝 王者

南汉山城 独自在夜晚的海边 我能说 与神同行

之后 伊斯坦布尔的猫 天才枪手 狐步舞

羞辱 筹款风波 摔跤吧！爸爸 起跑线

（共计32部，制片来自中国、日本、韩国、土耳其、泰国、以色列、黎巴嫩、伊朗、印度等9个国家，前十部为国片年度10强）

其他——

契克 至暗时刻 伦敦一家人 每分钟120击

帕丁顿熊2 再见，克里斯托弗•罗宾 伤口 沃伦

如何在派对上搭讪女孩 方形 脸庞，村庄 莫娣

至爱梵高•星空之谜 斯大林之死 童女贞德 少年犯

凭空而来 请以你的名字呼唤我 麦克白夫人 肉与灵

西尔玛 希望的另一面 看不见的客人 普通女人

九三年夏天 无爱可诉 终守阿勒波 无惧之虎

一日情人 流浪巴黎 上帝之国 监护权

丛林法则 心之石

（共计34部，制片来自英国、法国、波兰、德国、意大利、巴西、瑞典、丹麦、芬兰、挪威、西班牙、智利、匈牙利、俄罗斯、南非、荷兰、爱尔兰、加拿大、墨西哥、比利时、冰岛等21个国家）

以上，就是2017年百佳电影的盘点。全年个人观看2017年的电影314部，为尽量提纯榜单质量，优先观看了奖项加持、公众号推荐、网站盘点的好片。在盘点百佳时，因为类型的同质比较，心目中诸如《勇往直前》《极寒之城》《花筐》《犯罪都市》《菲丽希缇》《快乐结局》等佳作，止步百强之外，在此一并做推荐。