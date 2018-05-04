《午夜幽灵》—一部反套路的惊悚喜剧

在刚刚结束的第90届奥斯卡颁奖典礼中，一部低成本、小卡司的恐怖片《逃出绝命镇》“反套路”地一举拿下最佳影片、最佳导演、最佳男主、最佳原创剧本四项重磅提名。不久前，该独立制作公司的一部定位惊悚喜剧的独立美国制作电影《忌日快乐》在几乎裸发情况下，凭借4%左右的首日排片在国内获得了六千多万票房，成为一匹票房黑马。



现在，内地观众能够在大银幕近距离感受一部国产反套路的电影，一部名为《午夜幽灵》惊悚喜剧类型的国产电影即将五月在全国上映，先导海报一经推出就引发热议，这部包含当下热门微信社交陷阱的惊悚喜剧复合类型题材的电影将从一定程度上填补了国内同类题材影片的空缺，电影由北京黑狼影业传媒有限公司出品。



《午夜幽灵》讲述一个因手机APP引发的家庭悲剧，并为之展开的伦理思考和心灵拷问，当真相揭开的瞬间才发现，真正令人恐怖的并不是幽灵，而是被仇恨扭曲的人性。《午夜幽灵》无论是在剧本设定、剧情还是结构上，都将惊悚喜剧影片的类型特点玩出了属于自己的独到之处。



与正统的恐怖悬疑电影比起来，《午夜幽灵》更加娱乐化，氛围也相对轻松；与传统的喜剧类电影相比，它又多了一份“惊悚悬疑”题材特有所带来的毛骨悚然，以及三重POV视角中一步步寻找真相的推理乐趣。在循环叙事结构自带的光环以外，《午夜幽灵》在剧作上也完全称得上设计精巧，明快的节奏更能全程牢牢抓住观众的注意力。