​当韩国《熔炉》引发剧烈反响的时候，我们说国产影片要多点现实才好，于是《嘉年华》票房淡淡；当阿米尔汗电影票房大丰收的时候，我们说国产电影要关注社会现象才好，于是《盲道》连排片都快没了......

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十年，李杨终于又回来了，这一次收官“盲”系列的《盲·道》。

2003年在柏林电影节，李杨凭借电影处女作《盲井》打败张艺谋《英雄》，夺魁银熊奖。四年之后导演的《盲山》入围当年戛纳电影节“一种关注”单元，拿奖拿到手软。

《盲·山》之后，影迷们一直在期待李杨“盲”系列的续作。10年间，他创作的剧本《盲流》、《盲爱》都相继因为种种原因被毙掉。

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重新创作的《盲·道》也是经历重重坎坷才过审上映，但却被众多大牌商业片挤压到只有0.3的排片，还都是不好的场次，偏远的院线。

十几年前要靠盗版DVD才能看到《盲井》、《盲山》（不管是国内版还是国际版）的观众，这次要进院线看《盲·道》也不太容易。

有人说，李杨是被影迷欠电影票最多的电影导演之一，也是严重被市场低估的导演。作为中国为数不多会讲故事的导演之一，15年间只拍了三部作品，在这浮躁的电影圈里，可以说是奇迹。

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“盲”系列关注的都是现实边缘题材，导演李杨在个人微博里写过：

“看过‘盲’三部曲才会真正明白身处底层的无奈，有时候下一次矿、进一座山、走一段道，之后的人生就全变了！元凤鸣、白雪梅、晶晶，三部曲，三个底层人物。16年的时间，足够沧海桑田，足够孩子长大，足够斑白头发。盲三部曲迎来终章，关注底层在路上。”

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或许因为审查或者其他原因，影片相比于前两部稍有收敛，也遭遇豆瓣网友恶评，但这并不妨碍李杨拍摄《盲道》的初衷，唤醒大家关注盲人、关注流浪儿童、关注这些弱势群体。

《盲·道》的灵感来源于2005年左右《南方周末》关于广州少年犯罪猖狂的报道，李杨在记者的帮助下，对当地流浪儿童进行了采访性的调查。

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这些少年很多都是留守儿童，或者从农村出来流落街头的孩子，因为生存问题，被犯罪组织利用。采访中他说到，所有人都唾弃坏人，但他们走上歧路的背后的原因，却很少有人关注。

视而不见谓之盲，罪恶就在身边发生，我们却看不见。

被犯罪团伙控制的盲人女孩与为了生活装盲的落魄摇滚大叔相互救赎，一个是为了生活的假盲，一个是在生活中的真盲。

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李扬导演曾直言：“底层人就是我们社会的一个存在，你把他赶到别处，我们看不见就代表他们不存在了吗？”

我们为了生活，而他们只为活着。

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《盲井》关注的是煤矿工人；第二部电影《盲山》关注的是被拐卖妇女；《盲·道》关注的是留守儿童。

虽然三部电影的内容、情节在不断变化，但是主题却一直没变，都是讲人性，善恶的斗争，人内心的斗争。‘与人为善’是他所有电影永恒的主题。

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国内另一部关于人性救赎的电影《终极代码》也或将于今年上映，这里的救赎不再是人与人之间的救赎，而是一场人类与科技之间的智能危机。

如果未来有一天人类灭亡，或许不是战争也不是外来生物入侵，而是每个人都成了被芯片操控的傀儡。

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在智能科技发展成熟的近未来，科学家研发出一种能够控制人类思想行为的人体智能芯片，被植入芯片的人类可以利用芯片调节情绪、预防疾病。

但研发公司却企图利用该芯片控制人类，当人性的善恶被抚平，喜怒哀乐不再受自己掌控时，人是否还能被称之为人？

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一群正义之士为了人类的未来抢走三块源代码芯片，研发公司追寻无果，不得不派出被囚禁于“死亡岛”的国际顶尖杀手萧宇来完成任务。

萧宇虽然是个杀手，却心怀正义、桀骜不驯，多次企图逃出“死亡岛”摆脱控制，就在即将获得自由的时候，公司却以其家人做筹码相要挟。好不容易摆脱现实牢笼的野兽又被另一个感情牢笼困住，被迫踏上消灭正义的修罗之路。

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在这座名为人性的牢笼里，各方势力为了自己的目的相互厮杀，导演有条不絮的处理了这些复杂的动作段落，远距离枪战和拳拳到肉的近身肉搏比比皆是。

但这并不意味着《终极代码》是部纯粹的动作电影。

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影片里的这群人很难说有真正意义上的对错，他们只是从自己的利益和价值观出发选择和改变自己的立场。当然，免不了的，有些人会在这个过程中付出惨痛的代价。

主角萧宇是人类抗争精神的一个集合体，他不屈服于命运的安排，现实却让他不得不成为被感情捆绑的野兽，为了想要守护的人，必须把自己推向罪恶的深渊。

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记得最经典的《黑客帝国》里，人类在未来的战役中输给了机器，从此被母体控制，永生永世沉睡在想象的现实中。有两颗药丸可供选择，一颗蓝色，一颗红色。一颗继续沉睡，一颗回归现实。

你究竟是选择做痛苦的苏格拉底，还是做一头快乐的猪？

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男主角里奥选择了红色药丸，因为这是他的选择。

有时候，我们在意真假不是因为真实比较幸福，而是因为我们还在意自己的尊严，作为人类的尊严。能力再强大的人，也有自己想要守护的幸福，即便他是一个杀手。这就是人性。